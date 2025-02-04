Туры с посещением канатной дороги в Йошкар-Оле

Найдено 3 тура в категории «Канатная дорога» в Йошкар-Оле, цены от 23 250 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Нижегородский каскад
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Нижегородский каскад
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
5 мая в 10:00
12 мая в 10:00
от 41 600 за человека
Нижегородское ожерелье. Лето и осень
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Нижегородское ожерелье. Лето и осень
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
2 мая в 10:00
6 мая в 10:00
от 23 250 за человека
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 23 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    4 февраля 2025
    Нижегородское ожерелье. Лето и осень
    Организация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросы
    Организация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросы
  • О
    Ольга
    22 января 2025
    Нижегородское ожерелье. Лето и осень
    Хорошая организация. Все четко. Ни одного сбоя. Пожелание проводить экскурсии по Нижнему Новгороду в первой половине дня, потому ничего банально не
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    видно. Какой смысл зимой заканчивать на канатной дороге в 4 дня, когда ничего не видно? Или пешеходную экскурсию по центру, когда с наступлением тьмы еще холоднее))) Отдельное спасибо за водителей и экскурсоводов, очень было интересно всех слушать. Город замечательный. Приедем опять.

  • В
    Виктор
    15 января 2025
    Нижегородское ожерелье. Лето и осень
    Всё очень хорошо! Проживание, питание - прекрасно. Все экскурсоводы очень приятные (особенно Людмила, женщина лет 35-ти, проводила пешеходную экскурсию по
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    центру Нижнего Новгорода) и очень грамотные на энциклопедическом уровне! Но есть два пожелания. Не все экскурсоводы используют громкую связь. Почему-то не была для большего удобства организована группа в WhatsApp (ну, как на Сахалине, в Приморье и на Камчатке). И очень уж жаль, что запланированная поездка в Большое Болдино была отменена!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Канатная дорога»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Нижегородский каскад
  2. Нижегородское ожерелье. Лето и осень
  3. Нижегородское ожерелье. Зима и весна
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Архангельская слобода
  2. Воскресенская набережная
  3. Патриаршая площадь
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная Брюгге
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в феврале 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 тура от 23 250 до 41 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте тур в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Канатная дорога», 9 ⭐ отзывов, цены от 23250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель