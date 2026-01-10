Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
4 фев в 12:00
5 фев в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Завтра в 10:00
4 фев в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир10 января 2026Благодаря экскурсоводу Светлане познакомились с тихим светлым городом 4 января, и даже не замёрзли, потому что было интересно, подвижно, с
- ТТатьяна7 января 2026В рождественские праздники вместо шумной Москвы мы с семьей решили отравиться в путешествие. Одной из остановок у нас был намечен
- ГГригорий25 декабря 2025Выражаем огромную благодарность Светлане за прекрасно проведенный день! Хочется отметить любовь к родному городу и глубокое знание его истории. Даже плохая погода не смогла омрачить прекрасного настроения! Обязательно заедем еще и в хорошую:-)
- ННика4 декабря 2025Выражаем огромную благодарность Светлане за потрясающий день в Юрьеве - польском
Столько всего удивительного рассказала и показала Светлана! С заботой и большой любовью к городу и собору! Очень хотим вернуться еще
- ЕЕкатерина24 ноября 2025Светлана, огромное спасибо за экскурсию!!! Очень интересно, узнали много нового. Я бы назвала эту экскурсию "Прогулка с другом по тихому
- ТТатьяна19 ноября 2025Прекрасно провели выходной день в Юрьев-Польском со Светланой!
Светлана замечательный организатор, при брони уточнила все необходимые моменты (одежда с учетом погодных
- ЕЕлена14 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудесная, заряжает оптимизмом и любовью к родному городу.
- ММаргарита10 ноября 2025Безмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяет благостной природой. Более того,
- ААнна5 ноября 2025Светлана быстро приняла нашу заявку, хотя попросили накануне вечером взять нас на экскурсию рано утром. Очень рекомендую!
- ИИрина4 ноября 2025Очень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть Юрьев кремль, то гид Светлана погрузит вас на 2 часа в историю, архитектуру и вы сможете почувствовать очарование древнего города
Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Юрьев-Польском
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Юрьев-Польском
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в феврале 2026
Сейчас в Юрьев-Польском в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 7000. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Юрьев-Польском на 2026 год по теме «Летние», 158 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель