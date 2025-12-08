Программа тура по дням
Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за доп. плату. Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана, д. 19, вход у арки.
Время проведения экскурсии: 20:30-22:30 (с 01.04 по 30.09); 18:00-20:00 (с 01.10 по 31.03).
Ночная экскурсия «Огни Казани». Приглашаем Вас на вечернюю обзорную экскурсию!
Каждая улица, каждый уголок Казани преображается. Город надевает свой вечерний наряд. Главные достопримечательности столицы Татарстана эффектно подсвечиваются, поэтому Казань очень фотогеничный город.
На этой экскурсии:
- вот перед нами открывается ночная панорама Казанского Кремля;
- мосты, соединяющие берега города;
- словно закипает на огне большой Казан, а рядом его молчаливые стражи;
- мерцают огни фасадов спортивных арен;
- сказочный, волшебный детский театр кукол «Экият»;
- словно в зеркале отражаются огни набережных в озере Кабан;
- Дворцовая площадь, Дворец Земледельцев, подсветка куполов Богородицкого монастыря.
Перед вами магия ночного города, а дух истории сливается с огнями, окружая памятники архитектуры, музеи и мечети.
Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"
Завтрак в гостинице.
10:15 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» (ул. Баумана, д. 19, вход у арки).
С 10:30 до 13:00 обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел, можно, отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов.
А также озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
С 13:00 до 14:30 экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул-Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск
Завтрак в гостинице.
10:45 Пункт сбора в здании отеля «Ногай», ул. Баумана, д. 19, вход у арки.
С 11:00 до 17:00 экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск. Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники:
- собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость»;
- один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы;
- действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв.;
- конный двор и ремесленные мастерские;
- Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
Завтрак в гостинице.
09:15 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана, д. 19, вход у арки.
С 09:30 до 19:30 экскурсия «Йошкар-Ола удивительная». Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.
В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.
На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову.
А также памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.
Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящим удачу путнику, погладившему его.
Обсерватория Казанского университета. Иннополис
Завтрак в гостинице.
09:45 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана д. 19 офис «Экскурсии по Казани» (вход у арки).
С 10:00 до 12:00 Экскурсия «Ангел хранитель». Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.
Обсерватория Казанского Федерального университета, основанная в 1901 году, носит имя Василия Энгельгардта (нем. яз. «ангел-хранитель»).
Именно он передал в Казань свои уникальные астрономические инструменты, которые до сих пор исправно служат науке.
На территории обсерватории — комплекс зданий начала XX века, музей обсерватории с коллекцией бесценных экспонатов.
У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории, возможность приобщиться к астрономии, к безграничному и загадочному миру космоса и истории нашей отечественной космонавтики.
С 12:00 до 16:00 Посещение Иннополиса. Иннополис — новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях.
В Иннополисе создана уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития.
Университет Иннополиса — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.
Это место поражает своей креативностью, совершенством, продуманностью до мелочей.
Но продолжает расти и развиваться каждый день.
Болгар
Завтрак в гостинице.
08:45 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана д. 19 офис» (вход у арки).
09:00-20:00 Экскурсия «Северная Мекка». Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы.
Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь… Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.
Посещение музея лекаря, Памятного знака, посвященного официальному принятию ислама волжскими булгарами, где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Тип завтраков в туре: шведский стол.
*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
«Волга» 2
Двухзвездочная гостиница «Волга», расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория «эконом» с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
«Татарстан» 3* Эконом-Центр
«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
«Кристалл» 3
Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 100 метров.
«Амакс Сафар Отель» 3
«Амакс Сафар отель» располагается в Казани и представляет собой один из значительных гостиничных комплексов. Он находится вблизи делового и культурного центра города, что делает его идеальным местом как для деловых встреч, так и для незабываемого отдыха. Посетители могут приятно провести время, сыграв в бильярд, а также насладиться вкусной едой в ресторане.
Отель «Амакс Сафар» в Казани предлагает широкий спектр услуг, включая парковку на территории, возможность вызова такси, сейф для хранения ценностей, услуги прачечной и организацию экскурсий по городу. Вы можете ознакомиться с ближайшими объектами инфраструктуры, просматривая карту с расположением отеля.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходима для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает ресторан, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе «шведский стол». Ресторан выполнен в индивидуальной стилистике и ярких цветах. Опытные сотрудники всегда смогут ответить на возникающие вопросы и помочь в их решении. Вкусные блюда, которые подают в ресторане, понравятся даже самым изысканным гурманам. Желающие могут заказать доставку понравившегося блюда или напитка в номер или совершить предварительный заказ.
До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату. Благодаря удобному расположению здания, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. Кроме того, рядом находятся главные достопримечательности города, парк, красивые аллеи, где можно совершить пешую прогулку или взять велосипед на прокат.
«Давыдов» 3
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номеров нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро «Суконная слобода». Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
«IT-Парк» 3
«ИТ-парк» Отель, расположенный в самом сердце Казани, станет идеальным выбором размещения для любого гостя столицы.
В гостинице имеются три категории номеров: «Стандарт», «Джуниор сюит» и «Люкс». Вашем распоряжении всегда будут комфортная кровать, функциональное рабочее место, мини-кухня, а также просторная ванная комната.
