Прогулка вдоль исчезнувших оборонительных валов Ярославля позволит окунуться в историю города. Участники увидят Спасо-Преображенский монастырь, первый русский театр и променад вдоль Волги. Узнаете о Церкви Богоявления и бывшей кондитерской фабрике «г. Бельфор». Экскурсия раскроет тайны ярославских медведей и расскажет о связи города с иконой Казанской Божьей Матери. Подходит для тех, кто хочет узнать больше о Ярославле и его уникальной истории

Ваш гид в Ярославле

Описание экскурсии

Мы пройдём вдоль несуществующего ныне земляного вала и осмотрим памятники архитектуры, без которых невозможно представить Ярославль:

Бывший Спасо-Преображенский монастырь , включённый в список ЮНЕСКО. Я расскажу о его связи с рукописью «Слово о полку Игореве»

, включённый в список ЮНЕСКО. Я расскажу о его связи с рукописью «Слово о полку Игореве» Первый русский театр , который отражает подлинную страсть ярославцев к высокому искусству

, который отражает подлинную страсть ярославцев к высокому искусству Популярный не менее двух столетий променад вдоль Волги, откуда открывается широкий вид на реку, зелёные склоны и старинную застройку

вдоль Волги, откуда открывается широкий вид на реку, зелёные склоны и старинную застройку Церковь Богоявления — лебединая песня золотого 17 века Ярославля. Вы узнаете, почему её называют ярославской боярышней

— лебединая песня золотого 17 века Ярославля. Вы узнаете, почему её называют ярославской боярышней Бывшую кондитерскую фабрику с загадочным названием «г. Бельфор» — вы выясните, почему все ярославцы не только красавцы, но и знатные конфетчики и водохлёбы

— вы выясните, почему все ярославцы не только красавцы, но и знатные конфетчики и водохлёбы Пожарную каланчу — вы услышите, как она связана с именем Владимира Гиляровского

А ещё вы узнаете:

Какова история действующего казанского женского монастыря

Когда и при каких обстоятельствах в городе появилась икона Казанской Божьей Матери и как она спасла Ярославль в Смутное время

Как предприимчивые крепостные крестьяне Соболевы «хереса размадеривали» и выбились в городскую элиту

А ещё мы невзначай пересчитаем всех городских медведей, поголовье которых неуклонно растёт.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже успел познакомиться с основными достопримечательностями и готов исследовать город и его историю более детально.

