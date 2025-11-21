2 день

Чебоксары - Йошкар-Ола

Прибытие в Чебоксары.

Завтрак в кафе города.

09:00 Экскурсия по Чебоксарам: обзорная автобусная экскурсия по городу «Чебоксары – столица Чувашии».

Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной. Выходы у театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета, на Красной площади и бульваре купца Ефремова.

Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».

Отправление в Йошкар-Олу (время в пути около 1,5 часов – 92 км).

Обед с элементами национальной марийской кухни, с возможностью попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман мелна».

14:30 Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.

Музей был открыт 4 марта 1920 года. История основания музея тесно связана с именем Тимофея Евсеевича Евсеева, известного краеведа, исследователя культуры и быта народа мари.

Этнографическая коллекция содержит уникальные предметы быта, одежду, культовые предметы и украшения не только народа мари, но и соседних народов, населяющих наш полиэтнический регион: русских, татар, чувашей, удмуртов, мордвы.

Обзорная экскурсия по городу. Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.

Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола). Вас поразит красота колоритного города и, в ходе экскурсии, вас ждёт:

царевококшайский Кремль – самый молодой кремль России;

– самый молодой кремль России; набережная Брюгге — фламандский городок с множеством скульптур;

— фламандский городок с множеством скульптур; вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;

с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю; изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;

и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии; музыкальные часы «12 апостолов» - каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;

- каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция; центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный Собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.

Размещение в отеле «Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола – 1 ночь (или другой аналогичный отель).

Свободное Время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160