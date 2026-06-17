2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Гастротур по-марийски - это уникальная возможность познакомиться с культурой и традициями коренного народа Йошкар-Олы через призму местной кухни.
Начните свое путешествие с прогулки по историческому центру города, где каждый камень хранит читать дальшеуменьшить
в себе частицу многовековой истории.
Посетите Царевококшайский кремль, узнайте тайны Вознесенской улицы и оживите сказки в Музее русской сказки. Затем вас ждет погружение в марийскую кухню: от блинов коман-мелна до ароматного иван-чая. Узнайте, как древние традиции отразились в рецептах и как язычество сохранилось в местных блюдах.
Экскурсия сочетает в себе историческое знание и кулинарное мастерство, предоставляя полное погружение в марийскую культуру
Лучшее время для гастротура по-марийски - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок и дегустации на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что зимой может быть холодно для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Царевококшайский кремль
Вознесенская улица
Музей русской сказки
Описание экскурсии
От Царёва града до Йошкар-Олы
Мы прогуляемся по ключевым местам Йошкар-Олы, чтобы проследить появление марийцев на волжской земле и прикоснуться к живой истории города. Вы посетите Царёвококшайский кремль, узнаете об истоках Царёва града на Кокшаге и поймете, почему он сменил имя. Пройдете по Вознесенской улице, рассматривая сохранившиеся здания 18 века, и откроете их купеческое прошлое, наполненное тайными историями и мистическими событиями. А после побываете в красочном и колоритном Музее русской сказки под открытым небом: здесь мы встретим удивительных персонажей, которые появились в центре Йошкар-Олы благодаря местному энтузиасту, и перенесемся в знакомые с детства фольклорные сюжеты.
Марийская кухня: узнать и попробовать
После знакомства с историей марийцев мы отыщем её следы в национальной кухне. В городском кафе, где готовят аутентичные марийские блюда, вы попробуете блины коман-мелна только из печи, оцените местный суп в хлебе и отведаете известные подкоголи с разными начинками. За чашкой ароматного иван-чая поговорим об истоках марийской кухни: например, вы узнаете, какие блюда славянской и тюркской кухонь считают «братьями» подкоголей. А еще я расскажу, почему марийцев называют последними язычниками Европы и какое отражение язычество нашло в местной кулинарии.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер до кафе, дегустация трех национальных блюд (блинов коман-мелна, марийского супа, вареников-подкоголи) и напитков (иван-чая или морса из местных ягод).
Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь.
Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4400 ₽
Дети до 12 лет
3500 ₽
Дети до 6 лет
Бесплатно
Пенсионеры
4000 ₽
Студенты
3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Воскресенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 13055 туристов
Привет! Мы небольшая команда профессиональных гидов, уже 8 лет проводим экскурсии по Йошкар-Оле. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему туристы влюбляются в наш читать дальшеуменьшить
город и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество — мы с вами обсудим всё, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды. Если хотите узнать тайны города, то до встречи на нашей экскурсии в Йошкар-Оле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
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З
Зинаида
Евгений потрясающий экскурсовод и разказчик. Нашей семье было очень интересно знакомиться с Йошкар Олой благодаря Евгению. Гастротур очень понравился. Всё лаконично, познавательно и вкусно. Всем советую экскурсии от Евгения! Послевкусие приятное и запоминающееся.
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Н
Наталья
Все супер, интересно, вовлеченно, вкусно и традиционно!
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Ирина
Добрый день. Евгений приятный рассказчик, очень интересно дает информацию, легко, время пролетело быстро. Много различных фактов и ответы на миллион наших. Рекомендую.
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Любовь
Отличная экскурсия, очень понравилось всей семье. Экскурсоводом было учтено, что обзорная экскурсия уже была и он дал много новой информации. Обед очень вкусный, понравился всем.
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т
татьяна
Все прошло отлично. Очень милый молодой человек, все рассказал, показал с интересной, увлекательной манере. Детям было сложновато, но они просто гуляли, любовались видами. На кучу наших вопросов ответил, прям очень читать дальшеуменьшить
хорошо все знает, аж с цифрами и годами. Покормили вкусно, про еду все рассказали и даже в ресторане продолжалась экскурсия, с фотографиями и новыми историями. А еще и по нашей просьбе, соединили 2 экскурсии! Мы в восторге, буду всем рекомендовать)
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М
Марина
Мы были компанией из 4х человек на двух экскурсиях с Евгением, всем нам экскурсии очень понравились! Нашим прогулкам не помешала ветреная и дождливая погода этих дней. Много интересной информации, частично читать дальшеуменьшить
по "ощущениям на кончиках пальцев местных жителей", об этом не прочтешь в книгах и интернете и то особенно ценно. Много юмора, интересных фактов, при этом Евгений очень корректно рассказывает обо всех известных людях и никогда не навязывает свое мнение. Так же очень понравилась дегустационная часть, рассказы о традициях, уютное кафе, это позволяет узнать народ мари с бытовой точки зрения. Интересно было посмотреть на старые фото из альбома Евгения и увидеть как сейчас выглядит город. Еще понравились "загадки" города, которые есть в символах на улицах, дорогах (не будем спойлерить). Кроме самой экскурсии, Евгений порекомендовал к посещению чудесную выставку, на которую сами мы скорее всего не обратили бы внимания. Обязательно порекомендуем знакомым посетить вкусно-Йошку и познакомиться с Евгением!