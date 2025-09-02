Прогулка вдоль исчезнувших оборонительных валов Ярославля позволит окунуться в историю города. Участники увидят Спасо-Преображенский монастырь, первый русский театр и променад вдоль Волги. Узнаете о Церкви Богоявления и бывшей кондитерской фабрике «г. Бельфор». Экскурсия раскроет тайны ярославских медведей и расскажет о связи города с иконой Казанской Божьей Матери. Подходит для тех, кто хочет узнать больше о Ярославле и его уникальной истории
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский монастырь
- Первый русский театр
- Церковь Богоявления
- Кондитерская фабрика «г. Бельфор»
- Пожарная каланча
Описание экскурсии
Мы пройдём вдоль несуществующего ныне земляного вала и осмотрим памятники архитектуры, без которых невозможно представить Ярославль:
- Бывший Спасо-Преображенский монастырь, включённый в список ЮНЕСКО. Я расскажу о его связи с рукописью «Слово о полку Игореве»
- Первый русский театр, который отражает подлинную страсть ярославцев к высокому искусству
- Популярный не менее двух столетий променад вдоль Волги, откуда открывается широкий вид на реку, зелёные склоны и старинную застройку
- Церковь Богоявления — лебединая песня золотого 17 века Ярославля. Вы узнаете, почему её называют ярославской боярышней
- Бывшую кондитерскую фабрику с загадочным названием «г. Бельфор» — вы выясните, почему все ярославцы не только красавцы, но и знатные конфетчики и водохлёбы
- Пожарную каланчу — вы услышите, как она связана с именем Владимира Гиляровского
А ещё вы узнаете:
- Какова история действующего казанского женского монастыря
- Когда и при каких обстоятельствах в городе появилась икона Казанской Божьей Матери и как она спасла Ярославль в Смутное время
- Как предприимчивые крепостные крестьяне Соболевы «хереса размадеривали» и выбились в городскую элиту
А ещё мы невзначай пересчитаем всех городских медведей, поголовье которых неуклонно растёт.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже успел познакомиться с основными достопримечательностями и готов исследовать город и его историю более детально.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
- Материал экскурсии рассчитан на взрослых, маленьким детям будет неинтересно
Лариса — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 1100 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Давайте знакомиться — меня зовут Лариса. Много лет я занималась журналистикой, сейчас работаю в Ярославском музее-заповеднике, закончила курсы экскурсоводов. Конечно, я далеко не «википедия», но знаю немало интересных историй про родной город и умею нескучно их рассказывать. Приезжайте, погуляем вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
2 сен 2025
Интересная экскурсия для тех, кто предпочитает знакомство с городом не со стандартной обзорной, а взгляд "с другой стороны". Лариса прекрасный гид, изложение живое, ответила на все вопросы, учла все пожелания. Спасибо большое.
