🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 173 отзыва Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 370 отзывов Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве Начало: В районе Царевококшайского кремля 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час 30 отзывов Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии Начало: На Советской улице от 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 42 отзыва Путешествие по местам силы Марий Эл Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа 11 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии Начало: Недалеко от Спасской башни 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 42 отзыва Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург Начало: Царьградский пр-т 35 5 300 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом Начало: У Царевококшайского кремля 3 700 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями Начало: В районе Царевококшайского кремля от 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 38 отзывов Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой Начало: Царьградский пр-т, 35 от 5 300 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная История христианизации и храмы столицы Марий Эл Начало: У Вознесенского моста 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью Начало: На площади Оболенского-Ноготкова от 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным Начало: На набережной Кокшаги 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая Начало: У Благовещенской башни 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия «В гостях у марийских язычников» - традиции и обычаи Погружение в культуру мари: обряды, легенды, мастер-классы и национальная кухня. Забронируйте индивидуальную экскурсию и узнайте больше о марийских традициях от 18 800 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Популярное предложение Прогулка по историческому центру Йошкар-Олы: от Кремля до Итальянского парка Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 3 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Популярное предложение Волшебная и удивительная Йошкар-Ола: экскурсия по достопримечательностям Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Замок Шереметьева в Йошкар-Оле: архитектурное чудо Поволжья Откройте для себя замок Шереметьева, где история оживает среди великолепных архитектурных стилей Начало: Отель Rgard, ул. Карла Либкнехта, 102к1 Расписание: Ежедневно в 8:50 и 11:50 27 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 7 отзывов Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола Расписание: По договоренности 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 22 отзыва Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 2 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Экскурсия «Йошкар-Ола, что в имени твоём?» - путешествие по истории Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от красоты набережных до тайн самого молодого кремля России Начало: Площадь им. Ленина Расписание: Ежедневно, по договоренности 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Уникальный мастер-класс по изготовлению и дегустации сыров в Йошкар-Оле Программа для гурманов: дегустация местных сыров, мастер-класс по сервировке сырной тарелки. Узнайте, с чем вкуснее есть марийские сыры Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола Расписание: По договоренности 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе Начало: На площади Оболенского-Ноготкова от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Уникальная прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату - бульвару С.Г. Чавайна Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, пройдя по бульвару С.Г. Чавайна, где каждый шаг рассказывает историю Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 1 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа «Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню Погрузитесь в мир марийских традиций и язычества, посетив ремесленную усадьбу и священные места в деревне Старое Крещено от 10 500 ₽ за всё до 15 чел.