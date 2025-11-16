Мои заказы

Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме

Погулять по берегу реки, полюбоваться историческими зданиями и заглянуть в музеи сыра и музыки
С семьёй, в компании друзей или самостоятельно зовём познавательно и нескучно отдохнуть от рабочих будней.

Мы покажем вам два города на Волге, интересных историей, с сохранившимися древними храмами и монастырями и
уютной атмосферой, переносящей в прошлое и далёкой от суеты больших городов.

Вы осмотрите более 30 архитектурных объектов и памятников и побываете в 5 музеях. Послушаете игру на редком инструменте — гармонике, рассмотрите уникальные изделия из бересты и попробуете местный сыр.

Описание водной прогулки

Организационные детали

Агентство вправе изменить порядок проведения экскурсий с сохранением целостности программы.

Питание. В стоимость включены 1 завтрак, 2 обеда. Дополнительное питание — за доплату.

Транспорт. Микроавтобус, минивэн, автомобиль (в зависимости от количества пассажиров).

Возраст участников. От 6 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ярославлю, музыкальный и художественный музеи

Встречаемся и после обеда в кафе отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу с богатым прошлым. Здесь изразцовые храмы и древние монастыри соседствуют с уютными парками и живописной набережной.

Вы побываете на мысе в месте впадения реки Которосль в полноводную Волгу, на котором в 9 веке появилось поселение финно-угров, положившее начало Ярославлю. Полюбуетесь исторической частью города и панорамами рек. Увидите первый русский театр, основанный Фёдором Волковым в середине 18-го века, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, Губернаторский дом.

Затем заглянем в музей «Музыка и время», в котором собрана коллекция колоколов и колокольцев, шарманок и граммофонов. Вы посмотрите на раритетные предметы, услышите старинные граммофонные записи и игру на редком инструменте — гармонике.

Во второй половине дня посетим Ярославский художественный музей. Нас встретит дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы и её жителях и покажет экспозицию «Русское искусство 18-го — начала 20-го веков».
После едем в Кострому, где окажемся через 1-1,5 часа. Размещение в гостинице, отдых.

2 день

Кострома: архитектура, монастыри и сырная экскурсия

После завтрака идём гулять по Костроме. Вы полюбуетесь особняками 18-19 веков и узорчатыми деревянными домами. Увидите Дом сенатора Борщова — монументальное каменное здание, где однажды, по одной из версий, гостил Н. А. Некрасов, пожарную каланчу и здание Гауптвахты. Пройдёмся по Торговым рядам и побываем на территории второго костромского кремля.

Затем доедем до Богоявленско-Анастасииного монастыря — первого каменного сооружения Костромы, главной святыней которого является икона Божией Матери Феодоровской 12-го века, прославленная чудесами и исцелениями.

Посетим Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, в чьих стенах Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон и начался 300-летний путь династии. Прогуляемся по территории и побываем в главном храме монастыря — Троицком соборе с уникальными фресковыми росписями.

Перед обедом заглянем в Музей льна и бересты, где вы узнаете об особенностях ткацкого ремесла прошлых веков, рассмотрите старинные и современные изделия.

В завершении программы вас ждёт интерактивная экскурсия в Музее сыра, расположенном в старинном особняке. Вы услышите рассказ, как и где появился первый сыр, увидите приспособления для сыроделия, желающие продегустируют местное лакомство (за доплату).

Вечером вернёмся в Ярославль, в 18:00 — трансфер на ж. -д. вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 500 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Дети до 3 лет участвуют бесплатно (без предоставления питания, отдельного места в автобусе, гостинице)
Что не входит в цену
  • Проезд до Ярославля и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, 10:30-11:30
Завершение: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Ярославле
Провела экскурсии для 16007 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.

