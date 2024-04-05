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- пять или семь дней. Все же выбрали пятидневную путевку Золотой Казан и Красный город. Программа тура была очень насыщенная - тут и несколько дней в самой Казани, и древний город Болгар и город Йошкар-Ола… так же за дополнительную плату можно было отправиться на ночную прогулку по Казани, побывать на острове Свияжск и посетить гостеприимный дом Бая. Как то однажды мы купили экскурсию в Питере в Царское село и небольшую часть группы потеряли после экскурсии во дворце. Пришлось идти к автобусу, когда другая часть вместе с экскурсоводом наслаждались парком дворца. Сами понимаете, что никой радости от поездки мы не получили, нас даже никто не искал. Но это не про Большую Страну и принимающую сторону! На три первых дням нами руководила Шушкова Маргарита Юрьевна. Все туристы в каждом отеле по списку отмечены, на каждой остановке, даже на санитарной, нас считали, некоторых она даже запомнила по фамилиям. Маргарита Юрьевна очень интересно и не скучно преподносила информацию, от нее не возможно было устать и как точно отмечено ее голос будто рассказывал сказки. Есть у меня такая мысль, что у принимающей стороны экскурсоводы все из местных или тех то очень долго прожил в Казани. В первый день обедать нас отвезли на улицу Островского, д. 4 Кафе Островского. Невероятно вкусно! Если будете в Казани зайдите обязательно, не обращайте внимание на здание и не притязательный вид интерьера. Во время обеда у нас был экскурс в национальные музыкальные инструменты. После на комфортабельном автобусе отвезли смотреть старейший район Казани…. не буду раскрывать все карты, выберете этот тур сами узнаете все, а то так не интересно будет))) Второй день был посвящен поездке в город Йошкар-олу. Честно говоря от него ожидала большего… центральная часть города без деревьев. Почему говорю об этом - мы попали в солнечные дни - жара в 32 градуса, но это совсем не укор тура) Архитектура красивая, будто в Голландский город попала при том что такие дома соседствуют с православными храмами и так необычно, что все так причудливо гармонично выглядит. Вообще создалось впечатление, что "второе дыхание" город обрел после вложений меценатов, на старых фото до 2000-х годов даже не узнать некоторых мест и набережных. Если взять более старую часть города то это узкие улицы и не большие дома, приятная глубинка. Большего всего понравился музей сказочных персонажей ул. Советская, д. 105 (мимо точно не пройдете, фото прилагается). Вот на мое мнение Йошкар-олу можно посетить, но не ждать от нее захватывающего духа как от Питера. Третий день - древний город Болгар. Поездка длительная около 3 часов в одну сторону и еще жаркий день, было тяжело на открытом месте в степи. Но наша Маргарита Юрьевна была предупредительная и крепка духом. Была возможность сделать перерыв на сувениры. Обед был в единственном ресторане Болгара Зулейха. Чисто, но не слишком вкусно. Но повторюсь, не вина БС. О! И еще в пути была возможность увидеть Каму и Волгу, а так же по секрету скажу - мы считали сусликов вдоль дороги. Я серьезно) где то в середине дороги в степи живут семьи сусликов. Четвертый день. Долгожданная (мной) прогулка по Казанскому Кремлю. На территории Кремля есть падающая башня Сююмбюке, у нее можно загадать желание. А еще на территории есть дивная Мечеть Кул - Шариф - место, которое я больше всего мечтала увидеть. И скажу, что Мечеть действительно дивно красива не только снаружи, но и изнутри. Кроме того у нас был мастер-класс по завязыванию платка. Было очень весело, была возможность стать моделью и захотелось потом самой завязать так же красиво платок. Пятый день. Прогулки по паркам Казани. Приятно после четырех дней на жаре окунуться в прохладу парков. Вот что немного расстроило - в самой Казани очень мало деревьев и парков, все вокруг нее. Зато через каждые 50 метров светофоры и переходы, пробок практически нет и как сказал наш экскурсовод 15 мин в пробке - это уже транспортный коллапс. Для Москвы и Подмосковья - это смешно. Что еще рассказать? Дополнительные экскурсии - мы на теплоходе путешествовали на остров Свияжск. Все не стану рассказывать, но тут окунетесь в атмосферу деревни на острове на Волге (с одной стороны омывается рекой Щука, а с другой рекой Свияга - все они притоки Волги). По секрету расскажу, что видели Лысую Гору. Заканчивая рассказ о туре скажу, что тур будет интересен больше тем кто религиозен - множество посещений храмов и минимум музеев. Возможно, что музеев не так много… Но за 5 дней мы действительно окунулись в Татарстан с колоритом и кухней. Большая Страна туроператор достойный рекомендоваться друзьям и родственникам.