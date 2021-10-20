ежедневно в 16:00

Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»

Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию

Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России.

Приглашаем вас вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать свое первое изделие — а наш мастер подскажет, как! Украшение, выполненное в технике «горячей эмали», может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Возрожденное искусство

В 16-17 веках благодаря усилиям Петра Первого Ярославская область стала центром эмальерного дела. В середине прошлого века наш земляк, Народный художник Александр Карих, решил возродить это искусство, так появился тематический музей с самой крупной коллекцией изделий в России. Вы познакомитесь с историей возникновения этого ремесла, вдохновитесь работами российских и европейских художников и своими руками изготовите кулон или картину. А наш мастер в этом поможет.

Как проходит мастер-класс

Мастер-класс поможет переключиться на творческую волну и почувствовать себя настоящим художником-эмальером. Изделия, выполненные в такой технике, могут храниться десятилетиями — и как семейная реликвия передаваться из поколения в поколение. Всего за пару часов вы изготовите картину или кулон на любую тему, которая вам интересна, проследите за процессом обжига изделий в муфельной печи при температуре 850°С и заберете домой на память готовое украшение.

Организационные детали

  • Программа подходит и для взрослых, и для детей. Интересно будет всем, даже папам.
  • Все расходы уже включены в стоимость

ежедневно в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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