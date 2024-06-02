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из печи!!! Песни и танцы - просто супер! Незабываемая поездка. Экскурсовод Ирина интересно рассказывала о традициях марийцев, о религии, о жизни. Мы были с детьми, они слушали, смотрели, веселились в этой поездке. Экскурсия даже по сей день вспоминается как яркое событие!! Огромное спасибо Ольге и Ирине за такое интересное путешествие. Мы рассказали друзьям и всем рекомендуем насладиться этой программой.