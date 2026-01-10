читать дальше

восторгают и земляки, такие как душевная Светлана - трепетно хранящие "сокровища" знаний и бережно передающие их всем жаждущим.

Прогулка со Светланой позволила нашей большой семье увидеть столько нового в столь древнем и, казалось бы столь знакомом нам городе, что мы еще несколько дней долго вспоминали нашу экскурсию и планируем еще раз посетить этот милый город - неспешно прогуляться вдоль торговых рядов, напитаться благодатью монастырских стен и разгадывать каменные узоры Георгиевского собора XIIIв (!!!).

Считаю, в большей степени это заслуга нашего увлеченного экскурсовода - Светлана передала и нам свой восторг и влюбленность в волшебный г. Юрьев-Польский.

p.s: а еще мы увезли с собой слона (но как это осуществить знает только Светлана - хотите узнать секрет?)