ежедневно в 16:00

Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Почувствуйте себя художником, создавая кулон в технике горячей эмали. Это занятие для всей семьи, где каждый найдет вдохновение и радость творчества
Ярославская область известна как центр эмальерного дела, где возрождено искусство росписи.
В рамках мастер-класса участники познакомятся с историей ремесла и создадут кулон под руководством опытного мастера. Техника горячей эмали позволяет создавать изделия, которые могут стать семейной реликвией. Все материалы предоставляются, и мастер-класс подходит для всех возрастов, включая детей. Это уникальная возможность погрузиться в мир творчества и унести с собой памятное украшение
Мастер-класс по росписи кулона в технике горячей эмали подходит для посещения в любое время года. Это мероприятие проходит в помещении, поэтому сезонные погодные условия не влияют на его проведение. Выберите удобное время и насладитесь творческим процессом в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей эмальерного дела
Описание мастер-класса
Возрождённое искусство
Основателем миниатюрной живописи «Финифти» в 50-е годы 18 века стал Митрополит Арсений Мациевич, а Ростов, в то время являющийся центром и резиденцией Ростовской и Ярославской митрополии, стал центром эмальерного дела. В 1992 году в Ярославле Александр Андреевич Карих создал Международный творческий центр эмальерного искусства «Эмалис», где с 1998 года под его руководством проходят ежегодные практические симпозиумы по горячим эмалям. Вы познакомитесь с историей возникновения этого ремесла, вдохновитесь работами российских и европейских художников и своими руками изготовите кулон. А наш мастер в этом поможет.
Как проходит мастер-класс
Мастер-класс поможет переключиться на творческую волну и почувствовать себя настоящим художником-эмальером. Изделия, выполненные в такой технике, могут храниться десятилетиями — и как семейная реликвия передаваться из поколения в поколение. Всего за пару часов вы изготовите кулон на любую тему, которая вам интересна, проследите за процессом обжига изделий в муфельной печи при температуре 850°С и заберете домой на память готовое украшение.
Организационные детали
Программа подходит и для взрослых, и для детей. Интересно будет всем, даже папам
Все расходы уже включены в стоимость
в будние дни в 10:30, 12:00 и 16:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:30, 16:00 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
2099 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30, 12:00 и 16:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:30, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 379 туристов
Мы проводим мастер-классы, которые будут интересны и детям, и взрослым. Проявите в себе художника и отдохните душой. В трёх залах нашего музея представлены изделия в технике станковой эмали, ювелирная эмаль, эмалевые миниатюры в технике финифть и ещё много всего интересного. Приходите в гости!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
–
2
1
1
–
Варвара
Шикарный мастер-класс, все очень чётко, везде помогали, все потрясающе объяснили. Увезли домой сувениры ручной работы. Очень милые работницы музея, много новой интересной информации, можно посмотреть потрясающую коллекцию работ музея. Рекомендую всем!
Дмитрий
Ответ организатора:
Варвара, спасибо за Ваши эмоции и отзыв! Очень приятно!:)
Вам был полезен этот отзыв?
Чабан
Это супер интересно и занимательно!!! Мастер Оксана - профи своего дела и очень внимательна ко всем!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за Ваши эмоции и отзыв! Оксане будет очень приятно прочитать!:)
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Были с мамой пару месяцев назад на данном мастер-классе и до сих пор с теплотой вспоминаем этот день. Это то, что запомнилось нам в Ярославле больше всего, и останется не читать дальшеуменьшить
толк ов памяти, но и прекрасными кулонами, сделанным своими руками под руководством настоящего мастера эмальерного искусства. Мастер очень доходчиво, нескучно рассказала нам всё самое основное и важное про историю эмали, про её особенности, про людей, связанных с ней, а затем показывала и подсказывала как нам изготовить собственное украшение. Мы первый раз мастерили что-то такое, но получилось прост прекрасно. Всем, кто задумывается, пойти ли на мастер-класс, настоятельно советую!
Дмитрий
Ответ организатора:
Вероника, спасибо за подробный отзыв и теплые слова! Очень приятно!:)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Нам очень сильно понравилось! Все было доступно, понятно и очень интересно! Однозначно рекомендую посетить данный мастер класс и музей!
Дмитрий
Ответ организатора:
Виктория, спасибо за отзыв и рекомендации! Очень приятно!:)
Вам был полезен этот отзыв?
Медведева
Прекрасная экскурсия, одни положительные эмоции. Очень понравилось. Рекомендую всем.
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!:)
Вам был полезен этот отзыв?
Любовь
Я получила огромное удовольствие от того мастер-класса. И на память об этом осталось изделие, которое мы делали своими руками, благодаря специалистам, профессионалам своего дела. Буду рекомендовать этот мастер класс своим друзьям и знакомым 😊
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»»