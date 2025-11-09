Конгресс-отель Маринс Парк Отель Нижний Новгород («Marins Park Hotel Nizhny Novgorod») находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

«Marins Park Hotel Nizhny Novgorod» - это прекрасный вариант для проведения разного плана мероприятий, будь то романтическая встреча при свечах или банкет по случаю свадебного торжества или юбилея. На выбор предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам вкусный и сытный завтрак сервируется по системе «Шведский стол», где для гостей будет представлено несколько видов каш, сухие завтраки, куриный бульон, аппетитные салаты, необычные десерты и закуски, а также при вас будут приготовлены свежие ароматные венские вафли, а в другое время - блюда европейской кухни. Вечером гости смогут посетить ресторан интернациональной кухни. На территории отеля функционирует уютный стейк-хаус, откуда можно заказать еду даже в номер. В вечернее время для постояльцев открываются бильярдная, караоке и другие развлекательные заведения.

Для путешественников, которые приехали в Нижний Новгород с деловым визитом, в комплексе предоставляются удобные переговорные комнаты и конференц-залы, которые укомплектованы современным профессиональным оборудованием и эргономичной мебелью, а также предусмотрены кофе-брейки. В данном отеле таких залов восемь, все они с разной площадью и комплектацией. Вместимость залов варьируется от 35 до 352 персон. Инфраструктура гостиницы очень хорошо развита: здесь вы найдете необыкновенный СПА-центр с несколькими видами саун, бассейн и многое другое. Дорога от аэропорта на автомобиле не займет более одного часа. В стоимость проживания также включены услуги прачечной и глажки личных вещей.

Отель находится примерно в 0,4 км от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», железнодорожного вокзала и Стадиона «Нижний Новгород». Отель имеет очень удобную транспортную развязку: около отеля находятся остановки, с помощью которых можно быстро добраться в любую точку города. А также развлекательные заведения: Планетарий, цирк, художественный музей, театр им. М. Горького. Для любителей спортивных событий будет плюсом расположение нового стадиона. Вся сеть отелей «Marins Park Hotel» ориентирована на единичные стандарты гостеприимства и высокий качественный сервис.