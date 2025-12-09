Мои заказы

Йошкар‑Ола вне времени. Визитные карточки города

Описание экскурсии

Знакомство с Йошкар‑Олой разных времен: от средневековья до современности. Экскурсия начинается и заканчивается просмотром представления на часах. Динамические композиции на городских часах — визитная карточка города. Мы увидим все часы, включая основные на площадях, а также солнечные часы и куранты. Изучим город со всех сторон, начиная с дореволюционной архитектуры и заканчивая новыми площадями, набережными и памятниками. Экскурсию проведу либо я, либо экскурсоводы из моей команды.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Оболенского‑Ноготкова с венецианской архитектурой, памятниками и первой динамической композицией на городских часах «Явление иконы Божией Матери Троеручица». Узнаем, что значить эта композиция, кто её изготовил и какие были еще варианты
  • Загадаем желание Йошкиному коту, посмотрим на необычный памятник Ленину, увидим два наших университета и два театра
  • Прогуляемся по набережным, узнаем, что было в этом месте до их появления. Расскажу, чья была идея застройки, кто проектировал, кто застраивал, кто финансировал
  • Посмотрим на реку Малая Кокшага и пять мостов на ней. Увидим солнечные городские часы. Расскажу историю их появления и о ритуалах, связанных с ними. Узнаем, кто и зачем настраивает солнечные часы
  • На площади Республики и в Пресвятой Девы Марии послушаем бой курантов Благовещенской башни, увидим пряничный Благовещенский храм. Поздороваемся с Йошкиной кошкой и Йошкиным котенком Мурзиком
  • Перейдя через Театральный мост, прогуляемся по набережной Брюгге, заглянем в окна единственного жилого дома и узнаем, кто здесь живет и что находится в остальных зданиях на набережной
  • Выйдем на Патриаршую площадь, где завершится наша экскурсия просмотром второй динамической композиции - «Вход Господень в Иерусалим» (12 апостолов). Расскажу, из чего сделаны фигуры, что приводит их в движение, кто разрабатывал и под какую песню они двигаются
Что включено
  • Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, площадь Воеводы И.А. Оболенского-Ноготкова
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

