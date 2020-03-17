Заразилось 1275 +83

Умерло 11

Выздоровело 198

Болеют сейчас 1066 +83

Летальность 0.86% около 9 чел. на 1000 заболевших

В Ярославской области, включая Ярославль, находится 0.55%, 1275 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 11 умерло, 198 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1066 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ярославле и Ярославской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ярославской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.06 раза в Ярославской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 9 человек на 1000 зараженных.

, столько же в среднем умирает в Ярославской области В других регионах России , столько же

Карта распространения коронавируса в Ярославской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ярославской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ярославской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1275 +83+7% 11 198 ▲ 1066+83 11 мая 2020 1192 +78+7% 11 198 +36+22% ▲ 983+42 10 мая 2020 1114 +63+6% 11 162 ▲ 941+63 9 мая 2020 1051 +58+6% 11 162 ▲ 878+58 8 мая 2020 993 +58+6% 11 162 +34+27% ▲ 820+24 7 мая 2020 935 +55+6% 11 128 ▲ 796+55 6 мая 2020 880 +51+6% 11 +6+120% 128 +27+27% ▲ 741+18 5 мая 2020 829 +40+5% 5 101 +1+1% ▲ 723+39 4 мая 2020 789 +79+11% 5 100 +1+1% ▲ 684+78 3 мая 2020 710 +76+12% 5 99 +35+55% ▲ 606+41 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ярославской области по дням