7 июл в 10:00
4 авг в 10:00
35 900 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 24 380 ₽ за человека
Созвездие средней Волги. Автобусный тур из Нижнего Новгорода в Казань
Начало: Нижний Новгород
28 мая в 10:00
18 июн в 10:00
35 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга11 января 2025Поездка очень понравилась. Казань чудо. Миниатюрная Йошкар-Ола. Экскурсионный автобус очень большой и приходилось час собирать путешественников на экскурсии. Казань не большая и не обязательно в центре подъезжать к каждому отелю. Но это взгляд со стороны, может кому-то и не понравится.
- ССветлана10 января 2023Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.
- ЯЯнушкевич9 января 2023Очень интересная программа. Не ожидали что в стоимость тура входят обеды, были приятно удивлены. Тем более что они были хорошо организованы и вполне хорошее полноценное меню. Для посещения выбраны самые лучшие и интересные места. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «6-дневные туры»
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