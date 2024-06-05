Гастрономические экскурсии Йошкар-Олы

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Йошкар-Оле, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
«После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни»
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250 за человека
Гастротур по-марийски
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«Марийская кухня: узнать и попробовать»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500 за всё до 8 чел.
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «В гостях у марийских язычников» - традиции и обычаи
Погружение в культуру мари: обряды, легенды, мастер-классы и национальная кухня. Забронируйте индивидуальную экскурсию и узнайте больше о марийских традициях
«На обед — вкусная национальная еда из печи»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 18 800 за всё до 15 чел.
Мастер-класс и дегустация сыров от марийских производителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальный мастер-класс по изготовлению и дегустации сыров в Йошкар-Оле
Программа для гурманов: дегустация местных сыров, мастер-класс по сервировке сырной тарелки. Узнайте, с чем вкуснее есть марийские сыры
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
«Что вас ожидает: Программа для гурманов и любителей вкусных сувениров»
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 500 за человека
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
«Десерт не включён в стоимость и заказывается вами по желанию»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
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    Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами.

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Мастер-класс и дегустация сыров от марийских производителей
    Очень познавательная и вкусная лекция о сырах) узнали много о производстве сыра и сами приготовили домашний сыр. Очень душевный экскурсовод и импозантный лектор)
  • Н
    Надежда
    5 мая 2024
    Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
    Привет, привезу сюда друзей
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Гастротур по-марийски
    Замечательный экскурсовод Евгений!!! Все до мелочей продумано, рассказ очень интересный с массой необычных фактов. Рассказ о марийской кухне, подкрепленный дегустацией блюд, очень гармоничен. Мы -в восторге!
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
    Замечательная программа! Интересная, яркая, необычная! Подлинный старый дом в марийской деревне, быт марийце показан с большой любовью. Замечательный, вкуснейший обед
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    из печи!!! Песни и танцы - просто супер! Незабываемая поездка. Экскурсовод Ирина интересно рассказывала о традициях марийцев, о религии, о жизни. Мы были с детьми, они слушали, смотрели, веселились в этой поездке. Экскурсия даже по сей день вспоминается как яркое событие!! Огромное спасибо Ольге и Ирине за такое интересное путешествие. Мы рассказали друзьям и всем рекомендуем насладиться этой программой.

  • Ю
    Юлия
    22 февраля 2024
    Гастротур по-марийски
    Приехали первый раз в составе детей (6 и 8 лет), двух взрослых и пенсионерки. На 2 дня. Экскурсию вёл Евгений.
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    Приятный в общении, интересно рассказывал. Баланс информации по истории, культуры и архетиктуры. Экскурсия идеальна для первого знакомства с городом и национальной кухней марийцев. Прекрасно все организовано, клиентоориентированность на высоком уровне. Рекомендуем.

  • А
    Анастасия
    21 января 2024
    Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
    Отличная программа и экскурсовод! Встретили, отвезли, развлекли, накормили. Рассказали очень много интересного. Все продумано. Всем советую!
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Гастротур по-марийски
    Благодарим Евгения за экскурсию! Немного не повезло с погодой (очень морозно!). Но зато очень познавательно, все интересно и современно! Место для дегустации национальных блюд выбрано очень с большим вкусом!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Гастрономические»

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  1. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
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  3. Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
  4. Мастер-класс и дегустация сыров от марийских производителей
  5. Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 250 до 18 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Йошкар-Олы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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