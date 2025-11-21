2 день

Экскурсия в Болгар

С 07:00 Завтрак в гостинице.

График выезда автобусов на экскурсии см. в разделе «Важно знать».

12:00 Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км.)

Проходят века… создаются и исчезают государства… но память остается. Кто такие современные татары, какими были их предки, где они жили и где находится исток мусульманской культуры Татарстана?

На многие вопросы вы сможете получить ответ на экскурсии в город Болгар – бывшую столицу волжских булгар.

Вы посетите более десятка архитектурных и археологических объектов городища, оставшегося от древней столицы Великой Булгарии. Полюбуетесь панорамой волжских берегов со смотровой площадки, подышите чистым степным воздухом.

Посетите: музей Болгарской цивилизации, где узнаете об истории волжских булгар и археологических находках глубокой древности; Памятный знак с музейной экспозицией, посвященной исламизации булгар, и главным экспонатом музея – самым большим печатным Кораном в мире.

15:40 Обед в кафе Болгар.

16:40 После обеда – осмотр новых объектов Болгара.

Достопримечательности Болгара сегодня – это не только памятники старины. Белоснежно-кремовый комплекс «Ак мэчет» (Белой мечети) – величие и размах сооружения притягивает к себе не только приверженцев ислама, но и простых путешественников.

Для того чтобы окунуться в атмосферу чистой религии и культуры Востока, далекой от суеты и человеческих разногласий, люди приезжают со всех концов страны.

20:00 Возвращение в Казань. Свободное время в центре города.

20:15-21:45 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая». Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Стоимость программы: 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 1000 рублей. (Программа состоится при наборе минимум 15 человек).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160