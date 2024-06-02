Выездные экскурсии из Йошкар-Олы

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Йошкар-Оле, цены от 5 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по местам силы Марий Эл
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
42 отзыва
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340 за всё до 4 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «В гостях у марийских язычников» - традиции и обычаи
Погружение в культуру мари: обряды, легенды, мастер-классы и национальная кухня. Забронируйте индивидуальную экскурсию и узнайте больше о марийских традициях
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 18 800 за всё до 15 чел.
Замок Шереметьева
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замок Шереметьева в Йошкар-Оле: архитектурное чудо Поволжья
Откройте для себя замок Шереметьева, где история оживает среди великолепных архитектурных стилей
Начало: Отель Rgard, ул. Карла Либкнехта, 102к1
Расписание: Ежедневно в 8:50 и 11:50
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
27 000 за всё до 7 чел.
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Погрузитесь в мир марийских традиций и язычества, посетив ремесленную усадьбу и священные места в деревне Старое Крещено
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 15 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
    Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
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    удивил своей красотой и необычностью, а гид своими интересными рассказами и фактами из истории! Отдельное спасибо Руслану за фото, которые будут памятью из этого путешествия! Благодарю от всей души!!!

  • Л
    Лилия
    20 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!! Великолепное путешествие, благодарю от всего сердца Константина, который очень интересно построил
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    наш маршрут и увлекательно посвятил в историю марийцев! Душевный взгляд на прекрасных марийцев, было интересно познакомиться с их культурой и бытом, марийской кухней с гостевыми традициями и кусочком марийской свадьбы, мы познакомились с удивительно интересными и добрыми хозяевами этой марийской усадьбы Алексеем, Людмилой, Мариной и Зинаидой. Надеюсь, удастся съездить и на другие экскурсии! удачи всем и добра! Всем рекомендую!

    Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!!Цель нашей экскурсии стал Шоруньжинский этно-культурный комплекс, это удивительное место!!!
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Прекрасный вариант для знакомства с Марий Эл. Красивые места, очень много интересной информации об истории и культуре марийцев. Спасибо Константину за отлично организованную поездку!
    Прекрасный вариант для знакомства с Марий ЭлПрекрасный вариант для знакомства с Марий ЭлПрекрасный вариант для знакомства с Марий Эл
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
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    быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Путешествие по местам силы Марий Эл
    Добрый день! Путешествовали целый день с Константином по выбранному маршруту. Поездка была просто супер! Совершили подъем и спуск практически с Эвереста)) заглянули в бездну и не раз, испили целебной воды, пообщались, посмеялись, поели! Константин, спасибо огромное!! Привет от Овды!
  • Н
    Надежда
    5 мая 2024
    Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
    Привет, привезу сюда друзей
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
    Замечательная программа! Интересная, яркая, необычная! Подлинный старый дом в марийской деревне, быт марийце показан с большой любовью. Замечательный, вкуснейший обед
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    из печи!!! Песни и танцы - просто супер! Незабываемая поездка. Экскурсовод Ирина интересно рассказывала о традициях марийцев, о религии, о жизни. Мы были с детьми, они слушали, смотрели, веселились в этой поездке. Экскурсия даже по сей день вспоминается как яркое событие!! Огромное спасибо Ольге и Ирине за такое интересное путешествие. Мы рассказали друзьям и всем рекомендуем насладиться этой программой.

  • А
    Анастасия
    21 января 2024
    Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
    Отличная программа и экскурсовод! Встретили, отвезли, развлекли, накормили. Рассказали очень много интересного. Все продумано. Всем советую!
  • П
    Павел
    10 января 2024
    Замок Шереметьева
    Иван, супер экскурсовод. Нисколько не пожалели, что выбрали именно его. Все очень интересно и с комфортом. Рекомендуем!
  • В
    Вадим
    23 ноября 2023
    Замок Шереметьева
    Очень интересная и познавательная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
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  4. Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
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Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
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  2. Набережная
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  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 340 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Йошкар-Олы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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