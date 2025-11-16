Мы покажем вам два города на Волге, интересных историей, с сохранившимися древними храмами и монастырями и
Описание водной прогулки
Организационные детали
Агентство вправе изменить порядок проведения экскурсий с сохранением целостности программы.
Питание. В стоимость включены 1 завтрак, 2 обеда. Дополнительное питание — за доплату.
Транспорт. Микроавтобус, минивэн, автомобиль (в зависимости от количества пассажиров).
Возраст участников. От 6 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Экскурсия по Ярославлю, музыкальный и художественный музеи
Встречаемся и после обеда в кафе отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу с богатым прошлым. Здесь изразцовые храмы и древние монастыри соседствуют с уютными парками и живописной набережной.
Вы побываете на мысе в месте впадения реки Которосль в полноводную Волгу, на котором в 9 веке появилось поселение финно-угров, положившее начало Ярославлю. Полюбуетесь исторической частью города и панорамами рек. Увидите первый русский театр, основанный Фёдором Волковым в середине 18-го века, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, Губернаторский дом.
Затем заглянем в музей «Музыка и время», в котором собрана коллекция колоколов и колокольцев, шарманок и граммофонов. Вы посмотрите на раритетные предметы, услышите старинные граммофонные записи и игру на редком инструменте — гармонике.
Во второй половине дня посетим Ярославский художественный музей. Нас встретит дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы и её жителях и покажет экспозицию «Русское искусство 18-го — начала 20-го веков».
После едем в Кострому, где окажемся через 1-1,5 часа. Размещение в гостинице, отдых.
Кострома: архитектура, монастыри и сырная экскурсия
После завтрака идём гулять по Костроме. Вы полюбуетесь особняками 18-19 веков и узорчатыми деревянными домами. Увидите Дом сенатора Борщова — монументальное каменное здание, где однажды, по одной из версий, гостил Н. А. Некрасов, пожарную каланчу и здание Гауптвахты. Пройдёмся по Торговым рядам и побываем на территории второго костромского кремля.
Затем доедем до Богоявленско-Анастасииного монастыря — первого каменного сооружения Костромы, главной святыней которого является икона Божией Матери Феодоровской 12-го века, прославленная чудесами и исцелениями.
Посетим Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, в чьих стенах Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон и начался 300-летний путь династии. Прогуляемся по территории и побываем в главном храме монастыря — Троицком соборе с уникальными фресковыми росписями.
Перед обедом заглянем в Музей льна и бересты, где вы узнаете об особенностях ткацкого ремесла прошлых веков, рассмотрите старинные и современные изделия.
В завершении программы вас ждёт интерактивная экскурсия в Музее сыра, расположенном в старинном особняке. Вы услышите рассказ, как и где появился первый сыр, увидите приспособления для сыроделия, желающие продегустируют местное лакомство (за доплату).
Вечером вернёмся в Ярославль, в 18:00 — трансфер на ж. -д. вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак, 2 обеда
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Дети до 3 лет участвуют бесплатно (без предоставления питания, отдельного места в автобусе, гостинице)
Что не входит в цену
- Проезд до Ярославля и обратно
- Ужины