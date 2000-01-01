Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Что вас ожидает

Яркое впечатление от Йошкар-Олы

В случае с марийской столицей ⭐️, «город контрастов» — не клише, а самое подходящее определение для культурных сочетаний, которыми богата Йошкар-Ола. Вы узнаете, каким был Красный город 🏙️ до обретения копий европейских достопримечательностей 🏛️ и почему его центр решили украсить таким неожиданным образом. Прогуляетесь 👣 по набережной реки Малой Кокшаги (Брюгге, Амстердам). Увидите копию Спасской башни, аналог венецианской площади и баварский Ношванштайн. А также познакомитесь с самым молодым кремлем России — Царевовокшайским.

Город в деталях

Мы поможем отыскать любопытные фигурки, малозаметные для глаз прохожих. Вы узнаете, что связывает Лоренцо Медичи с нашей республикой. Пройдете по исторической улице, послушаете о тайнах и легендах дома купца Пчелина и подземных ходах. Кроме того, вы посетите необычный Музей марийской сказки и народного творчества под открытым небом, который появился благодаря местному жителю. И обязательно дойдете до Йошкина кота, где совершите все важные ритуалы, которые родились с появлением сказочного персонажа.

Организационные детали

Для комфортной прогулки позаботьтесь об удобной обуви

Дополнительных расходов не предусмотрено

⠀