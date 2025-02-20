5 дней
Гастрономический вояж от Суздаля до Казани. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Гастрономический вояж – это уникальная возможность окунуться в мир национальных кухонь и насладиться настоящими деликатесами со всего Поволжья»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
31 900₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальных блюд
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
«Включены завтраки в отеле и обед в ресторане марийской национальной кухни, возможен халяльный или вегетарианский обед»
10 янв в 14:30
7 фев в 14:30
6600059 400₽ за человека
4 дня
Кулинарные секреты трех республик. Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары
Начало: Москва
«Вы попробуете самые изысканные блюда татарской и марийской кухни, примите участие в мастер-классе и узнаете много интересного о местных традициях и обычаях»
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
20 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Йошкар-Оле
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в декабре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 20 900 до 59 400 со скидкой до 10%.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Йошкар-Олы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025