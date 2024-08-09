Живописный каскад Поволжья. Осень-зима

Живописный каскад Поволжья
Познавательный тур выходного дня по Нижнему Новгороду, Йошкар-Оле и Городцу. Вы прогуляетесь по древним улицам Нижнего Новгорода и удивитесь широте и размаху волжских просторов.

Затем Вы отправитесь в столицу Марий Эл,
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где увидите самые примечательные архитектурные строения Йошкар-Олы, стилизованные под европейские города, а также узнаете много удивительных фактов в этнографическом отделе Национального музея.

В завершении тура Вы познакомитесь с народными промыслами Нижегородского края в городе мастеров Городце.

5
3 отзыва
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию (Время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

Эта дорога примечательна по многим причинам.

Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) – длиной около 800 метров.

Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Йошкар-Ола - город-сказка

Завтрак в гостинице.

07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Ориентировочное время в пути до Йошкар-Олы – 6 часов.

Путевая информация в дороге.

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Вас ожидает обзорная экскурсия по Йошкар-Оле – столице республики Марий-Эл.

Самые примечательные архитектурные строения Йошкар-Олы – это стилизация под европейские города: набережная Брюгге (копия венецианского Дворца Дожей) и Благовещенская башня с копией московских курантов.

Кроме того, в Йошкар-Оле большое количество необычных памятников (например, памятник Йошкину коту и его подружке).

Посещение этнографического отдела Национального музея.

Это старейший музей Республики Марий Эл, ведущий научно-методический и информационный центр для муниципальных и ведомственных музеев республики, располагающий уникальным музейными предметами и музейными коллекциями.

История музея начинается с 4 марта 1920 года, когда на заседании коллегии Краснококшайского уездного отдела народного образования было принято решение об образовании Марийского центрального музея в городе Краснококшайске.

3 апреля 1920 года музей был открыт для посетителей.

Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Тимофей Евсеевич Евсеев, ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение и сохранение традиционной культуры народа мари.

Свободное время для питания.

22:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.

Йошкар-Ола - город-сказкаЙошкар-Ола - город-сказкаЙошкар-Ола - город-сказкаЙошкар-Ола - город-сказкаЙошкар-Ола - город-сказкаЙошкар-Ола - город-сказка
3 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

Музей открылся в 2008 году.

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 Туристы прибывают на Московский вокзал.

Городец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Нижнем Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*26 00020 45019 550
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 30 00025 25023 950

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель «Ibis» 3

2 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4

2 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
9 авг 2024
Поездка очень понравилась. Программа разнообразна. На любой вкус. Получили массу впечатлений. В некоторые дни не предусмотрен обед. К этому надо быть готовым. Отель- Картьярд- рекомендую. Выше всех похвал. Меню очень разнообразное. Отправляйтесь в путешествие и не пожалеете!
Л
7 авг 2024
К организатору тура нет претензий. Отель, транспорт, экскурсии все было хорошо.
Р
2 авг 2024
Все хорошо организовано.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажи

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