ежедневно в 16:00

В 16-17 веках благодаря усилиям Петра Первого Ярославская область стала центром эмальерного дела. В середине прошлого века наш земляк, Народный художник Александр Карих, решил возродить это искусство, так появился тематический музей с самой крупной коллекцией изделий в России. Вы познакомитесь с историей возникновения этого ремесла, вдохновитесь работами российских и европейских художников и своими руками изготовите кулон или картину. А наш мастер в этом поможет.
Мастер-класс поможет переключиться на творческую волну и почувствовать себя настоящим художником-эмальером. Изделия, выполненные в такой технике, могут храниться десятилетиями — и как семейная реликвия передаваться из поколения в поколение. Всего за пару часов вы изготовите картину или кулон на любую тему, которая вам интересна, проследите за процессом обжига изделий в муфельной печи при температуре 850°С и заберете домой на память готовое украшение.