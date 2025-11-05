Мои заказы

Нижегородский каскад

Каскад городов на Волге, включающий Нижний Новгород, Йошкар-Олу, Семенов, Городец, Болдино или Шереметевский замок, представляет собой интересный маршрут, насыщенный природными и историческими достопримечательностями.

Все эти места соединены не только рекой Волгой, но и общим культурным наследием, предлагая путешественникам уникальную возможность исследовать богатство русской культуры.
Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

09:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после экскурсионной программы.

11:45 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Дополнительно по желанию: экскурсия «Город огней» (1100 руб. /чел.). Продолжительность: 3 часа (2 часа на автобусе + пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская. Окончание программы на улице Большая Покровская), начало в 19:00. Заказывается и оплачивается при бронировании тура.

2 день

Одна из двух экскурсий на выбор (Шереметевский замок + оз. Светлояр/Большое Болдино)

Обращаем внимание: выбор экскурсии делается при бронировании тура!

  • Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Завтрак в гостинице.

  • 07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис»;
  • 07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»;

Экскурсия по Шереметевскому замку.

Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.

Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.

Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.

Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.

Комнаты замка имели собственное назначение.

Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.

Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское, посещение озера Светлояр.

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.

Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.

Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.

21:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород.

  • «Большое Болдино – по Пушкинским местам».

Завтрак в гостинице.

  • 07:05 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»;
  • 07:15 Сбор в холле гостиницы «Ибис»;

Экскурсия в музей – заповедник А. С. Пушкина «Болдино».

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России.

В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.

Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения.

Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино.

В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья.

Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта.

Свободное время для питания.

В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник.

По преданию, она была любимым местом прогулок поэта.

Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника.

Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского.

20:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород.

3 день

Йошкар-Ола - город-сказка

Завтрак в гостинице.

  • 07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
  • 07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»

Ориентировочное время в пути до Йошкар-Олы – 6 часов.

Путевая информация в дороге.

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Вас ожидает обзорная экскурсия по Йошкар-Оле – столице республики Марий-Эл.

Самые примечательные архитектурные строения Йошкар-Олы – это стилизация под европейские города: набережная Брюгге (копия венецианского Дворца Дожей) и Благовещенская башня с копией московских курантов.

Кроме того, в Йошкар-Оле большое количество необычных памятников (например, памятник Йошкину коту и его подружке).

Посещение этнографического отдела Национального музея.

Это старейший музей Республики Марий Эл, ведущий научно-методический и информационный центр для муниципальных и ведомственных музеев республики, располагающий уникальным музейными предметами и музейными коллекциями.

История музея начинается с 4 марта 1920 года, когда на заседании коллегии Краснококшайского уездного отдела народного образования было принято решение об образовании Марийского центрального музея в городе Краснококшайске.

3 апреля 1920 года музей был открыт для посетителей.

Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Тимофей Евсеевич Евсеев, ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение и сохранение традиционной культуры народа мари.

Свободное время для питания.

22:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород.

4 день

Семёнов - столица золотой хохломы

Завтрак в гостинице.

  • 08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
  • 08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»

Экскурсия в Семёнов.

Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир.

Его называют «столицей золотой хохломы».

В далеком XVII веке зародилось искусство росписи по дереву, которое в течение столетий бережно передается из поколения в поколение.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».

Обзорная экскурсия по Семенову.

Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г. Семенова.

Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.

Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».

Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.

Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом.

Посещение фабрики «Хохломская Роспись».

Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи.

А как рождается удивительное искусство – пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.

Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь мастерству росписи да резьбы.

Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX века.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».

Свободное время для питания.

17:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород.

5 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

  • 08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис»;
  • 08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»;

Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

Музей открылся в 2008 году.

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 Ориентировочное время возвращения в Нижний Новгород, на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*61 80045 70041 600
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 73 80055 30049 800

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

4 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

4 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Насыщенный тур, каждый день масса впечатлений. Очень понравилось, рекомендую!

