5 дней
Нижегородский каскад
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 41 600₽ за человека
3 дня
Нижегородское ожерелье. Лето и осень
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
2 мая в 10:00
6 мая в 10:00
от 23 250₽ за человека
3 дня
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 23 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана4 февраля 2025Организация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросы
- ООльга22 января 2025Хорошая организация. Все четко. Ни одного сбоя. Пожелание проводить экскурсии по Нижнему Новгороду в первой половине дня, потому ничего банально не
- ВВиктор15 января 2025Всё очень хорошо! Проживание, питание - прекрасно. Все экскурсоводы очень приятные (особенно Людмила, женщина лет 35-ти, проводила пешеходную экскурсию по
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Канатная дорога»
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