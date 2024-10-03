читать дальше Выходные были божественные просмотр интересных мест с гидами, ночлег в уютном месте, банька, успели сбегать на дискотеку, завершение программы было в уютном Грузинском ресторанчике в городе Ярославль и счастливые поехали по домам.

Хочу поделиться небольшим впечатлением. Был тур в по городам, нас была небольшая группа, но получилось все достойно почти по семейному.