Вас ждет столица Татарстана – Казань, столица Чувашии – Чебоксары, Йошкар-Ола – столица Марий Эл, а при желании сможете
Программа тура по дням
Отправление
20:00-20:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
23:30-23:50 Ориентировочно сбор группы во Владимире: Гипермаркет «Глобус» (время посадки уточняет гид-сопровождающий).
Сбор группы в Нижнем Новгороде: ост. «Торговый центр» (ориентировочно в промежутке 01:30-03:00). День отправления считается следующим после дня старта основного автобуса (время посадки уточняет гид-сопровождающий).
Чебоксары - Йошкар-Ола
Прибытие в Чебоксары.
Завтрак в кафе города.
09:00 Экскурсия по Чебоксарам: обзорная автобусная экскурсия по городу «Чебоксары – столица Чувашии».
Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной. Выходы у театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета, на Красной площади и бульваре купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».
Отправление в Йошкар-Олу (время в пути около 1,5 часов – 92 км).
Обед с элементами национальной марийской кухни, с возможностью попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман мелна».
14:30 Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.
Музей был открыт 4 марта 1920 года. История основания музея тесно связана с именем Тимофея Евсеевича Евсеева, известного краеведа, исследователя культуры и быта народа мари.
Этнографическая коллекция содержит уникальные предметы быта, одежду, культовые предметы и украшения не только народа мари, но и соседних народов, населяющих наш полиэтнический регион: русских, татар, чувашей, удмуртов, мордвы.
Обзорная экскурсия по городу. Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.
Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола). Вас поразит красота колоритного города и, в ходе экскурсии, вас ждёт:
- царевококшайский Кремль – самый молодой кремль России;
- набережная Брюгге — фламандский городок с множеством скульптур;
- вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
- изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
- музыкальные часы «12 апостолов» - каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
- центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный Собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.
Размещение в отеле «Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола – 1 ночь (или другой аналогичный отель).
Свободное Время.
Казань
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление в Казань.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.
Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Посещение фирменного магазина «Татспиртпром» – «100DAL». Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.
Профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов крепких напитков (за доп. плату), а также ароматный и натуральный бальзам «Бугульма».
Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой «Казылык» и деликатнейшим сливочным сыром
Обед с элементами татарской кухни.
Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи (резервные отели: Сулейман палас, Кравт Казань аэропорт, ИТ-парк, Корстон, Новинка или другой аналогичный отель).
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Свободный день или экскурсия в Елабугу за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля.
Свободный день без обеда.
Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Купеческая Елабуга» с обедом. Оплата при покупке тура. Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
Елабуга – город, который окунет вас в атмосферу российской купеческой глубинки — здесь бережно сохранена вся историческая часть города с 1855 года.
Сегодня Елабуга – один из крупнейших туристических центров не только Татарстана, но и всего Поволжья. Старинные улицы и потрясающе красивая природа привлекают гостей со всей страны.
Экскурсия по Чертовому городищу.
Несколько тысяч лет назад здесь было оборонительное сооружение, на месте которого в XI веке была построена небольшая крепость.
После разгрома Волжской Булгарии и ее вхождения в состав Золотой Орды, крепость была полностью разрушена.
А в XVII веке, после завоевания казанского ханства Иваном Грозным, на этом месте был основан – Троицкий монастырь.
Мужская обитель просуществовала более века, но была покинута. Дольше других сохранялась башня, но и она частично разрушилась в 1844 году – осталась лишь северная часть.
Восстановить древнюю постройку решил Купец И. В. Шишкин – отец знаменитого художника.
Увидев на зарисовках сына старинную башню, он решил реконструировать строение на собственные средства.
Сегодня прогуливаясь по Чертову городищу, можно полюбоваться живописными видами на пойму реки Кама и исторический центр Елабуги.
Обед в купеческом стиле.
Возможность пообедать в настоящей музейной экспозиции, стилизованной под трактир второй половины XIX века и познакомиться с уникальной выставкой антикварной посуды XVII — начала ХХ века.
Посещение Дома-музея И. И. Шишкина – мемориальный дом в Елабуге, где прошли детские и юношеские годы выдающегося художника, уникального мастера русского пейзажа.
Это настоящая сокровищница великолепных произведений изобразительного искусства и семейного купеческого быта XIX века.
Отправление в Казань.
Свободное время.
Раифа. Свияжск
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков).
Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных. Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
По дороге осмотр Храма Всех Религий в селе Старое Аракчино.
Отправление на остров-град Свияжск.
13:30 Пешеходная экскурсия по острову Свияжск.
Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.
Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Обед в кафе.
17:00 Отправление домой.
Завершение тура
23:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура.
02:30 Ориентировочное прибытие во Владимир, Гипермаркет Глобус.
05:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 35 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 9900 руб.
Скидка на дополнительном месте – 2000 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Relita-Kazan» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола
Отель расположен в самом центре города Йошкар-Ола и считается одним из крупных и наиболее комфортных отелей в Республике Марий Эл. Сочетание цены и высокого спектра услуг приятно удивят гостей, а большое разнообразие категорий позволит выбрать номер, наиболее подходящий по вкусу или бюджету.
К размещению гостей в «AMAKS» предоставляются уютные одноместные и двухместные номера категорий «Стандарт», «Комфорт» и «Студио». Все они выполнены в спокойной цветовой гамме и оформлены в приятных тонах, включают в себя качественную мебель и современную технику. В каждом номере вас ожидает: уютная атмосфера, удобная кровать, стол, тумбочка, телевизор, кабельное телевидение, телефон, зеркало, а в собственной ванной комнате обязательно есть набор полотенец и средства личной гигиены. На всей территории предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Личный транспорт можно оставить на парковке.
Функционирует роскошный ресторан, в котором предоставляется огромный выбор блюд из европейского и национального меню, а также широкая винная карта. По утрам здесь сервируется завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать доставку напитков и еды прямо в номер.
Специально для деловых людей в отеле функционирует большой конференц-зал, который оборудован современным аудио и видео оборудованием и эргономичной мебелью. Он вмещает в себя до 100 человек и полностью подготовлен к проведению деловых мероприятий. Также возможно изменение его функционала под организацию праздничных торжеств.
Желающие отдохнуть с пользой могут посетить крытый бассейн, сауну, парикмахерскую. Вечером в ночном клубе проводится зажигательная программа, где можно повеселиться от души. В шаговой доступности находятся основные достопримечательности: жанровая скульптура Йошкин-кот, Площадь Оболенского Ноготкова, где можно увидеть уникальные музыкальные часы, набережная Брюгге, архитектурный комплекс с башенными часами 12 апостолов. Также в 0,3 км располагаются главные спортивные объекты города: Ледовый и Водный дворцы, ФОК Спартак. Расстояние до аэропорта Йошкар-Ола составляет 8,7 км, до железнодорожного вокзала — 0,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Экскурсия «Купеческая Елабуга» (взрослый/ребенок до 16 лет) - 4900/4500 руб
- Ужины (в 1-й и 2-й день) - 2500 руб
- Выбор места в автобусе - 2400 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).