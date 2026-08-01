Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль
Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
15 авг в 11:00
22 авг в 11:00
17 000 ₽ за человека
К истокам земли русской: автобусный тур по главным местам Ярославля, Костромы и Ростова Великого
Посетить Ипатьевский монастырь, побывать в Коровницкой слободе и познакомиться с ростовской финифтью
Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 8:30
11 сен в 08:00
9 окт в 08:00
27 300 ₽ за человека
По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль
Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное
Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15
14 авг в 11:15
21 авг в 11:15
27 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ипатьевский монастырь»
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