2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От Царёва града до Йошкар-Олы

Мы прогуляемся по ключевым местам Йошкар-Олы, чтобы проследить появление марийцев на волжской земле и прикоснуться к живой истории города. Вы посетите Царевококшайский кремль, узнаете об истоках Царёва града на Кокшаге и поймете, почему он сменил имя. Пройдете по Вознесенской улице, рассматривая сохранившиеся здания 18 века, и откроете их купеческое прошлое, наполненное тайными историями и мистическими событиями. А после побываете в красочном и колоритном Музее русской сказки под открытым небом: здесь мы встретим удивительных персонажей, которые появились в центре Йошкар-Олы благодаря местному энтузиасту, и перенесемся в знакомые с детства фольклорные сюжеты.

Марийская кухня: узнать и попробовать

После знакомства с историей марийцев мы отыщем её следы в национальной кухне. В городском кафе, где готовят аутентичные марийские блюда, вы попробуете блины коман-мелна только из печи, оцените местный суп в хлебе и отведаете известные подкоголи с разными начинками. За чашкой ароматного иван-чая поговорим об истоках марийской кухни: например, вы узнаете, какие блюда славянской и тюркской кухонь считают «братьями» подкоголей. А еще я расскажу, почему марийцев называют последними язычниками Европы и какое отражение язычество нашло в местной кулинарии.