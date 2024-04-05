Авторские 5-дневные туры в Йошкар-Олу

Найдено 7 туров в категории «5-дневные туры» в Йошкар-Оле, цены от 16 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 900 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 20 820 за человека
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 19 340 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от 20 620 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Насыщенная программа по двум удивительным городам
Начало: Татарстан, Казань
от 17 640 за человека
Волжские грады. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Волжские грады. Экскурсионный тур
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 456 за человека
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Январские каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 16 890 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
    Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
  • А
    Азер
    18 марта 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
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    после встречи НГ) Однако, проведенное время в данном туре не прошло даром и мы узнали множество интересных фактов и историй о Казани и Йошкар-Оле, об окрестностях. Спасибо за организацию тура!

  • Ж
    Жанна
    22 января 2024
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
  • Е
    Елена
    12 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
  • Р
    Роман
    10 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
  • Т
    Татьяна
    14 декабря 2023
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с приоткрытым окном. (Это моя
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    привычка) А девчонки с других гостинец (например Кристалл) спали в спортивных костюмах. Очень хороший завтрак в гостинице. Казань- очень красивый город. Гостеприимный. Неожиданно интереснейшая экскурсия оказалась в Йошкар-Олу. Я очень довольна поездкой. Спасибо!

    Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с
  • М
    Марина
    25 сентября 2023
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    Поездка прошла хорошо, все обязательства согласно договора выполнены. Получили только положительные впечатления, спасибо.
  • К
    Ксения
    17 августа 2023
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    На сайте Большая Страна множество различных путешествий в различные города нашей Родины. Мы решили остановиться на Казани. Вариантов было несколько
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    - пять или семь дней. Все же выбрали пятидневную путевку Золотой Казан и Красный город. Программа тура была очень насыщенная - тут и несколько дней в самой Казани, и древний город Болгар и город Йошкар-Ола… так же за дополнительную плату можно было отправиться на ночную прогулку по Казани, побывать на острове Свияжск и посетить гостеприимный дом Бая. Как то однажды мы купили экскурсию в Питере в Царское село и небольшую часть группы потеряли после экскурсии во дворце. Пришлось идти к автобусу, когда другая часть вместе с экскурсоводом наслаждались парком дворца. Сами понимаете, что никой радости от поездки мы не получили, нас даже никто не искал. Но это не про Большую Страну и принимающую сторону! На три первых дням нами руководила Шушкова Маргарита Юрьевна. Все туристы в каждом отеле по списку отмечены, на каждой остановке, даже на санитарной, нас считали, некоторых она даже запомнила по фамилиям. Маргарита Юрьевна очень интересно и не скучно преподносила информацию, от нее не возможно было устать и как точно отмечено ее голос будто рассказывал сказки. Есть у меня такая мысль, что у принимающей стороны экскурсоводы все из местных или тех то очень долго прожил в Казани. В первый день обедать нас отвезли на улицу Островского, д. 4 Кафе Островского. Невероятно вкусно! Если будете в Казани зайдите обязательно, не обращайте внимание на здание и не притязательный вид интерьера. Во время обеда у нас был экскурс в национальные музыкальные инструменты. После на комфортабельном автобусе отвезли смотреть старейший район Казани…. не буду раскрывать все карты, выберете этот тур сами узнаете все, а то так не интересно будет))) Второй день был посвящен поездке в город Йошкар-олу. Честно говоря от него ожидала большего… центральная часть города без деревьев. Почему говорю об этом - мы попали в солнечные дни - жара в 32 градуса, но это совсем не укор тура) Архитектура красивая, будто в Голландский город попала при том что такие дома соседствуют с православными храмами и так необычно, что все так причудливо гармонично выглядит. Вообще создалось впечатление, что "второе дыхание" город обрел после вложений меценатов, на старых фото до 2000-х годов даже не узнать некоторых мест и набережных. Если взять более старую часть города то это узкие улицы и не большие дома, приятная глубинка. Большего всего понравился музей сказочных персонажей ул. Советская, д. 105 (мимо точно не пройдете, фото прилагается). Вот на мое мнение Йошкар-олу можно посетить, но не ждать от нее захватывающего духа как от Питера. Третий день - древний город Болгар. Поездка длительная около 3 часов в одну сторону и еще жаркий день, было тяжело на открытом месте в степи. Но наша Маргарита Юрьевна была предупредительная и крепка духом. Была возможность сделать перерыв на сувениры. Обед был в единственном ресторане Болгара Зулейха. Чисто, но не слишком вкусно. Но повторюсь, не вина БС. О! И еще в пути была возможность увидеть Каму и Волгу, а так же по секрету скажу - мы считали сусликов вдоль дороги. Я серьезно) где то в середине дороги в степи живут семьи сусликов. Четвертый день. Долгожданная (мной) прогулка по Казанскому Кремлю. На территории Кремля есть падающая башня Сююмбюке, у нее можно загадать желание. А еще на территории есть дивная Мечеть Кул - Шариф - место, которое я больше всего мечтала увидеть. И скажу, что Мечеть действительно дивно красива не только снаружи, но и изнутри. Кроме того у нас был мастер-класс по завязыванию платка. Было очень весело, была возможность стать моделью и захотелось потом самой завязать так же красиво платок. Пятый день. Прогулки по паркам Казани. Приятно после четырех дней на жаре окунуться в прохладу парков. Вот что немного расстроило - в самой Казани очень мало деревьев и парков, все вокруг нее. Зато через каждые 50 метров светофоры и переходы, пробок практически нет и как сказал наш экскурсовод 15 мин в пробке - это уже транспортный коллапс. Для Москвы и Подмосковья - это смешно. Что еще рассказать? Дополнительные экскурсии - мы на теплоходе путешествовали на остров Свияжск. Все не стану рассказывать, но тут окунетесь в атмосферу деревни на острове на Волге (с одной стороны омывается рекой Щука, а с другой рекой Свияга - все они притоки Волги). По секрету расскажу, что видели Лысую Гору. Заканчивая рассказ о туре скажу, что тур будет интересен больше тем кто религиозен - множество посещений храмов и минимум музеев. Возможно, что музеев не так много… Но за 5 дней мы действительно окунулись в Татарстан с колоритом и кухней. Большая Страна туроператор достойный рекомендоваться друзьям и родственникам.

