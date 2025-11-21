Мои заказы

Традиции и люди - столицы и народы. Автобусный тур в Казань и Чебоксары

Традиции и люди - столицы и народы
Отправляйтесь вместе с нами в насыщенное и увлекательное путешествие по республикам Поволжья.

Вас ждет столица Татарстана – Казань, столица Чувашии – Чебоксары, Йошкар-Ола – столица Марий Эл, а при желании сможете
читать дальше

посетить Елабугу – город, который окунет вас в атмосферу российской купеческой глубинки.

Вы погрузитесь в удивительный мир культуры и традиций этих уникальных регионов, посетите исторические памятники, увидите живописные природные ландшафты, насладитесь местной кухней и атмосферой гостеприимства местных жителей.

Традиции и люди - столицы и народы. Автобусный тур в Казань и ЧебоксарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Традиции и люди - столицы и народы. Автобусный тур в Казань и ЧебоксарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Традиции и люди - столицы и народы. Автобусный тур в Казань и ЧебоксарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
6
июл3
авг7
сен

Программа тура по дням

1 день

Отправление

20:00-20:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

23:30-23:50 Ориентировочно сбор группы во Владимире: Гипермаркет «Глобус» (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

Сбор группы в Нижнем Новгороде: ост. «Торговый центр» (ориентировочно в промежутке 01:30-03:00). День отправления считается следующим после дня старта основного автобуса (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

2 день

Чебоксары - Йошкар-Ола

Прибытие в Чебоксары.

Завтрак в кафе города.

09:00 Экскурсия по Чебоксарам: обзорная автобусная экскурсия по городу «Чебоксары – столица Чувашии».

Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной. Выходы у театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета, на Красной площади и бульваре купца Ефремова.

Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».

Отправление в Йошкар-Олу (время в пути около 1,5 часов – 92 км).

Обед с элементами национальной марийской кухни, с возможностью попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман мелна».

14:30 Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева.

Музей был открыт 4 марта 1920 года. История основания музея тесно связана с именем Тимофея Евсеевича Евсеева, известного краеведа, исследователя культуры и быта народа мари.

Этнографическая коллекция содержит уникальные предметы быта, одежду, культовые предметы и украшения не только народа мари, но и соседних народов, населяющих наш полиэтнический регион: русских, татар, чувашей, удмуртов, мордвы.

Обзорная экскурсия по городу. Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.

Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола). Вас поразит красота колоритного города и, в ходе экскурсии, вас ждёт:

  • царевококшайский Кремль – самый молодой кремль России;
  • набережная Брюгге — фламандский городок с множеством скульптур;
  • вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
  • изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
  • музыкальные часы «12 апостолов» - каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
  • центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный Собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.

Размещение в отеле «Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола – 1 ночь (или другой аналогичный отель).

Свободное Время.

Чебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-ОлаЧебоксары - Йошкар-Ола
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Казань

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление в Казань.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.

Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
  • смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
  • набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Посещение фирменного магазина «Татспиртпром» – «100DAL». Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.

Профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов крепких напитков (за доп. плату), а также ароматный и натуральный бальзам «Бугульма».

Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой «Казылык» и деликатнейшим сливочным сыром

Обед с элементами татарской кухни.

Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи (резервные отели: Сулейман палас, Кравт Казань аэропорт, ИТ-парк, Корстон, Новинка или другой аналогичный отель).

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).

КазаньКазаньКазаньКазаньКазань
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день или экскурсия в Елабугу за доп. плату

Завтрак в ресторане отеля.

Свободный день без обеда.

Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Купеческая Елабуга» с обедом. Оплата при покупке тура. Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Елабуга – город, который окунет вас в атмосферу российской купеческой глубинки — здесь бережно сохранена вся историческая часть города с 1855 года.

Сегодня Елабуга – один из крупнейших туристических центров не только Татарстана, но и всего Поволжья. Старинные улицы и потрясающе красивая природа привлекают гостей со всей страны.

Экскурсия по Чертовому городищу.

Несколько тысяч лет назад здесь было оборонительное сооружение, на месте которого в XI веке была построена небольшая крепость.

После разгрома Волжской Булгарии и ее вхождения в состав Золотой Орды, крепость была полностью разрушена.

А в XVII веке, после завоевания казанского ханства Иваном Грозным, на этом месте был основан – Троицкий монастырь.

Мужская обитель просуществовала более века, но была покинута. Дольше других сохранялась башня, но и она частично разрушилась в 1844 году – осталась лишь северная часть.

Восстановить древнюю постройку решил Купец И. В. Шишкин – отец знаменитого художника.

Увидев на зарисовках сына старинную башню, он решил реконструировать строение на собственные средства.

