Экскурсия отличная, на своей машине гид провела по интересным местам Марий Эл, рассказала о приметах и национальных традициях марийцев, в родниках набрали очень вкусной и целебной воды. Мы увидели великолепную природу республики. Всё очень понравилось. Спасибо огромное!

М Мария

Отлично составленный маршрут. Я люблю пробовать разные блюда и мне всегда интересны были в новых местах гастрономические маршруты. Спасибо Мари за отлично составленный маршрут и я узнала много интересных секретов и рецептов для кухни, думаю мужу очень понравится!!!