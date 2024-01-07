Деревня, в которую мы отправимся, находится всего в часе езды от Йошкар-Олы. А чувствуешь себя здесь так, словно оказался совсем в другой реальности. Это настоящая российская глубинка с 500-летней историей и особой атмосферой, которую создали местные жители — народ мари. Вы познакомитесь с их традициями, легендами, бытом. Сделаете оберег, погадаете и повеселитесь от души.

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Описание

Что вас ожидает

Вам организуют национальную встречу, расскажут о марийской традиционной религии и языческих обрядах. Вы узнаете, как устроена повседневная жизнь в деревне. А также услышите старинные легенды и сказания.

Вас пригласят поучаствовать в гаданиях и зимних играх. Будут народные песни и танцы. Также для вас проведут мастер-класс по изготовлению оберега. Вы увидите родовое дерево (деревья священны для марийцев). И сможете завязать ленточку на «корне желания».

На обед вас угостят вкусной национальной едой из печи. Вы отведаете суп с клёцками или лашку (разновидность супа с лапшой), омлет, подкоголи (родственники пельменей и вареников), пироги с картошкой и мясом, рыбу, блины, мёд, варенье и ароматный чай на травах.

А в конце программы будет яркая фотоссесия в марийских костюмах.

Организационные детали