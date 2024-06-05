И Ирина Красивая и вкусная Йошкар-Ола Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.

С Светлана Красивая и вкусная Йошкар-Ола читать дальше Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами. Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.

О Оксана Красивая и вкусная Йошкар-Ола Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!

С Светлана Мастер-класс и дегустация сыров от марийских производителей Очень познавательная и вкусная лекция о сырах) узнали много о производстве сыра и сами приготовили домашний сыр. Очень душевный экскурсовод и импозантный лектор)

Н Надежда Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников» Привет, привезу сюда друзей

О Ольга Гастротур по-марийски Замечательный экскурсовод Евгений!!! Все до мелочей продумано, рассказ очень интересный с массой необычных фактов. Рассказ о марийской кухне, подкрепленный дегустацией блюд, очень гармоничен. Мы -в восторге!

О Ольга Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников» читать дальше из печи!!! Песни и танцы - просто супер! Незабываемая поездка. Экскурсовод Ирина интересно рассказывала о традициях марийцев, о религии, о жизни. Мы были с детьми, они слушали, смотрели, веселились в этой поездке. Экскурсия даже по сей день вспоминается как яркое событие!! Огромное спасибо Ольге и Ирине за такое интересное путешествие. Мы рассказали друзьям и всем рекомендуем насладиться этой программой. Замечательная программа! Интересная, яркая, необычная! Подлинный старый дом в марийской деревне, быт марийце показан с большой любовью. Замечательный, вкуснейший обед

Ю Юлия Гастротур по-марийски читать дальше Приятный в общении, интересно рассказывал. Баланс информации по истории, культуры и архетиктуры. Экскурсия идеальна для первого знакомства с городом и национальной кухней марийцев. Прекрасно все организовано, клиентоориентированность на высоком уровне. Рекомендуем. Приехали первый раз в составе детей (6 и 8 лет), двух взрослых и пенсионерки. На 2 дня. Экскурсию вёл Евгений.

А Анастасия Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников» Отличная программа и экскурсовод! Встретили, отвезли, развлекли, накормили. Рассказали очень много интересного. Все продумано. Всем советую!