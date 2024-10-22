Александр Сергеевич не бывал в Йошкар-Оле. Но в столице Марий Эл многое связано с именем нашего Солнца поэзии. А так как пушкинские места компактно расположены в центре и ярко демонстрируют разнообразие его стилей и элементов, экскурсия даст вам довольно полное, хотя и не совсем обычное представление о нашем интересном городе.

Описание экскурсии

Пушкинские места, где Пушкин не бывал

На прогулке по современному центру Йошкар-Олы поговорим об истории создания памятников Александру Сергеевичу. Освежим в памяти некоторые его произведения, вспомним цитаты и обменяемся мнениями о творчестве. Также вы узнаете о фрагментах жизни поэта, связанных с Заволжьем. А гуляя по пушкинским местам, удачно расположенным рядом с основными достопримечательностями города, вы увидите, как он менялся от Царевококшайска до современной Йошкар-Олы. На примере одной старинной улицы мы покажем наглядную историю создания и развития марийской столицы.

Знаковые места маршрута

Вы увидите памятник Пушкин и Онегин на Воскресенской набережной. Взглянете на акваторию Кокшаги. Осмотрите театр оперы и балета им. Сапаева с оригинальной архитектурой с современным оборудованием. Побываете на площади Оболенского-Ноготкова и познакомитесь с комплексом зданий в стиле средневековой итальянской архитектуры. Встретите памятники св. Леониду, Оболенскому и Йошкиному коту. Также в программе Часы Спасения иконы Троеручицы (в просторечии Ослик), Центральный парк культуры и отдыха, памятник Древо жизни, Вечный огонь и сквер Пушкина.

Подробный рассказ о всем, что встретится нам на пути во время неспешной прогулки, обмен новостями и событиями города, отличные фотолокации — это то, чем мы с удовольствием сопроводим небольшой, но насыщенный, литературно-географический экскурс.

Организационные детали

Экскурсия пешая, протяженность около 2.5 км

Дополнительные расходы не требуются

Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Елена.