Индивидуальные экскурсии в Йошкар-Оле с личным гидом

Найдено 31 экскурсия в категории «Индивидуальные» в Йошкар-Оле, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
11 июня в 12:30
12 июня в 10:45
от 3 500 за всё до 10 чел.
Путешествие по местам силы Марий Эл
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
42 отзыва
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340 за всё до 4 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300 за всё до 40 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700 за всё до 8 чел.
Гастротур по-марийски
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500 за всё до 8 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300 за всё до 40 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000 за всё до 8 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «В гостях у марийских язычников» - традиции и обычаи
Погружение в культуру мари: обряды, легенды, мастер-классы и национальная кухня. Забронируйте индивидуальную экскурсию и узнайте больше о марийских традициях
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 18 800 за всё до 15 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по историческому центру Йошкар-Олы: от Кремля до Итальянского парка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50,
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
3 000 за всё до 9 чел.
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Популярное предложение
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола: экскурсия по достопримечательностям
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Замок Шереметьева
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замок Шереметьева в Йошкар-Оле: архитектурное чудо Поволжья
Откройте для себя замок Шереметьева, где история оживает среди великолепных архитектурных стилей
Начало: Отель Rgard, ул. Карла Либкнехта, 102к1
Расписание: Ежедневно в 8:50 и 11:50
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
27 000 за всё до 7 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Над вечерней Кокшагой мосты…
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 000 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола, что в имени твоём?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Экскурсия «Йошкар-Ола, что в имени твоём?» - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от красоты набережных до тайн самого молодого кремля России
Начало: Площадь им. Ленина
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 08:00
3 500 за всё до 8 чел.
Мастер-класс и дегустация сыров от марийских производителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальный мастер-класс по изготовлению и дегустации сыров в Йошкар-Оле
Программа для гурманов: дегустация местных сыров, мастер-класс по сервировке сырной тарелки. Узнайте, с чем вкуснее есть марийские сыры
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 500 за человека
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.
Йошкар-Ола и уличное искусство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500 за всё до 7 чел.
Йошкар-Олинский Арбат - бульвар С.Г. Чавайна
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Уникальная прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату - бульвару С.Г. Чавайна
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, пройдя по бульвару С.Г. Чавайна, где каждый шаг рассказывает историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 800 за всё до 8 чел.
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Погрузитесь в мир марийских традиций и язычества, посетив ремесленную усадьбу и священные места в деревне Старое Крещено
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 15 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Экскурсия очень интересная! Час пролетел незаметно. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Посещали музей 2 июня родители с детьми. Экскурсию проводил Евгений. Огромные ему спасибо. И дети и родители слушали с большим
    читать дальше

    интересом, вся экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось слушать и слушать. Отвечал на все вопросы, а их от детей было не мало. Рекомендуем.

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
    Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
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    удивил своей красотой и необычностью, а гид своими интересными рассказами и фактами из истории! Отдельное спасибо Руслану за фото, которые будут памятью из этого путешествия! Благодарю от всей души!!!

  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
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    туристов и развитие, но при этом берегут историческое наследие, религию и культуру. Очень много местных локальных полезных сувениров и интересных фишечек. Благодаря советам гида, оставшиеся 1,5 дня мы очень насыщенно и здорово провели время.

    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Прогулка по Йошкар-Оле
    Обзорная экскурсия по городу очень познавательная. Интересная. Иван на все интересующие вопросы ответил.
  • А
    Алексей
    27 мая 2024
    По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
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    и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
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    кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Салам, Йошкар-Ола
  2. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
  3. Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
  4. Путешествие по местам силы Марий Эл
  5. По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Индивидуальные" можно забронировать 31 экскурсию от 1 800 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1089 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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