Последние новости коронавируса в Ярославской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1275+83
Умерло 11
Выздоровело 198
Болеют сейчас 1066+83
Летальность 0.86%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Ярославской области, включая Ярославль, находится 0.55%, 1275 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 11 умерло, 198 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1066 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Ярославле и Ярославской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ярославской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Ярославской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ярославской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ярославской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1275+83+7%
11
198
▲1066+83
11 мая 2020
1192+78+7%
11
198+36+22%
▲983+42
10 мая 2020
1114+63+6%
11
162
▲941+63
9 мая 2020
1051+58+6%
11
162
▲878+58
8 мая 2020
993+58+6%
11
162+34+27%
▲820+24
7 мая 2020
935+55+6%
11
128
▲796+55
6 мая 2020
880+51+6%
11+6+120%
128+27+27%
▲741+18
5 мая 2020
829+40+5%
5
101+1+1%
▲723+39
4 мая 2020
789+79+11%
5
100+1+1%
▲684+78
3 мая 2020
710+76+12%
5
99+35+55%
▲606+41
Показать все дни
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ярославской области по дням
Ярославская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ярославской области
Кремль ответил на слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения и говорить о наиболее пострадавшей стороне в результате кризиса, вызванного коронавирусом.
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса средний класс может скатиться в бедность. Такой сценарий предсказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он также предположил, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми.
Эпидемия коронавируса выявила новую реальность в мировой экономике. В сложившейся ситуации от экономического роста готовы частично отказаться для спасения жизней людей. Такое мнение высказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он считает, что российская экономика реагирует более болезненно.
Беременная жительница города Рыбинска Ярославской области скрыла заражение коронавирусом от врачей больницы, в которой родила ребенка, но ее выдал кашель. Роды прошли успешно, но после них медики заметили, что женщина кашляет и выяснили, что она сдавала тест на коронаиврус. Он показал положительный результат.
В Тернопольской области Украины восемь врачей уволились из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. По словам главврача Тернопольской больницы Ярослава Чайковского, решение было продиктовано желанием не подвергать опасности семьи. Также он отметил, что медики не хотят рисковать за низкие зарплаты.
Проблемы в мировой экономике из-за ситуации с коронавирусом приведут к радикальным изменениям на рынке труда, так что увольнение может коснуться до трети офисных работников. Такие последствия перехода массового перехода на удаленную работу предсказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Заведующая детской больницей в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться. Отделение пульмонологии, где она работала, пришлось закрыть на двухнедельный карантин. С ней в Европу ездил муж, сейчас он в инфекционной больнице, его анализ на коронавирус отправили в Новосибирск.
Депутатов Госдумы проверят на коронавирус, тесты проведут в понедельник, 30 марта, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). На условиях анонимности эту информацию агентству подтвердили в КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России».
Еще новости Ярославской области
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.