Познавательные туры на природе в Йошкар-Оле

Найдено 4 тура в категории «Природа и пейзажи» в Йошкар-Оле, цены от 22 250 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Нижегородское ожерелье. Лето и осень
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Нижегородское ожерелье. Лето и осень
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Ваше путешествие по этим городам станет настоящим открытием, полным живописных видов и незабываемых впечатлений»
2 мая в 10:00
6 мая в 10:00
от 23 250 за человека
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Ваше путешествие по этим городам станет настоящим открытием, полным живописных видов и незабываемых впечатлений»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 23 250 за человека
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 22 250 за человека
Живописный каскад Поволжья
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Живописный каскад Поволжья
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 22 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    4 февраля 2025
    Живописный каскад Поволжья
    Организация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросы
    Организация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросыОрганизация на высоте, принимающая сторона всегда на связи. Оперативно решают все возникающие вопросы
  • О
    Ольга
    22 января 2025
    Живописный каскад Поволжья
    Хорошая организация. Все четко. Ни одного сбоя. Пожелание проводить экскурсии по Нижнему Новгороду в первой половине дня, потому ничего банально не
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    видно. Какой смысл зимой заканчивать на канатной дороге в 4 дня, когда ничего не видно? Или пешеходную экскурсию по центру, когда с наступлением тьмы еще холоднее))) Отдельное спасибо за водителей и экскурсоводов, очень было интересно всех слушать. Город замечательный. Приедем опять.

  • В
    Виктор
    15 января 2025
    Живописный каскад Поволжья
    Всё очень хорошо! Проживание, питание - прекрасно. Все экскурсоводы очень приятные (особенно Людмила, женщина лет 35-ти, проводила пешеходную экскурсию по
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    центру Нижнего Новгорода) и очень грамотные на энциклопедическом уровне! Но есть два пожелания. Не все экскурсоводы используют громкую связь. Почему-то не была для большего удобства организована группа в WhatsApp (ну, как на Сахалине, в Приморье и на Камчатке). И очень уж жаль, что запланированная поездка в Большое Болдино была отменена!

  • С
    Сергей
    10 января 2025
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Программа тура очень насыщенная и информативная. Узнали много интересного и познавательного.
    Программа тура очень насыщенная и информативная. Узнали много интересного и познавательногоПрограмма тура очень насыщенная и информативная. Узнали много интересного и познавательногоПрограмма тура очень насыщенная и информативная. Узнали много интересного и познавательногоПрограмма тура очень насыщенная и информативная. Узнали много интересного и познавательногоПрограмма тура очень насыщенная и информативная. Узнали много интересного и познавательного
  • О
    Ольга
    18 декабря 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    Организация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошо.
    Организация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошоОрганизация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошоОрганизация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошоОрганизация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошоОрганизация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошоОрганизация экскурсий мне понравилась, программа и экскурсоводы отличные! Отель приличный, все очень хорошо
  • О
    Оксана
    7 ноября 2024
    Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
    В рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. Программа насыщенная, гиды профессиональные. Рекомендую.
    В рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. ПрограммаВ рамках тура посетила 3 города: Нижний Новгород, Йошкар-Олу и Городец. Организация хорошая, все продумано. Программа

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Йошкар-Оле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Нижегородское ожерелье. Лето и осень
  2. Нижегородское ожерелье. Зима и весна
  3. Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
  4. Живописный каскад Поволжья
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Архангельская слобода
  2. Воскресенская набережная
  3. Патриаршая площадь
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная Брюгге
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в феврале 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 22 250 до 23 250. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 12 ⭐ отзывов, цены от 22250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель