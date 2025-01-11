О Ольга Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле Поездка очень понравилась. Казань чудо. Миниатюрная Йошкар-Ола. Экскурсионный автобус очень большой и приходилось час собирать путешественников на экскурсии. Казань не большая и не обязательно в центре подъезжать к каждому отелю. Но это взгляд со стороны, может кому-то и не понравится.

С Светлана Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.