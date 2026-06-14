ежедневно в 16:00

Мастер-класс по росписи кулона в технике горячей эмали подходит для посещения в любое время года. Это мероприятие проходит в помещении, поэтому сезонные погодные условия не влияют на его проведение. Выберите удобное время и насладитесь творческим процессом в любое время года.

Ярославская область известна как центр эмальерного дела, где возрождено искусство росписи. В рамках мастер-класса участники познакомятся с историей ремесла и создадут кулон под руководством опытного мастера. Техника горячей эмали позволяет создавать изделия, которые могут стать семейной реликвией. Все материалы предоставляются, и мастер-класс подходит для всех возрастов, включая детей. Это уникальная возможность погрузиться в мир творчества и унести с собой памятное украшение

Описание мастер-класса

Возрождённое искусство

Основателем миниатюрной живописи «Финифти» в 50-е годы 18 века стал Митрополит Арсений Мациевич, а Ростов, в то время являющийся центром и резиденцией Ростовской и Ярославской митрополии, стал центром эмальерного дела.

В 1992 году в Ярославле Александр Андреевич Карих создал Международный творческий центр эмальерного искусства «Эмалис», где с 1998 года под его руководством проходят ежегодные практические симпозиумы по горячим эмалям.

Вы познакомитесь с историей возникновения этого ремесла, вдохновитесь работами российских и европейских художников и своими руками изготовите кулон. А наш мастер в этом поможет.

Как проходит мастер-класс

Мастер-класс поможет переключиться на творческую волну и почувствовать себя настоящим художником-эмальером. Изделия, выполненные в такой технике, могут храниться десятилетиями — и как семейная реликвия передаваться из поколения в поколение. Всего за пару часов вы изготовите кулон на любую тему, которая вам интересна, проследите за процессом обжига изделий в муфельной печи при температуре 850°С и заберете домой на память готовое украшение.

Организационные детали