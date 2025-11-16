Встречаемся и после обеда в кафе отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу с богатым прошлым. Здесь изразцовые храмы и древние монастыри соседствуют с уютными парками и живописной набережной.

Вы побываете на мысе в месте впадения реки Которосль в полноводную Волгу, на котором в 9 веке появилось поселение финно-угров, положившее начало Ярославлю. Полюбуетесь исторической частью города и панорамами рек. Увидите первый русский театр, основанный Фёдором Волковым в середине 18-го века, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, Губернаторский дом.

Затем заглянем в музей «Музыка и время», в котором собрана коллекция колоколов и колокольцев, шарманок и граммофонов. Вы посмотрите на раритетные предметы, услышите старинные граммофонные записи и игру на редком инструменте — гармонике.

Во второй половине дня посетим Ярославский художественный музей. Нас встретит дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы и её жителях и покажет экспозицию «Русское искусство 18-го — начала 20-го веков».

После едем в Кострому, где окажемся через 1-1,5 часа. Размещение в гостинице, отдых.