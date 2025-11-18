Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Ярославле, цены от 23 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 дня К истокам земли русской: тур по главным местам Ярославля, Костромы и Ростова Великого Посетить Ипатьевский монастырь, побывать в Коровницкой слободе и познакомиться с ростовской финифтью Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 8:30 «В Ярославле вы осмотрите Успенский собор и церковь Ильи Пророка, где сохранились оригинальное убранство и яркие настенные росписи 17 века, а ещё увидите самый крупный в мире изразцовый наличник» 23 200 ₽ за человека На машине 2 дня Индивидуально по Ярославскому краю: жемчужная обитель, замок, музей под небом и отдых в спа-отеле 5 Посетить Толгский монастырь, «Вятское», усадьбу Некрасова и поплавать в бассейне с минеральной водой Начало: Ярославль, заберём от гостиницы, с вокзала, со сто... «Здесь мы увидим старинный банк, аптеку, почту и ретрокафе, древние храмы, а также необычные памятники — «Памятник человеческой жадности» и монумент Александру Освободителю» 28 900 ₽ за человека На машине 2 дня Жемчужины Поволжья: индивидуальные выходные в Ярославле и Вятском Полюбоваться узорочьем, поговорить о купцах и огурцах, посетить места Некрасова и Толгский монастырь Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 11:00. Возможно любое другое... «Посетите усадьбу Матвеевских и Успенский собор, погуляете по Стрелке и набережной, увидите древние памятники и современный облик и ещё много интересного» 30 000 ₽ за всё до 2 чел. Все туры Ярославля

