Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: знакомство с историей и культурой города
Йошкар-Ола — красивый яркий город. За последние 10 лет столица Республики Марий Эл изменилась до неузнаваемости.
Сегодня наш город — это сочетание нескольких эпох и архитектурных стилей, где национальный колорит и история соседствуют с живописными европейскими видами.
Сегодня наш город — это сочетание нескольких эпох и архитектурных стилей, где национальный колорит и история соседствуют с живописными европейскими видами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Царев город на Кокшаге.
- В Йошкар-Оле можно увидеть Амстердам и Венецию, Флоренцию и бельгийский город Брюгге… А можно заглянуть в старый провинциальный город Царевококшайск, раствориться в музейной тишине, почувствовать дыхание ушедшей эпохи.
- Вас ждёт знакомство с достопримечательностями и красотами города, Вы узнаете об интересных событиях в истории Йошкар-Олы и о том, чем знаменит город в наши дни. Компактное расположение всех основных достопримечательностей Йошкар-Олы позволяет совместить экскурсию с приятной, неутомительной прогулкой, погрузиться в атмосферу неторопливой жизни провинциального города, ставшего в последние годы настоящей жемчужиной Поволжья.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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