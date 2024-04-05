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Авторский тур
5 дней
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 20 820₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 19 340₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 20 620₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Насыщенная программа по двум удивительным городам
Начало: Татарстан, Казань
от 17 640₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Волжские грады. Экскурсионный тур
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 456₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 16 890₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита5 апреля 2024Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
- ААзер18 марта 2024Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
- ЖЖанна22 января 2024Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
- ЕЕлена12 января 2024Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
- РРоман10 января 2024Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
- ТТатьяна14 декабря 2023Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с приоткрытым окном. (Это моя
- ММарина25 сентября 2023Поездка прошла хорошо, все обязательства согласно договора выполнены. Получили только положительные впечатления, спасибо.
- ККсения17 августа 2023На сайте Большая Страна множество различных путешествий в различные города нашей Родины. Мы решили остановиться на Казани. Вариантов было несколько
- ММоголюк15 августа 2023Очень интересный и насыщенный тур! Удивительные, красивейшие города, абсолютно друг на друга не похожие! Наверное, немного не хватило времени на Казань. Денечек не помешал бы.
- ННаталья13 августа 2023В июле мы посетили Казань с экскурсионным туром Золотой Казан. Выбрали именно этот тур, так как он больше всего соответствовал
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «5-дневные туры»
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- Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
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- Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
- Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
- Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
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