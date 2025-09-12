Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, открывая для себя её скульптуры и площади. Узнайте о культуре мари и истории города, гуляя по его улицам
Жители Йошкар-Олы часто рекомендуют посетить набережную реки Кокшаги, но город предлагает гораздо больше.
Экскурсия «Йошкар-Ола вдоль и поперёк» познакомит с уникальными достопримечательностями, такими как Площадь Республики с Благовещенской башней и Патриаршая читать дальше
площадь с памятником Петру и Февронье.
Путешествие по улицам города откроет перед вами Центральный парк и скульптуру Древо жизни, а также Площадь Оболенского-Ноготкова. Исследуйте историю и культуру мари, открывая для себя неожиданные уголки города
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1094 туристов
Мы — экскурсоводы Андрей и Елена, представляем вам цикл познавательно-развлекательных прогулок по городу-сказке — Йошкар-Оле. Набор её достопримечательностей — необычный, где-то даже абсурдный и неоднозначный, но неизменно яркий и красочный. читать дальше
Здесь создана уникальная творческая среда, в которой живут горожане и в которую мы приглашаем погрузиться и вас. Ткань города вбирает в себя и средневековую древность, и советский стиль, и купеческую старорусскую солидность, и многоцветность современных строений — эклектичных и функциональных. Наши прогулки — это не только интересный рассказ об истории Йошкар-Олы и Марийского края. Вы узнаете актуальные новости о том, как живёт республика, чем славны её жители, что хорошего уже случилось и ещё случится в Марий Эл. Мы покажем красоту столичных улиц и бульваров, набережных и площадей. Естественной и важной частью наших прогулок станет фотосессия в лучших локациях. Сезоны и времена года вносят коррективы во внешность города, и наиболее выигрышные места для съёмок меняются, но красота остаётся с ним всегда.
Сергей
12 сен 2025
К экскурсоводу вообще вопросов нет! А вот к самой экскурсии))) она не интересна вообще. О чем? Как какой-то ушлый губернатор истратил денег, отмыл кучу бабла, построил какую то чушь, ну возможно и красиво, потому что новое))) и? Исторической ценности нет! Какой то изюминки народа))) тоже нет)). В общем я не советую!
Елена
15 авг 2025
Елена отличный экскурсовод. Интересно и доступно рассказала про все достопримечательности города. Ответила на все возникшие вопросы, а так же посоветовала где перекусить и купить сувениры. Тяжёлые погодные условия (в середине экскурсии пошёл ливень) не помешали нам в полной мере насладиться экскурсией - Елена оперативно перестроила маршрут и адаптирвала повествование, за что ей отдельное спасибо!
Ольга
1 авг 2025
Не рекомендую. Экскурсовод сложный. Идет по своей программе, дополнительные вопросы не приветствует, нервничает если переспрашиваешь. К индивидуальной экскурсии данная услуга от Елены отношения не имеет.
Елена
Ответ организатора:
К сожалению, поторопилась, перед началом экскурсии не объяснила правила. Индивидуальная экскурсия это прогулка по маршруту, разработанному экскурсоводом. На маршруте обсуждаем читать дальше
вопросы по объектам, встречающимся на пути. Остальные вопросы, если останутся, в конце экскурсии. Очень хотелось больше рассказать о городе, культуре, традициях. Моя недоработка привела к недопониманию. Обязательно буду уделять этому моменту время.
Елена
31 июл 2025
Елена, отличный экскурсовод, знающий свое дело, грамотный, полность знающий информацию по городу. Очень понравилось, спасибо огромное.
Анастасия
26 июл 2025
Спасибо большое, Елене за познавательную прогулку по городу! Грамотно составленный маршрут, интересные факты, приятная атмосфера общения. Не спеша, не кувырком. Честно, боялась, как выдержим 2,5 часа. Оказалось, время пролетело очень быстро! Это о многом говорит! Спасибо!
Александр
20 июл 2025
Хочется выразить благодарность Елене Вениаминовне за замечательную экскурсию по городу. Экскурсия длилась 2 часа, но время пролетело незаметно. Елена В. приятная женщина, спокойным тоном и добрым голосом интересно и увлекательно рассказала нашей компании об истории Йошкар Олы. Экскурсия проходила пешком, что позволило лучше прочувствовать атмосферу города.
Зинаида
4 июл 2025
Экскурсия нам понравилась! Были учтены пожелания и скорректирован маршрут. Детям было тяжеловато. . экскурсия больше подходит интересующимся взрослым. В целом мы рекомендуем!
Софья
30 июн 2025
7 июня были вместе с Еленой на экскурсии по Йошкар-Оле. Елена прекрасный рассказчик. Все очень понравилось!!! Сам город просто великолепен. Здесь должен побывать каждый. Елена так построила маршрут, что открывались читать дальше
виды один лучше другого. Узнали много о городе, о живущих здесь людях, о марийцах. И о всех интересных зданиях построенных в Йошкар-Оле. Рассказало о семействе котиков, фигурки, которых разбросаны в разных местах города. Очень рекомендуем данного гида и ее экскурсии. Интересно, познавательно и очень запоминающе. Елена, спасибо, Вам огромное!!!
Юлия
10 июн 2025
За небольшое время максимально рассказала все подробно и интересно. Спасибо большое Елена за экскурсию.
Елена
4 мая 2025
Спасибо Елене за путешествие по Йошкар-Оле. Не смотря на холод и пасмурную погоду, нам показали сказочный и запоминающийся городок, со своими традициями и бытом. Маршрут рассчитан до минуты, все четко и слаженно. На все свои вопросы мы получили ответы. Услышали рекомендации по поводу сувениров и местных товаров. Хотелось бы сюда вернуться? Однозначно -Да!