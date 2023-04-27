Добро пожаловать в Йошкар-Олу

Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: знакомство с историей и культурой города

Описание
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Йошкар-Ола — красивый яркий город. За последние 10 лет столица Республики Марий Эл изменилась до неузнаваемости.

Сегодня наш город — это сочетание нескольких эпох и архитектурных стилей, где национальный колорит и история соседствуют с живописными европейскими видами.
Добро пожаловать в Йошкар-Олу
Добро пожаловать в Йошкар-Олу
Добро пожаловать в Йошкар-Олу
Добро пожаловать в Йошкар-Олу
Добро пожаловать в Йошкар-Олу
Добро пожаловать в Йошкар-Олу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Царев город на Кокшаге.
  • В Йошкар-Оле можно увидеть Амстердам и Венецию, Флоренцию и бельгийский город Брюгге… А можно заглянуть в старый провинциальный город Царевококшайск, раствориться в музейной тишине, почувствовать дыхание ушедшей эпохи.
  • Вас ждёт знакомство с достопримечательностями и красотами города, Вы узнаете об интересных событиях в истории Йошкар-Олы и о том, чем знаменит город в наши дни. Компактное расположение всех основных достопримечательностей Йошкар-Олы позволяет совместить экскурсию с приятной, неутомительной прогулкой, погрузиться в атмосферу неторопливой жизни провинциального города, ставшего в последние годы настоящей жемчужиной Поволжья.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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