3 дня
Нижегородское ожерелье. Лето и осень
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Ваше путешествие по этим городам станет настоящим открытием, полным живописных видов и незабываемых впечатлений»
2 мая в 10:00
6 мая в 10:00
от 23 250₽ за человека
3 дня
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Ваше путешествие по этим городам станет настоящим открытием, полным живописных видов и незабываемых впечатлений»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 23 250₽ за человека
3 дня
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 22 250₽ за человека
3 дня
Живописный каскад Поволжья
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 22 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана4 февраля 2025Организация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросы
- ООльга22 января 2025Хорошая организация. Все четко. Ни одного сбоя. Пожелание проводить экскурсии по Нижнему Новгороду в первой половине дня, потому ничего банально не
- ВВиктор15 января 2025Всё очень хорошо! Проживание, питание - прекрасно. Все экскурсоводы очень приятные (особенно Людмила, женщина лет 35-ти, проводила пешеходную экскурсию по
- ССергей10 января 2025Программа тура очень насыщенная и информативная. Узнали много интересного и познавательного.
- ООльга18 декабря 2024Организация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошо.
- ООксана7 ноября 2024В рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. Программа насыщенная, гиды профессиональные. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Природа и пейзажи»
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