2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гастротур по-марийски - это уникальная возможность познакомиться с культурой и традициями коренного народа Йошкар-Олы через призму местной кухни.Начните свое путешествие с прогулки по историческому центру города, где каждый камень хранит

в себе частицу многовековой истории. Посетите Царевококшайский кремль, узнайте тайны Вознесенской улицы и оживите сказки в Музее русской сказки. Затем вас ждет погружение в марийскую кухню: от блинов коман-мелна до ароматного иван-чая. Узнайте, как древние традиции отразились в рецептах и как язычество сохранилось в местных блюдах. Экскурсия сочетает в себе историческое знание и кулинарное мастерство, предоставляя полное погружение в марийскую культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастротура по-марийски - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок и дегустации на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что зимой может быть холодно для длительных прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.