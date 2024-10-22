Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину

Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
Александр Сергеевич не бывал в Йошкар-Оле. Но в столице Марий Эл многое связано с именем нашего Солнца поэзии.

А так как пушкинские места компактно расположены в центре и ярко демонстрируют разнообразие его стилей и элементов, экскурсия даст вам довольно полное, хотя и не совсем обычное представление о нашем интересном городе.
Описание экскурсии

Пушкинские места, где Пушкин не бывал

На прогулке по современному центру Йошкар-Олы поговорим об истории создания памятников Александру Сергеевичу. Освежим в памяти некоторые его произведения, вспомним цитаты и обменяемся мнениями о творчестве. Также вы узнаете о фрагментах жизни поэта, связанных с Заволжьем. А гуляя по пушкинским местам, удачно расположенным рядом с основными достопримечательностями города, вы увидите, как он менялся от Царевококшайска до современной Йошкар-Олы. На примере одной старинной улицы мы покажем наглядную историю создания и развития марийской столицы.

Знаковые места маршрута

Вы увидите памятник Пушкин и Онегин на Воскресенской набережной. Взглянете на акваторию Кокшаги. Осмотрите театр оперы и балета им. Сапаева с оригинальной архитектурой с современным оборудованием. Побываете на площади Оболенского-Ноготкова и познакомитесь с комплексом зданий в стиле средневековой итальянской архитектуры. Встретите памятники св. Леониду, Оболенскому и Йошкиному коту. Также в программе Часы Спасения иконы Троеручицы (в просторечии Ослик), Центральный парк культуры и отдыха, памятник Древо жизни, Вечный огонь и сквер Пушкина.

Подробный рассказ о всем, что встретится нам на пути во время неспешной прогулки, обмен новостями и событиями города, отличные фотолокации — это то, чем мы с удовольствием сопроводим небольшой, но насыщенный, литературно-географический экскурс.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, протяженность около 2.5 км
  • Дополнительные расходы не требуются

Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Елена.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Кокшаги
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1141 туриста
Мы — экскурсоводы Андрей и Елена, представляем вам цикл познавательно-развлекательных прогулок по городу-сказке — Йошкар-Оле. Набор её достопримечательностей — необычный, где-то даже абсурдный и неоднозначный, но неизменно яркий и красочный.
Здесь создана уникальная творческая среда, в которой живут горожане и в которую мы приглашаем погрузиться и вас. Ткань города вбирает в себя и средневековую древность, и советский стиль, и купеческую старорусскую солидность, и многоцветность современных строений — эклектичных и функциональных. Наши прогулки — это не только интересный рассказ об истории Йошкар-Олы и Марийского края. Вы узнаете актуальные новости о том, как живёт республика, чем славны её жители, что хорошего уже случилось и ещё случится в Марий Эл. Мы покажем красоту столичных улиц и бульваров, набережных и площадей. Естественной и важной частью наших прогулок станет фотосессия в лучших локациях. Сезоны и времена года вносят коррективы во внешность города, и наиболее выигрышные места для съёмок меняются, но красота остаётся с ним всегда.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
1
Алексей
Большое спасибо Елене! Все понравилось, хорошая экскурсия! Гид знает много информации, под нас чуть скорректировала маршрут, Спасибо! Повезло с погодой и впечатления от города отличные!
К
Экскурсия с гидом Елена превратилась в увлекательное путешествие по Йошкар Оле! Узнали историю республики, увидели интересные места города, и всё это в дружелюбной обстановке. Все жители города приятно удивили своей отзывчивость и гостеприимством. Спасибо всем!!!
Виктория
Полагаю, меня сильно испортили супер клевые экскурсоводы с Трипстер, и планка моя теперь завышена. Объективно, я была на десятках экскурсий. И в самой только Йошкар-Оле мы были на трех музейных
помимо этой пешеходной. Все экскурсоводы были отзывчивые, увлеченные, душевные. Один даже песни пел на марийском. Нет, я не ждала, что нам еще и сплясать должны. Но (возможно на контрасте) на данной пешеходной экскурсии было очень некомфортно с самого начала. Вообще, наверно, следовало сразу отказаться, так как контакт не состоялся изначально. Когда я задавала интересующие меня вопросы - мне отвечали, что вести экскурсию невозможно, так как я перебиваю. Вообще-то экскурсия индивидуальная, что предполагает априори 100% внимание экскурсовода к твоей персоне (это ж не групповая на 30 человек, чтоб оттарабанить выученный текст и удалиться). Тут же я ощущала незримое присутствие еще 30 человек, как в школьном классе, ввиду чего я должна не высовываться и не мешать «педагогу» вести свой «урок». Если «педагог» считает, что сопровождать комментариями происходящее на глазах действие неуместно, то мне следовало смириться и лицезреть молча. Такое отношение среди экскурсоводов Трипстер встречаю впервые. Но в общем и целом мы прошли все основные достопримечательности города. Почти про все (кроме первой, где сохранялось благоговейное молчание, несмотря на мои расспросы) прослушали интересные данные. Дети мои сказали, что по большому счету им понравилось, а я просто придираюсь:) возможно, если б экскурсия была для меня бесплатной, я бы тоже осталась вполне довольной. Но оплачивая ее, ожидала получить некоторый уровень сервиса

Т
Экскурсовод Елена провела нам очень интересную экскурсию, ответила на все интересующие нас вопросы. Экскурсию продлилась больше запланированного времени, огромное спасибо!
С
Это была прекрасная прогулка и увлекательная беседа, спасибо огромное Андрею! Мы были на одной волне, красота и культура города и прежде всего люди, это самая главная ценность. Очень рады знакомству и обязательно вернёмся! С любовью к Йошкар-Оле, до новых встреч путешественники из Калуги!
Л
Тематическая экскурсия о Пушкине в Йошкар-Оле? Это определённо необычно! С гидом Андреем мы прошли по тихим улочкам Йошкар-Олы от одного памятника Пушкину до другого - и пусть рассказ о самом
Александре Сергеевиче был не очень длинным, зато город открылся нам с другой стороны, далёкой от классических туристических маршрутов, хоть и не менее очаровательной. Для любителей неярких фактов, делающих город более живым, экскурсия с Андреем будет интересной.

Р
Четко, просто, лаконично и ответы на любые вопросы
спокойно)
нам очень понравилось!
А
Весьма интересная по концепции экскурсия

