Нерехта, Кострома, Ярославль: погружение в историю и традиции для всей семьи
Расписать деревянную игрушку, познакомиться с созданием разных сортов сыра и этикетом 19 века
Начало: Ярославль, вокзал Ярославль-Главный, встреча с 10:...
19 сен в 10:30
26 сен в 10:30
25 000 ₽ за человека
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Погулять по берегу реки, полюбоваться историческими зданиями и заглянуть в музеи сыра и музыки
Начало: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, 10:30...
20 сен в 11:00
27 сен в 11:00
15 500 ₽ за человека
Индивидуально по Ярославскому краю: монастыри, усадьбы и музеи с проживанием в отеле 5* со SPA
Посетить Толгский монастырь, «Вятское», усадьбу Некрасова и поплавать в бассейне с минеральной водой
Начало: Ярославль, заберём от гостиницы, с вокзала, со сто...
26 авг в 08:00
29 авг в 08:00
28 900 ₽ за человека
