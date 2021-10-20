ежедневно в 16:00

Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России. Приглашаем вас вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать свое первое изделие — а наш мастер подскажет, как! Украшение, выполненное в технике «горячей эмали», может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.

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Описание

Что вас ожидает

Возрожденное искусство

В 16-17 веках благодаря усилиям Петра Первого Ярославская область стала центром эмальерного дела. В середине прошлого века наш земляк, Народный художник Александр Карих, решил возродить это искусство, так появился тематический музей с самой крупной коллекцией изделий в России. Вы познакомитесь с историей возникновения этого ремесла, вдохновитесь работами российских и европейских художников и своими руками изготовите кулон или картину. А наш мастер в этом поможет.

Как проходит мастер-класс

Мастер-класс поможет переключиться на творческую волну и почувствовать себя настоящим художником-эмальером. Изделия, выполненные в такой технике, могут храниться десятилетиями — и как семейная реликвия передаваться из поколения в поколение. Всего за пару часов вы изготовите картину или кулон на любую тему, которая вам интересна, проследите за процессом обжига изделий в муфельной печи при температуре 850°С и заберете домой на память готовое украшение.

Организационные детали