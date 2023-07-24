Экскурсии на автобусе в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Йошкар-Оле, цены от 7 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
На автобусе
10 часов
Групповая
до 18 чел.
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:30
8 дек в 10:30
9 дек в 10:30
18 300 за человека
«Вкусная Йошкар-Ола»: гастрономическая экскурсия
На автобусе
1 отзыв
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
«Вкусная Йошкар-Ола»: гастрономическая экскурсия
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно с 10:00
9 дек в 09:30
10 дек в 09:30
7 800 за человека
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
8 дек в 09:45
9 дек в 09:45
7 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    24 июля 2023
    По местам силы Марий Эл
    Экскурсия отличная, на своей машине гид провела по интересным местам Марий Эл, рассказала о приметах и национальных традициях марийцев, в родниках набрали очень вкусной и целебной воды. Мы увидели великолепную природу республики. Всё очень понравилось. Спасибо огромное!
  • М
    Мария
    25 мая 2022
    «Вкусная Йошкар-Ола»: гастрономическая экскурсия
    Отлично составленный маршрут. Я люблю пробовать разные блюда и мне всегда интересны были в новых местах гастрономические маршруты. Спасибо Мари за отлично составленный маршрут и я узнала много интересных секретов и рецептов для кухни, думаю мужу очень понравится!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На автобусе»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
  2. «Вкусная Йошкар-Ола»: гастрономическая экскурсия
  3. Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  6. Патриаршая площадь
  7. Благовещенский собор
  8. Часы «12 апостолов»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Воскресенская набережная
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в декабре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 7 800 до 18 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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