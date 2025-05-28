Комфортная экскурсия. Самая интересная и важная информация об ЙОШКАР-ОЛЕ и её истории.
Вы познакомитесь с историей города и увидите все современные набережные… Посмотрите музыкальную динамическую композиции «12 апостолов». По окончании экскурсии Вы сможете попасть на чаепитие с национальными сладостями. Основная часть (экскурсия) 1,5 часа.
Описание экскурсииЙошкар-Ола - уютный и комфортный город для прогулок. Главное - смотреть прогноз погоды и одеваться соответственно. Наслаждаемся современными красотами города, знакомимся с историей и достопримечательностями столицы Марий Эл. Неспешная прогулка по набережным столицы Марий Эл с информацией об истории города и культуре народа Мари. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Важная информация: Одежда по сезону! В летнюю погоду головные уборы и питьевая вода. Зима- не помеха. Одеваемся максимально тепло. Минимальное количество экскурсантов - 6 человек.
Знакомьтесь, Йошкар- Ола. Маршрут построен. Идём пешком.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Царевококшайский кремль - самый молодой кремль России. Сохранившиеся купеческие дома дореволюционного времени. Уникальные часы с динамической композицией «12 апостолов». Набережные Брюгге, Воскресенская и Амстердам. Бульвар С.Г. Чавайна. Площади: Патриаршая, Республики и А. Эшпая. Театры: Кукол, Русский драматический, Юного зрителя. Памятники: Святому Федору Иоанновичу, Патриарху Алексию II, Императрице Елизавете Петровне, Грейс Келли и Ренье III… Храмы города, в том числе новый Кафедральный Благовещенский собор. Главный пешеходный бульвар. Некоторые фигурки йошкаролинских котят, кошек и котов. другие достопримечательности
Что включено
- Экскурсия с использование радиогидов
Что не входит в цену
- Стоимость чаепития с национальными сладостями
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царевококшайский кремль
Завершение: Вознесенская улица, 75
Когда и сколько длится?
Когда: Знакомьтесь, Йошкар- Ола. Маршрут построен. Идём пешком.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Одежда по сезону! В летнюю погоду головные уборы и питьевая вода. Зима - не помеха. Одеваемся максимально тепло. Минимальное количество экскурсантов - 6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо, Наталье, за прекрасно проведённое время. Было очень интересно и познавательно, нам все понравилось.
