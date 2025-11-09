Программа тура по дням
Нижний Новгород
Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород.
Рекомендуемый поезд «Ласточка» 727М, прибытие на ж/д вокзал Нижнего Новгорода в 11:00.
11:10-11:30 Сбор группы на ж/д вокзале Нижнего Новгорода.
11:45 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века. Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
16:00 Размещение в отеле.
Свободное время.
Йошкар-Ола
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
08:00 Отправление в Йошкар-Олу (время в пути около 5,5 часов – 340 км).
14:00 Обед с элементами национальной марийской кухни.
Посещение Национальной Художественной галереи.
Выставочный проект рассказывает об истории марийского края. Посетители выставки узнают много интересного о культуре и быте марийского народа, об изобразительном искусстве и художниках края, о становлении и развитии Республики Марий Эл.
Обзорная экскурсия по городу.
Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.
Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола).
Вас поразит красота колоритного города и в ходе экскурсии вас ждёт:
- Царевококшайский кремль – самый молодой кремль России:
- набережная Брюгге – фламандский городок с множеством скульптур;
- Вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
- изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
- музыкальные часы «12 апостолов» – каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
- Центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный Собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.
18:30 Отправление в Казань (время в пути около 2,5 часов – 142 км).
Размещение в отеле.
Казань
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.
Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
15:30 Обед в кафе города.
Возвращение в отель.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура), при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Свободный день. Экскурсия в Болгар за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия в Болгар с обедом (оплата заранее, возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест).
09:00 Отправление в г. Болгар (время в пути около 3,5 часа – 210 км).
12:00 Экскурсионная программа по Болгару: Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник основан в 1722 г. Петром I.
Посещение музея, на территории которого сохранились остатки сооружений XIII-XVI в. в: руины Соборной мечети и большого Минарета «Ханской усыпальницы»; Северный и восточный мавзолеи; «Красная», «Черная» и «Белая» палаты, восточные бани.
Экскурсия в музейно-выставочного комплекса «Памятный знак», где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Посещение Белой мечети — одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана.
Обед в кафе города.
20:00 Ориентировочное время возвращения в Казань.
Свободное время.
Раифа. Свияжск
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков).
Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных. Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
По дороге осмотр Храма Всех Религий в селе Старое Аракчино.
Отправление на остров-град Свияжск.
13:30 Пешеходная экскурсия по Свияжску.
Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.
Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Обед в кафе.
17:00 Отправление домой.
Завершение тура
22:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура.
02:30 Ориентировочное прибытие во Владимир, гипермаркет Глобус.
06:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает ночной автобусный переезд и проживание в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 1 ночь (резервные отели: Маринс парк отель, Гранд отель Ока, Заречная). И в отеле «Релита», г. Казань – 3 ночи (резервные отели: Биляр палас, Сулейман палас, Кравт Казань аэропорт, ИТ-парк, Корстон, Новинка или другой аналогичный).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 35 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 8900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Отель KRAVT KAZAN AIRPORT
Отель «KRAVT KAZAN AIRPORT» находится в 22 км от центра города. Рядом с отелем — Улица Баумана, Парк Горького и Парк Черное озеро. Остановка общественного транспорта «Гостиница Полёт» находится в 1 км. Гостям предоставляется парковка.
KRAVT KAZAN AIRPORT - это многофункциональный гостиничный комплекс, включающий в себя отель на 241 панорамный номер 9-ти категорий, рассчитанных на 500 персон, — от апартаментов и панорамных номеров до эксклюзивного президентского люкса.
В отеле располагается ресторан «КAМЧАТКА BY KRAVT» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер.
Отель оснащен оборудованными коворкинг-пространством и конференц-залом.
«SKY SPA» и тренажерный зал в отеле работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казань, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.
Отель Новинка
Гостиница «Новинка» находится немного отдаленно от шумного центра Казани специально для того, чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой. Бронируйте номера в отеле «Новинка» с 3 звёздами в Казане на нашем официальном сайте. Точный адрес и актуальные отзывы к вашим услугам.