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  • М
    Моголюк
    15 августа 2023
    Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
    Очень интересный и насыщенный тур! Удивительные, красивейшие города, абсолютно друг на друга не похожие! Наверное, немного не хватило времени на Казань. Денечек не помешал бы.
  • Н
    Наталья
    13 августа 2023
    Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
    В июле мы посетили Казань с экскурсионным туром Золотой Казан. Выбрали именно этот тур, так как он больше всего соответствовал
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    нашим желаниям - дополнительно посетить Свияжск, Болгар и Йошкар-Олу. Отель мы выбрали Биляр Палас и остались очень довольны и условиями проживания и питанием - включенными завтраками "шведский стол" (каши, нарезки, местные молочные продукты, горячие блюда, салаты, овощи, блинчики, выпечка - хороший выбор, разнообразно и вкусно!). Отель очень удобно расположен - немного в стороне от шумной пешеходной зоны, рядом с парком. Очень интересная и насыщенная экскурсионная программа! Знакомство с Казанью, старая слобода, озеро Кабан, кремль, мечеть, шикарные парки… Незабываемо! Прогулку по ночной Казани даже дождик не испортил. В городе много всяких милых и забавных фишечек для фото. Очень приятно было увидеть совсем молодых девочек-экскурсоводов в музее "Жизнь марийца" и в доме Боратынского, умницы, очень понравилась подача материала! И, конечно, хочется отметить прекрасную работу наших гидов Людмилы и Светланы, окруживших нас заботой и своей любовью к Татарстану и его истории. Рекомендую пользоваться аудиогидом, сильно облегчает жизнь туриста! Из того, что не очень понравилось. Немного утомительной оказалась дорога в Свияжск на стареньком теплоходе, не все места были удобными для длительной поездки. Во время поездки в Болгар в кафе-ресторане Чингисхан обед разочаровал всю группу - на горячее дали куриный суповой набор…

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «5-дневные туры»

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