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центру Нижнего Новгорода) и очень грамотные на энциклопедическом уровне! Но есть два пожелания. Не все экскурсоводы используют громкую связь. Почему-то не была для большего удобства организована группа в WhatsApp (ну, как на Сахалине, в Приморье и на Камчатке). И очень уж жаль, что запланированная поездка в Большое Болдино была отменена!