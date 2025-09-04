Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Юрьев-Польский
Погрузитесь в атмосферу Юрьев-Польского, пройдя по древним валам и посетив соборы. Узнайте тайны прошлого и оцените современное искусство
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 сентября 2025Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольцаДата посещения: 2 сентября 20252 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил
- ААнна28 сентября 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
- ННаталия16 сентября 2025Экскурсия со Светланой нам очень понравилась, было очень информативно и увлекательно. Всем рекомендую!
- ННаталья6 сентября 2025Экскурсия очень душевная, неспешная. Погружаешься в атмосферу города. Помимо основных достопримечательностей и исторических фактов, вы узнаете о том, чем сейчас
- ССветлана26 августа 2025Были на экскурсии с группой, в составе 9 человек. Прекрасное погружение в историю древней Руси. Всё понравилось, информация ценная и легко воспринимается. Экскурсовод отвечает на все вопросы, непринуждённо вовлекает в игры, связанные с историей города и демонстрирует все события веков.
- ННина19 августа 2025Поездка в Юрьев-Польский очень понравилась: приятно общаться с человеком, который знает и любит свой город. Рекомендую! Светлана, большое спасибо вам!
- ММихаил15 августа 2025Очень понравилась экскурсия от Светланы. Общались активно в процессе экскурсии, информацию подавала понятно, запомнилось очень много, показали весь город, рассказ был и о современном городе и о всех исторических достопримечательностях. Светлана общительная, вежливая и интересная. С удовольствием посоветуем друзьям.
- ССергей5 августа 2025Очень познавательная экскурсия, хорошо спланирована и выстроена. Маршрут удобный и позволяет охватить максимальное количество интересных мест. Гид знает и любит свой город и готов поделиться этими знаниями с гостями. Рекомендую!
- ААнтон3 августа 2025Экскурсия понравилась:. Светлана отличный экскурсовод. Рассказала много интересного. Властям не помешало бы вкладывать побольше денег в реставрацию.
- ННаталья30 июля 2025Отличная экскурсия! Интересный рассказ, удобный маршрут, колорита добавило то, что Светлана была в русском народном костюме, т. к. занимается его возрождением. Жалею только об одном, не купила сувенир, которые Светлана сама делает. Рекомендую экскурсию!
- ООльга21 июля 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, видно, что любит и знает свой город
- ММарина18 июля 2025Очень благодарны Светлане за содержательную активную экскурсию, никто не заметил, что вместо 2 часов, ходим уже 3 часа.
- ННаталья17 июля 2025Экскурсия прекрасная. Светлана очень замечательный гид. Она иак прекрасно и замечательно рассказывает о городе родном и любимому, что невольно и
- ААлександр15 июля 2025Прекрасная экскурсия, проведенная прекрасным, влюбленным в своё дело человеком! Светлана - молодец! Мы даже полакомились знаменитой вишней! Всё отлично!
- ССветлана9 июля 2025Сегодня посетили Юрьев - Польский, экскурсия со Светланой. Всё понравилось, информации достаточно. Светлана увлечённо рассказала о своём городе и достопримечательностях. Впечатления положительное, мы довольны поездкой
- ССветлана6 июля 2025Экскурсия со Светланой получилась очень душевной и информативной. Понравилось всё! А в город мы просто влюбились.
- ССветлана30 июня 2025Прекрасный город Юрьев-Польский и замечательный экскурсовод Светлана) Светлана провела интересную и информативную экскурсию, не формально, но с душой, ответила на
- ИИнна23 июня 2025Большое спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. Очень понравилась манера излагать материал, простой,несложный маршрут. Было очень приятно побывать в этом милом городке с местным гидом.
- ЕЕкатерина22 июня 2025Огромное спасибо Светлане за замечательную экскурсию. Всё было продумано: от национального костюма до построения маршрута. Всё на одном дыхании!!! От
- ААндрей21 июня 2025Маленький городок с богатой историей. Экскурсия замечательная, экскурсовод Светлана - большой молодец и знаток своего города. А ещё непременно купите "молочку" местного молокозавода "Ополье" и сыры в "Уздном даре".