Также каждый номер оснащен по последнему слову техники: широкодиагональный плазменный телевизор, система индивидуального кондиционирования и самый необходимый набор для каждого бизнес-путешественника: гладильная доска и утюг.
Уютная мини-кухня оборудована всем необходимым: холодильником, чайником, микроволновой печью, а также посудой, чтобы Вы могли насладиться завтраком, обедом или ужином. А желающих отведать блюда национальной или европейской кухонь IT-cafe всегда приятно удивит своими кулинарными шедеврами.
«Парк Отель Центр» 3
Занимая выгодное положение в самом центре столицы, в нескольких минутах от станции метро «Площадь Тукая» и остановок общественного транспорта, трехзвездочный отель «Парк Отель» расположен так удачно, что путь до исторического центра Казани занимает считанные минуты.
«Отель Корстон Tower» 4
«Корстон» – это гостиничные торгово-развлекательные комплексы с 5-ти и 4-х звездочными отелями, ресторанами, офисными, торговыми и развлекательными центрами.
Размещение в номере категории Superior TWIN/DBL.
«Биляр Палас Отель» 4
Современная гостиница бизнес-класса «Биляр Палас Отель» расположилась в центральном районе города, рядом с развитой инфраструктурой.
Сам комплекс представлен десятиэтажным сооружением с оригинальным дизайном. Размещение предлагается в высококомфортабельных номерах, оборудованных всем необходимым для уюта гостей.
В 5 минутах пешей прогулки имеются рестораны и бары, в которых можно вкусно пообедать.
Для проведения деловых встреч и семинаров имеется специально оснащенный оргтехникой конференц-зал.
В шаговой доступности находятся знаменитые достопримечательности, памятники архитектуры, музеи и многое другое, что позволит занимательно провести время.
«Сулейман Палас Отель» 4
Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате «шведский стол». В распоряжении гостей рестораны «Шафран» и «Шафран Браун», лобби-бар.
«Сулейман Палас» отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы — парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
«Azimut Отель Бауман Казань» 3
Отель, расположенный в самом сердце Казани, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитой пешеходной улицы Баумана, ярких местных достопримечательностей и престижного торгового района рядом с величественным Казанским Кремлём, приглашает вас насладиться очарованием исторического центра города. AZIMUT Отель Бауман предлагает размещение в одном из 155 комфортабельных номеров, каждый из которых продуман до мелочей для идеального отдыха и максимального удобства.
Для вашего автомобиля предусмотрена удобная и надёжная платная охраняемая парковка, обеспечивающая безопасность транспортного средства круглосуточно. Для организации важных дел и корпоративных мероприятий отель располагает тремя прекрасно оборудованными конференц-залами, способствующими продуктивной работе и успешному проведению мероприятий любой сложности.
«Ногай» 4
Четырехзвездочный отель «Ногай» располагается в Вахитовском районе Казани, неподалеку от Башни Сююмбике. Здание находится в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории, которые выполнены в индивидуальном стиле и светлых тонах. В каждом из них установлена необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в близлежащем кафе или ресторане.
Для важных мероприятий и деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Для гостей отеля предлагается: посещение СПА-зоны, посещение тренажерного зала и парковочное место. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 23,7 км, а до железнодорожного вокзала — 1 км.
«Гранд Отель Казань» 4
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов.
Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта — 22,8 км, до железнодорожного вокзала — 1,5 км.
Отель «Корстон Royal» 5
«Корстон» – это гостиничные торгово-развлекательные комплексы с 5-ти и 4-х звездочными отелями, ресторанами, офисными, торговыми и развлекательными центрами.
Размещение в номере DELUXE TWIN/DBL.
Релита Казань
Отель «Релита Казань» – современный гостиничный комплекс, открывшийся в преддверии Летней Универсиады в Казани в 2013 году.
Номера гостиницы оборудованы всем необходимым для приятного и уютного проживания — в каждом есть кондиционер, телефон, мини-бар и доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету. Уютная атмосфера отеля и его изысканный комфорт позволит расслабиться любому постояльцу.
В отеле хорошо сочетаются возможности как для комфортного отдыха, так и для проведения деловых мероприятий.
Девятиэтажная гостиница находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала города, всего в 10 минутах езды, а в шаговой доступности расположена станция казанского метрополитена.
Шаляпин Палас Отель
«Шаляпин Палас Отель» является памятником архитектуры прошлого века, который был восстановлен в наше время. Это воплощение гостеприимства, комфортабельности и уюта.
Постояльцам предоставлены 123 номера, которые выполнены в классическом стиле с использованием современных материалов и атрибутов декора.
В тихой и спокойной обстановке апартаментов можно продуктивно поработать с помощью высокоскоростного Интернета, или успешно провести переговоры в оборудованных Конференц-залах и Бизнес-центре.
Все желающие могут воспользоваться услугами фитнес-центра, где есть бесплатные бассейн, сауна и тренажерный зал для тренировок. А после напряженного дня имеется возможность насладится изысканными блюдами ресторана «Капелла».
В непосредственной близости находятся Казанский Кремль, набережная реки Казанки, множество кафе и ресторанов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (бронируется заранее) - от 1250/2100 руб. за легковой автомобиль до 3 человек
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Аренда наушников для экскурсий по желанию (радиогиды) - 200 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заказать трансфер?
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.
Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек.
Когда можно заселяться в гостиницу?
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Что нужно знать про радиогиды?
Каждому участнику выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида, и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.