1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Йошкар-Ола: панорамный обзор и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир архитектурных чудес Йошкар-Олы и насладитесь эксклюзивным видом с смотровой площадки
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 16:30
11 июня в 16:30
13 июня в 16:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гостях у марийских язычников» - традиции и обычаи
Погружение в культуру мари: обряды, легенды, мастер-классы и национальная кухня. Забронируйте индивидуальную экскурсию и узнайте больше о марийских традициях
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 18 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Погрузитесь в мир марийских традиций и язычества, посетив ремесленную усадьбу и священные места в деревне Старое Крещено
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
- ИИрина5 июня 2024Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо за позновательную экскурсию!
- ССветлана4 июня 2024Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
- ТТашпулатова4 июня 2024Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно побывав на высоте 22 этажа, мы столько эмоций получили!!! Словами не передать. Рекомендуем!
- ТТашпулатова4 июня 2024Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
- ООксана3 июня 2024Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
- ААлексей27 мая 2024Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!
- ООльга23 мая 2024Все очень понравилось!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Необычные»
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