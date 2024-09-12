Четыре колоритные столицы встретят Вас своими архитектурными шедеврами, неповторимыми национальными культурами и вкуснейшими локальными блюдами.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Нижний Новгород
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов, который славится своей богатой историей и невероятными панорамами.
Вы увидите место, где сливаются две великие реки – Волга и Ока.
Место их слияния называется "Стрелкой" и располагается прямо у подножья Дятловых гор, на которых и расположена историческая нагорная часть города.
Горы имеют высоту 80 метров и создают прекрасную природную площадку для созерцания нижегородских пейзажей.
Вы побываете в местах, откуда открываются поистине изумительные виды: в Крутом переулке, у памятника Чкалову.
Нижний Новгород известен как "Родина" народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор, построенный в формах древнерусского зодчества – собор Александра Невского.
На улице Рождественской Вы увидите красивейший храм России – церковь Собора Пресвятой Богородицы – шедевр "русского барокко".
Это изящное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой, стройностью и величественностью.
В экскурсии у вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на улицах Ильинской, Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
13:30 Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане - фронту".
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Отель не ниже 3* (возможные варианты размещения "Ибис"," Маринс Парк отель","Парус","Ботаника лофт"," Кортьярд Марриотт").
Внимание! На рецепшен самостоятельно уточнить, смогут ли для Вас организовать ранний завтрак, если нет, то самостоятельно заказать ланч-бокс.
Обзорные экскурсии по г. Чебоксары и г. Йошкар-Ола
Самостоятельное получение ланч-бокса, выселение из отеля, вещи в автобус.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы: 06:20 Ибис 3* 06:30 Кортьярд 4*.
Трансфер на пл. Ленина.
06:45 начало посадки на пл. Ленина (Для туристов, проживающих в гостинице Маринс Парк отель 48).
7:00 Выезд из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину. Переезд в Чебоксары. Ориентировочное время в пути 3,5-4 часа. (250 км.)
Переезд в Чебоксары.
Ориентировочное время в пути 3,5-4 часа (250 км.).
11:00 Прибытие в Чебоксары.
Обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы увидите ряд достопримечательностей столицы Чувашии, которые расположены на берегах Чебоксарского залива, в том числе грандиозного монумента Матери-покровительнице.
Вы прогуляетесь по берегу залива с великолепным видом на водную гладь, на бьющие струи фонтанов, белокаменные соборы, увидите здания административной части Чебоксар, необычное здание Речного вокзала.
12:00 Обед в кафе города.
13:00 Посещение Музея истории пивоварения.
Около четырех тысяч экспонатов расскажут вам об истории пивоварения от четвертого тысячелетия до нашей эры по сегодняшний день.
По желанию можно продегустировать пять сортов пива по сто граммов в едином комплекте.
Причем, возле каждого образца написано, что именно вы попробуете.
14:00 Переезд в Йошкар-Олу.
Ориентировочное время в пути 1 час 15 мин. (93 км.)
15:30 Прибытие в Йошкар-Олу.
Посещение национального этнографического музея имени Т. Евсеева.
Это старейший музей Республики Марий Эл, располагающий уникальным музейными предметами и музейными коллекциями.
Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Тимофей Евсеевич Евсеев, ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение и сохранение традиционной культуры народа мари.
17:00 Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.
Это удивительный город 16 века, в котором очень много интересных мест, достойных внимания туристов.
Достопримечательности Йошкар-Олы настолько разнообразны, что каждый найдет для себя что-то интересное и запоминающееся: фонтан – каскад «Петр и Феврония», памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II.
Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замков.
Например, кукольный театр – уменьшенная копия Юринского Шереметевского замка, на нем часы с 12 апостолами-скульптурная композиция, повторяющая известный евангельский сюжет с чудесным песнопением.
Яркая достопримечательность Йошкар-Олы – Марийские куранты, часы на центральной башне Национальной художественной галереи.
Здесь в миниатюре представлена история иконы Божией Матери «Троеручница».
Все это сопровождается музыкальным вступлением и боем колоколов.
Такого нигде не увидите!
Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где дома выстроены во фламандском стиле, итальянский садик и даже уголок древней Москвы.
Панорамы города завораживают взор.
Гуляя по улицам и площадям Йошкар-Олы, можно раз и навсегда влюбиться в этот потрясающий и сказочно красивый город!
19:00 Размещение в отеле.
Вирджиния 3* или Эврика 3*.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Казани
7:00 Завтрак в гостинице, выселение, вещи в автобус.
8:00 Переезд из Йошкар-Олы в город Казань.
