Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары
Это настоящая российская глубинка с 500-летней историей и особой атмосферой, которую создали местные жители — народ мари. Вы познакомитесь с их традициями, легендами, бытом. Сделаете оберег, погадаете и повеселитесь от души.
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Описание
Что вас ожидает
Вам организуют национальную встречу, расскажут о марийской традиционной религии и языческих обрядах. Вы узнаете, как устроена повседневная жизнь в деревне. А также услышите старинные легенды и сказания.
Вас пригласят поучаствовать в гаданиях и зимних играх. Будут народные песни и танцы. Также для вас проведут мастер-класс по изготовлению оберега. Вы увидите родовое дерево (деревья священны для марийцев). И сможете завязать ленточку на «корне желания».
На обед вас угостят вкусной национальной едой из печи. Вы отведаете суп с клёцками или лашку (разновидность супа с лапшой), омлет, подкоголи (родственники пельменей и вареников), пироги с картошкой и мясом, рыбу, блины, мёд, варенье и ароматный чай на травах.
А в конце программы будет яркая фотоссесия в марийских костюмах.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, развлекательная программа, обед и сопровождение гида
- В зависимости от количества человек поездка пройдёт на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе Ford
- Дорога в одну сторону займёт чуть меньше часа
- Дополнительные расходы опциональны: сувениры, мёд
- Программа проводится с декабря до конца февраля
- Сопровождать в пути вас буду я или другой гид из нашей команды, экскурсию в деревне проводит местный гид
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.