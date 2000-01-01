Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

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Салам, Йошкар-Ола!

Душевная прогулка по красочной столице Марий Эл в компании городских легенд и нескучных историй

Мария, Ксения и Юлия
Мария, Ксения и Юлия – представитель из Йошкар-Олы
Наш город 🏙️ — единственный в России на букву «Й».

Возможно, поэтому здесь много удивительного: набережные Брюгге и Амстердам, Патриаршая площадь, Йошкин кот, марийские куранты — и все это посреди земель последних язычников Европы! Мы покажем самые интересные и, порой, таинственные места столицы ⭐️ республики.

И познакомим с историей 📖 каждого элемента йошкар-олинской мозаики.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!

Что вас ожидает

Яркое впечатление от Йошкар-Олы
В случае с марийской столицей ⭐️, «город контрастов» — не клише, а самое подходящее определение для культурных сочетаний, которыми богата Йошкар-Ола. Вы узнаете, каким был Красный город 🏙️ до обретения копий европейских достопримечательностей 🏛️ и почему его центр решили украсить таким неожиданным образом. Прогуляетесь 👣 по набережной реки Малой Кокшаги (Брюгге, Амстердам). Увидите копию Спасской башни, аналог венецианской площади и баварский Ношванштайн. А также познакомитесь с самым молодым кремлем России — Царевовокшайским.

Город в деталях
Мы поможем отыскать любопытные фигурки, малозаметные для глаз прохожих. Вы узнаете, что связывает Лоренцо Медичи с нашей республикой. Пройдете по исторической улице, послушаете о тайнах и легендах дома купца Пчелина и подземных ходах. Кроме того, вы посетите необычный Музей марийской сказки и народного творчества под открытым небом, который появился благодаря местному жителю. И обязательно дойдете до Йошкина кота, где совершите все важные ритуалы, которые родились с появлением сказочного персонажа.

Организационные детали

  • Для комфортной прогулки позаботьтесь об удобной обуви
  • Дополнительных расходов не предусмотрено

Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!
Салам, Йошкар-Ола!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария, Ксения и Юлия
Мария, Ксения и Юлия
Здравствуйте — салам лийже! Мы команда аккредитованных экскурсоводов. Вот уже третий год проводим экскурсии по Йошкар-Оле. Родились и живём здесь, в Марий Эл. А Йошкар-Олу считаем лучшим городом на земле. Да, мы любим его и постараемся влюбить вас. Добро пожаловать — пагален вучена!
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