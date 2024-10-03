2 дня
Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Побывать в резиденции князя и городе-заповеднике и рассмотреть шедевры древнерусского зодчества
Начало: Ярославль, 8:00
«Храм считается главным архитектурным памятником Древней Руси»
25 000₽ за человека
2 дня
Загадки монастырских кладовых. Тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
«Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь»
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 13 900₽ за человека
2 дня
В Кострому и Плёс на выходные со стартом в Ярославле
Увидеть, чем славятся города, погулять по местам, где творил Левитан, и посетить лосиную ферму
Начало: Ярославль, поезд из Санкт-Петербурга прибывает в 6...
«Увидим прославившие Кострому достопримечательности, заглянем в Ипатьевский монастырь и прогуляемся по местам великих писателей»
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья3 октября 2024Хочу поделиться небольшим впечатлением. Был тур в по городам, нас была небольшая группа, но получилось все достойно почти по семейному.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Святые места»
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