1 чел.
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10%
Мини-группа
2 часа
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
«После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни»
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«Марийская кухня: узнать и попробовать»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гостях у марийских язычников» - традиции и обычаи
Погружение в культуру мари: обряды, легенды, мастер-классы и национальная кухня. Забронируйте индивидуальную экскурсию и узнайте больше о марийских традициях
«На обед — вкусная национальная еда из печи»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 18 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по изготовлению и дегустации сыров в Йошкар-Оле
Программа для гурманов: дегустация местных сыров, мастер-класс по сервировке сырной тарелки. Узнайте, с чем вкуснее есть марийские сыры
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
«Что вас ожидает: Программа для гурманов и любителей вкусных сувениров»
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
«Десерт не включён в стоимость и заказывается вами по желанию»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
- ССветлана4 июня 2024Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
- ООксана3 июня 2024Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
- ССветлана12 мая 2024Очень познавательная и вкусная лекция о сырах) узнали много о производстве сыра и сами приготовили домашний сыр. Очень душевный экскурсовод и импозантный лектор)
- ННадежда5 мая 2024Привет, привезу сюда друзей
- ООльга2 мая 2024Замечательный экскурсовод Евгений!!! Все до мелочей продумано, рассказ очень интересный с массой необычных фактов. Рассказ о марийской кухне, подкрепленный дегустацией блюд, очень гармоничен. Мы -в восторге!
- ООльга16 апреля 2024Замечательная программа! Интересная, яркая, необычная! Подлинный старый дом в марийской деревне, быт марийце показан с большой любовью. Замечательный, вкуснейший обед
- ЮЮлия22 февраля 2024Приехали первый раз в составе детей (6 и 8 лет), двух взрослых и пенсионерки. На 2 дня. Экскурсию вёл Евгений.
- ААнастасия21 января 2024Отличная программа и экскурсовод! Встретили, отвезли, развлекли, накормили. Рассказали очень много интересного. Все продумано. Всем советую!
- ЕЕлена8 января 2024Благодарим Евгения за экскурсию! Немного не повезло с погодой (очень морозно!). Но зато очень познавательно, все интересно и современно! Место для дегустации национальных блюд выбрано очень с большим вкусом!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 250 до 18 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Йошкар-Олы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024