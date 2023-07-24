10 часов
Групповая
до 18 чел.
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:30
8 дек в 10:30
9 дек в 10:30
18 300₽ за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
«Вкусная Йошкар-Ола»: гастрономическая экскурсия
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно с 10:00
9 дек в 09:30
10 дек в 09:30
7 800₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
8 дек в 09:45
9 дек в 09:45
7 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана24 июля 2023По местам силы Марий ЭлЭкскурсия отличная, на своей машине гид провела по интересным местам Марий Эл, рассказала о приметах и национальных традициях марийцев, в родниках набрали очень вкусной и целебной воды. Мы увидели великолепную природу республики. Всё очень понравилось. Спасибо огромное!
- ММария25 мая 2022Отлично составленный маршрут. Я люблю пробовать разные блюда и мне всегда интересны были в новых местах гастрономические маршруты. Спасибо Мари за отлично составленный маршрут и я узнала много интересных секретов и рецептов для кухни, думаю мужу очень понравится!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в декабре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 7 800 до 18 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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