Для удобства постояльцев предлагается 92 номера разных категорий, каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, мини-баром, ванной комнатой, есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Также на территории работает фитнес-центр, бильярдная, бассейн, сауна, прачечная.
Функционирует ресторан, где можно вкусно и сытно подкрепиться, а по утрам здесь сервируется завтрак.
Расстояние до аэропорта составляет 28 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Гостиница Волна, Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Маринс Парк Отель, Нижний Новгород
Конгресс-отель Маринс Парк Отель Нижний Новгород («Marins Park Hotel Nizhny Novgorod») находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
«Marins Park Hotel Nizhny Novgorod» - это прекрасный вариант для проведения разного плана мероприятий, будь то романтическая встреча при свечах или банкет по случаю свадебного торжества или юбилея. На выбор предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам вкусный и сытный завтрак сервируется по системе «Шведский стол», где для гостей будет представлено несколько видов каш, сухие завтраки, куриный бульон, аппетитные салаты, необычные десерты и закуски, а также при вас будут приготовлены свежие ароматные венские вафли, а в другое время - блюда европейской кухни. Вечером гости смогут посетить ресторан интернациональной кухни. На территории отеля функционирует уютный стейк-хаус, откуда можно заказать еду даже в номер. В вечернее время для постояльцев открываются бильярдная, караоке и другие развлекательные заведения.
Для путешественников, которые приехали в Нижний Новгород с деловым визитом, в комплексе предоставляются удобные переговорные комнаты и конференц-залы, которые укомплектованы современным профессиональным оборудованием и эргономичной мебелью, а также предусмотрены кофе-брейки. В данном отеле таких залов восемь, все они с разной площадью и комплектацией. Вместимость залов варьируется от 35 до 352 персон. Инфраструктура гостиницы очень хорошо развита: здесь вы найдете необыкновенный СПА-центр с несколькими видами саун, бассейн и многое другое. Дорога от аэропорта на автомобиле не займет более одного часа. В стоимость проживания также включены услуги прачечной и глажки личных вещей.
Отель находится примерно в 0,4 км от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», железнодорожного вокзала и Стадиона «Нижний Новгород». Отель имеет очень удобную транспортную развязку: около отеля находятся остановки, с помощью которых можно быстро добраться в любую точку города. А также развлекательные заведения: Планетарий, цирк, художественный музей, театр им. М. Горького. Для любителей спортивных событий будет плюсом расположение нового стадиона. Вся сеть отелей «Marins Park Hotel» ориентирована на единичные стандарты гостеприимства и высокий качественный сервис.
Гранд Отель Ока Бизнес
Гранд Отель «Ока Бизнес» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдёте всё необходимое для максимально комфортного отдыха и деловой поездки, а так же организации свадеб и банкетов.
На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол». «Elleven», высокий во всех смыслах. В нём гости смогут насладиться не только кулинарными изысками из меню от известного бренд-шефа К. Ивлеева, но и шикарными видами города из панорамных окон 11-го этажа.
Рядом находится парк Швейцария, в котором можно совершать пешие прогулки. Расстояние до центра города составляет 4,5 км. Сотрудники стойки регистрации могут организовать для Вас трансфер и предоставить услуги экскурсионного бюро.
Гостиница Заречная, Нижний Новгород
Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода, на центральном проспекте Ленина. Наглядно увидеть местоположение отеля можно, отобразив его на карте.
Номерной фонд составляют 90 номеров различного уровня комфортности.
Для гостей, которым необходимо провести деловую встречу, семинар или переговоры с партнерами, открыты двери оборудованного конференц-зала.
В двух минутах находится станция метро «Заречная», благодаря чему все желающие без проблем доберутся до запланированных к посещению мест.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Нижнего Новгорода и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Экскурсия в Болгар (взрослый/ребенок до 13 лет) - 4000 руб./3700 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).