Сегодня прогуливаясь по Чертову городищу, можно полюбоваться живописными видами на пойму реки Кама и исторический центр Елабуги.

Обед в купеческом стиле.

Возможность пообедать в настоящей музейной экспозиции, стилизованной под трактир второй половины XIX века и познакомиться с уникальной выставкой антикварной посуды XVII — начала ХХ века.

Посещение Дома-музея И. И. Шишкина – мемориальный дом в Елабуге, где прошли детские и юношеские годы выдающегося художника, уникального мастера русского пейзажа.

Это настоящая сокровищница великолепных произведений изобразительного искусства и семейного купеческого быта XIX века.

Отправление в Казань.

Свободное время.

Свободный день или экскурсия в Елабугу за доп. платуСвободный день или экскурсия в Елабугу за доп. платуСвободный день или экскурсия в Елабугу за доп. платуСвободный день или экскурсия в Елабугу за доп. платуСвободный день или экскурсия в Елабугу за доп. платуСвободный день или экскурсия в Елабугу за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Раифа. Свияжск

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков).

Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных. Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По дороге осмотр Храма Всех Религий в селе Старое Аракчино.

Отправление на остров-град Свияжск.

13:30 Пешеходная экскурсия по острову Свияжск.

Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.

Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.

Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.

Обед в кафе.

17:00 Отправление домой.

Раифа. СвияжскРаифа. СвияжскРаифа. СвияжскРаифа. СвияжскРаифа. СвияжскРаифа. Свияжск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Завершение тура

23:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура.

02:30 Ориентировочное прибытие во Владимир, Гипермаркет Глобус.

05:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 35 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 9900 руб.

Скидка на дополнительном месте – 2000 руб. (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Relita-Kazan» 4

2 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Relita-Kazan» 4«Relita-Kazan» 4«Relita-Kazan» 4«Relita-Kazan» 4«Relita-Kazan» 4«Relita-Kazan» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола

1 ночь

Отель расположен в самом центре города Йошкар-Ола и считается одним из крупных и наиболее комфортных отелей в Республике Марий Эл. Сочетание цены и высокого спектра услуг приятно удивят гостей, а большое разнообразие категорий позволит выбрать номер, наиболее подходящий по вкусу или бюджету.

К размещению гостей в «AMAKS» предоставляются уютные одноместные и двухместные номера категорий «Стандарт», «Комфорт» и «Студио». Все они выполнены в спокойной цветовой гамме и оформлены в приятных тонах, включают в себя качественную мебель и современную технику. В каждом номере вас ожидает: уютная атмосфера, удобная кровать, стол, тумбочка, телевизор, кабельное телевидение, телефон, зеркало, а в собственной ванной комнате обязательно есть набор полотенец и средства личной гигиены. На всей территории предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Личный транспорт можно оставить на парковке.

Функционирует роскошный ресторан, в котором предоставляется огромный выбор блюд из европейского и национального меню, а также широкая винная карта. По утрам здесь сервируется завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать доставку напитков и еды прямо в номер.

Специально для деловых людей в отеле функционирует большой конференц-зал, который оборудован современным аудио и видео оборудованием и эргономичной мебелью. Он вмещает в себя до 100 человек и полностью подготовлен к проведению деловых мероприятий. Также возможно изменение его функционала под организацию праздничных торжеств.

Желающие отдохнуть с пользой могут посетить крытый бассейн, сауну, парикмахерскую. Вечером в ночном клубе проводится зажигательная программа, где можно повеселиться от души. В шаговой доступности находятся основные достопримечательности: жанровая скульптура Йошкин-кот, Площадь Оболенского Ноготкова, где можно увидеть уникальные музыкальные часы, набережная Брюгге, архитектурный комплекс с башенными часами 12 апостолов. Также в 0,3 км располагаются главные спортивные объекты города: Ледовый и Водный дворцы, ФОК Спартак. Расстояние до аэропорта Йошкар-Ола составляет 8,7 км, до железнодорожного вокзала — 0,6 км.

«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола«Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (4 завтрака, 3 обеда)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
  • Взрослый - 1000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
  • Экскурсия «Купеческая Елабуга» (взрослый/ребенок до 16 лет) - 4900/4500 руб
  • Ужины (в 1-й и 2-й день) - 2500 руб
  • Выбор места в автобусе - 2400 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

Похожие туры из Йошкар-Олы

Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
21 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 41 020 ₽ за человека
4 столицы зимой: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
На автобусе
3 дня
3 отзыва
4 столицы зимой: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Начало: Нижний Новгород
12 дек в 10:00
23 400 ₽ за человека
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Республики без границ: Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Начало: Республика Татарстан, Казань
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 38 320 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Йошкар-Оле
Все туры из Йошкар-Олы