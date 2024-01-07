Этнопрограмма «Зима в марийской деревеньке»
Индивидуальная экскурсия в Йошкар-Оле

Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары

Деревня, в которую мы отправимся, находится всего в часе езды от Йошкар-Олы. А чувствуешь себя здесь так, словно оказался совсем в другой реальности.

Это настоящая российская глубинка с 500-летней историей и особой атмосферой, которую создали местные жители — народ мари. Вы познакомитесь с их традициями, легендами, бытом. Сделаете оберег, погадаете и повеселитесь от души.
Этнопрограмма «Зима в марийской деревеньке»
Этнопрограмма «Зима в марийской деревеньке»
Этнопрограмма «Зима в марийской деревеньке»
Этнопрограмма «Зима в марийской деревеньке»
Этнопрограмма «Зима в марийской деревеньке»
Этнопрограмма «Зима в марийской деревеньке»
Ближайшие даты:
7
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Описание

Что вас ожидает

Вам организуют национальную встречу, расскажут о марийской традиционной религии и языческих обрядах. Вы узнаете, как устроена повседневная жизнь в деревне. А также услышите старинные легенды и сказания.

Вас пригласят поучаствовать в гаданиях и зимних играх. Будут народные песни и танцы. Также для вас проведут мастер-класс по изготовлению оберега. Вы увидите родовое дерево (деревья священны для марийцев). И сможете завязать ленточку на «корне желания».

На обед вас угостят вкусной национальной едой из печи. Вы отведаете суп с клёцками или лашку (разновидность супа с лапшой), омлет, подкоголи (родственники пельменей и вареников), пироги с картошкой и мясом, рыбу, блины, мёд, варенье и ароматный чай на травах.

А в конце программы будет яркая фотоссесия в марийских костюмах.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, развлекательная программа, обед и сопровождение гида
  • В зависимости от количества человек поездка пройдёт на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе Ford
  • Дорога в одну сторону займёт чуть меньше часа
  • Дополнительные расходы опциональны: сувениры, мёд
  • Программа проводится с декабря до конца февраля
  • Сопровождать в пути вас буду я или другой гид из нашей команды, экскурсию в деревне проводит местный гид

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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