2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы

Данил, Ирина и Евгений
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Данил, Ирина и Евгений – представитель гидов
Марийская кухня сможет красноречивее любого учебника рассказать о коренном народе Йошкар-Олы.

Вы прогуляетесь в сердце города, узнаете о его истоках и многовековой истории.

А затем попробуете традиционные блюда, от подкоголей до блинов коман-мелна, в каждом из которых отразилась культура и древняя символика марийцев.
1900 ₽
1710 за человека
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Царевококшайского кремля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски

Что вас ожидает

От Царёва града до Йошкар-Олы
Мы прогуляемся по ключевым местам Йошкар-Олы, чтобы проследить появление марийцев на волжской земле и прикоснуться к живой истории города. Вы посетите Царевококшайский кремль, узнаете об истоках Царёва града на Кокшаге и поймете, почему он сменил имя. Пройдете по Вознесенской улице, рассматривая сохранившиеся здания 18 века, и откроете их купеческое прошлое, наполненное тайными историями и мистическими событиями. А после побываете в красочном и колоритном Музее русской сказки под открытым небом: здесь мы встретим удивительных персонажей, которые появились в центре Йошкар-Олы благодаря местному энтузиасту, и перенесемся в знакомые с детства фольклорные сюжеты.

Марийская кухня: узнать и попробовать
После знакомства с историей марийцев мы отыщем её следы в национальной кухне. В городском кафе, где готовят аутентичные марийские блюда, вы попробуете блины коман-мелна только из печи, оцените местный суп в хлебе и отведаете известные подкоголи с разными начинками. За чашкой ароматного иван-чая поговорим об истоках марийской кухни: например, вы узнаете, какие блюда славянской и тюркской кухонь считают «братьями» подкоголей. А еще я расскажу, почему марийцев называют последними язычниками Европы и какое отражение язычество нашло в местной кулинарии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер до кафе, дегустация трех национальных блюд (блинов коман-мелна, марийского супа, вареников-подкоголи) и напитков (иван-чая или морса из местных ягод).
  • Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды.
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Царевококшайского кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
Мы небольшая команда гидов, нас зовут Данил, Ирина и Евгений. Мы уверены, что по-настоящему и с любовью рассказать о городе может только человек, который в нем родился и живет, каждый день видит, как он меняется и развивается. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему сегодня туристы влюбляются в него и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество, национальная кухня — мы с вами обсудим все, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды: раскроем все загадки жемчужины Поволжья — Йошкар-Олы!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Замечательная экскурсия. Всё продумано до мелочей, интересно, познавательно и с юмором. Экскурсовод вносит коррективы и меняет программу конкретно под заказчиков (мы были с маленьким ребёнком). Спасибо, Данил, ты лучший!
5 ноября 2019
Добрый день! 2 ноября 2019 года у нас была экскурсия Гастрономический тур по Йошкар-Оле с Евгением. Замечательная экскурсия, очень всем рекомендуем. Евгений прекрасный экскурсовод и собеседник. Очень увлечен сам и увлекает за собой. Маршрут построен идеально, за короткое время удалось пройти по красивейшему центру города. Было довольно прохладно, ветер с реки дует холодный (имейте это в виду и одевайтесь теплее), но увлекательный экскурс в историю страны-города-народа, заставляет забыть о холоде и участвовать в беседе вопросами и эмоциями. До сих пор обсуждаем и анализируем то, что услышали. После похода по городу, собственно, сама гастрономия в виде обеда из традиционных марийских блюд. Здесь все индивидуально и на любителя, как, наверно, любая, отличная от родной, кухня. Но про каждое блюдо так интересно Евгений все рассказал, что не попробовать просто невозможно. Отдельно хочу обратить внимание на индивидуальный подход к туристу: за пару дней до начала экскурсии у нас уточнили вкусовые пристрастия и ограничения (по питанию). Я вегетарианка, а моя подруга ест все, все наши капризы были удовлетворены, за что отдельное спасибо. Так что, все оказалось превосходно организовано.
Огромное спасибо Евгению!

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