1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
11 июня в 12:30
12 июня в 10:45
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гостях у марийских язычников» - традиции и обычаи
Погружение в культуру мари: обряды, легенды, мастер-классы и национальная кухня. Забронируйте индивидуальную экскурсию и узнайте больше о марийских традициях
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 18 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Прогулка по историческому центру Йошкар-Олы: от Кремля до Итальянского парка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50,
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
3 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола: экскурсия по достопримечательностям
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Шереметьева в Йошкар-Оле: архитектурное чудо Поволжья
Откройте для себя замок Шереметьева, где история оживает среди великолепных архитектурных стилей
Начало: Отель Rgard, ул. Карла Либкнехта, 102к1
Расписание: Ежедневно в 8:50 и 11:50
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
27 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Йошкар-Ола, что в имени твоём?» - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от красоты набережных до тайн самого молодого кремля России
Начало: Площадь им. Ленина
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по изготовлению и дегустации сыров в Йошкар-Оле
Программа для гурманов: дегустация местных сыров, мастер-класс по сервировке сырной тарелки. Узнайте, с чем вкуснее есть марийские сыры
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальная прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату - бульвару С.Г. Чавайна
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, пройдя по бульвару С.Г. Чавайна, где каждый шаг рассказывает историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Погрузитесь в мир марийских традиций и язычества, посетив ремесленную усадьбу и священные места в деревне Старое Крещено
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна4 июня 2024Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.
- ООксана3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Час пролетел незаметно. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ.
- ННаталья3 июня 2024Посещали музей 2 июня родители с детьми. Экскурсию проводил Евгений. Огромные ему спасибо. И дети и родители слушали с большим
- ААнастасия2 июня 2024Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
- ММаргарита1 июня 2024Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
- ННаталья28 мая 2024Обзорная экскурсия по городу очень познавательная. Интересная. Иван на все интересующие вопросы ответил.
- ААлексей27 мая 2024Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!
- ООксана27 мая 2024Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
- ДДарья23 мая 2024Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Индивидуальные»
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