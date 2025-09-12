Жители Йошкар-Олы часто рекомендуют посетить набережную реки Кокшаги, но город предлагает гораздо больше.Экскурсия «Йошкар-Ола вдоль и поперёк» познакомит с уникальными достопримечательностями, такими как Площадь Республики с Благовещенской башней и Патриаршая

площадь с памятником Петру и Февронье. Путешествие по улицам города откроет перед вами Центральный парк и скульптуру Древо жизни, а также Площадь Оболенского-Ноготкова. Исследуйте историю и культуру мари, открывая для себя неожиданные уголки города

Описание экскурсии

Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, а на ней — Благовещенская башня с курантами, Благовещенский собор, скульптурный фонтан архангела Гавриила.

Патриаршая площадь с памятником Петру и Февронье и динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим». Подробно расскажем об этой скульптуре и других неожиданных арт-объектах.

Центральный парк культуры и отдыха и скульптура Древо жизни, посвящённая народу мари — последним язычникам Европы.

Площадь Оболенского-Ноготкова с динамической скульптурной композицией «Явление иконы Божией Матери “Троеручицы“». Вы узнаете, почему для воплощения выбрана именно эта икона.

Мы будем пересекать как известные туристические тропы, так и отклоняться от них. По пути увидим несколько замков — некоторые из них сложно отыскать самостоятельно.

Поговорим об истории города, культуре и обычаях мари, а также верованиях других народов, проживающих в Республике Марий Эл.

Организационные детали