Ориентировочное время в пути 2 часа (150 км).
10:00 Прибытие в Казань.
Обзорная автобусная экскурсия по столице Татарстана «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно, отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это – официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей- заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора (посещение).
В мечети женщинам выдают платки, но их ограниченное количество, рекомендуем брать с собой. Требований к одежде нет.
На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат».
Улица Баумана — это любимое место для прогулок казанцев и гостей города, место встречи влюбленных.
В ходе экскурсии вы сделаете много удивительных открытий — россыпи фонтанов, колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина, сам памятник Шаляпину, здание Национального банка, нулевой меридиан.
Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете историю Казанского кота, возле памятника которому всегда оживленно.
Вне конкуренции — копия роскошной кареты, на которой во время своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II.
А ещё манят сверкающие витрины сувенирных магазинов.
Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана — древнейшей улице города — значит не увидеть самого главного.
15:00 Свободное время.
В свободное время Вы можете посетить Кремлевскую набережную – это пешеходная зона вдоль берега Казанки.
Она имеет длину около полутора километров – от Кремля и до НКЦ «Казань».
Так называемая «прогулочная» зона представляет собой 2 пешеходных дорожки.
Та из них, которая располагается дальше от берега, практически по всей своей длине находится под каркасом, соединяющим между собой различные павильоны и беседки.
Также на набережной присутствует широкая асфальтная полоса, предназначенная для катания на роликах, скейтбордах и велосипедах.
По ней курсируют и детские автопоезда, закупленные муниципалитетом в Италии.
Помимо всего вышеперечисленного, Кремлевская набережная может похвастаться отлично развитой развлекательной инфраструктурой – на ней функционирует множество баров, ресторанов и кафе.
Огромным количеством роскошных скульптур разнообразных архитектурных форм.
Современными спортивными площадками.
В зимнее время – освещенным катком, который является одним из самых больших по площади в Европе.
17:00 У Вас есть возможность закончить экскурсионную программу в Казани или добраться на нашем автобусе обратно в Нижний Новгород.
23:00-00:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Нижний Новгород (Ибис 3*/ Маринс Парк отель 4*/ Парус 3*/ Ботаника лофт /Кортьярд Марриотт или аналогичная) и в г. Йошкар-Ола (Вирджиния 3*/ Эврика 3* или аналогичная).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Заезды
|Двухместное
|Трехместное
|Одноместное
|02.11.2024-15.12.2024
|18 900
|18 900
|23 900
|02.01.2025-12.12.2025
|23 400
|23 400
|29 400
Трехместное размещение (3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу).
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Парус 3
Отель «Парус» располагается в центральной части Нижнего Новгорода, в окружении основных достопримечательностей. Имеет ряд преимуществ: удачное местонахождение, качественное обслуживание, лояльные цены. Сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь.
В номерном фонде собраны уютные и стильные номера, выдержанные в единой цветовой гамме. В каждой комнате есть удобное спальное место, эргономичная мебель и современная техника. В ванной есть средства личной гигиены и комплект полотенец.
При гостинице есть ресторан Бермудский треугольник, где можно заказать вкусные и сытные блюда. Также по утрам сервируются горячие завтраки. Есть бар с большим выбором напитков.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Вирджиния 3
Отель «Вирджиния» расположен в центре города Йошкар-Олы. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и спа-центр с бассейном. До автобусной остановки — всего 50 метров. В отеле предоставляется частная парковка. В отеле «Вирджиния» предлагается размещение в индивидуально оформленных номерах с кондиционером, кабельным телевидением, электрическим чайником и холодильником. В числе стандартных удобств — ванная комната с феном. Гости могут отдохнуть в турецкой паровой бане или сауне, а затем освежиться в небольшом бассейне. Кроме того, в отеле «Вирджиния» имеется гидромассажная ванна. Каждое утро в отеле сервируют легкий завтрак. В кафе отеля «Вирджиния» подают блюда европейской и местной кухни, а также закуски.
Гостиница Эврика 3
Гостиница «Эврика» находится в самом центре Йошкар-Олы. Но несмотря на это, здесь тихо, спокойно и можно полюбоваться красотами города. Приехавшим на собственном автомобиле предоставляется частная парковка. В номерной фонд отеля входит 67 комфортных номеров, которые поделены на различные категории. Все они оснащены современной мебелью и техникой. Почти во всех комнатах обустроен собственный санузел. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2 ночи в отеле, не менее 3
- Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) /микроавтобусе
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Сопровождение гидом по маршруту
- Экскурсионная программа с входными билетами в музеи
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины (1000 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.