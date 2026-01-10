Мои заказы

Экскурсии проходящие только летом в Юрьев-Польском

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Юрьев-Польском, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
4 фев в 12:00
5 фев в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Завтра в 10:00
4 фев в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    10 января 2026
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Благодаря экскурсоводу Светлане познакомились с тихим светлым городом 4 января, и даже не замёрзли, потому что было интересно, подвижно, с
    читать дальше

    напитками!!
    Не пожалели, что зашли в монастырь, в музей и далее в Храм. Как будто в машине времени прогулялись по разным столетиям!

    Благодаря экскурсоводу Светлане познакомились с тихим светлым городом 4 января, и даже не замёрзли, потому что было интересно, подвижно, с напитками!!Благодаря экскурсоводу Светлане познакомились с тихим светлым городом 4 января, и даже не замёрзли, потому что было интересно, подвижно, с напитками!!
  • Т
    Татьяна
    7 января 2026
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    В рождественские праздники вместо шумной Москвы мы с семьей решили отравиться в путешествие. Одной из остановок у нас был намечен
    читать дальше

    город Юрьев-Польский. Чтобы не бродить бесцельно мы заказали экскурсию и не ошиблись, тк Светлана так увлекательно рассказывало о своем городе, что несмотря на холод бежать домой совсем не хотелось. Экскурсия проходила в районе крепости, рассказ был сопровожден разными фото и интерактивами, что особенно понравилось ребенку. После окончания экскурсии Светлана подробно рассказала, что можно посмотреть в самой крепости и музеях самостоятельно. Очень рада, что нам попался такой увлеченный своим делом человек. Большое спасибо Светлане за нашу познавательную прогулку😊

  • Г
    Григорий
    25 декабря 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Выражаем огромную благодарность Светлане за прекрасно проведенный день! Хочется отметить любовь к родному городу и глубокое знание его истории. Даже плохая погода не смогла омрачить прекрасного настроения! Обязательно заедем еще и в хорошую:-)
  • Н
    Ника
    4 декабря 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Выражаем огромную благодарность Светлане за потрясающий день в Юрьеве - польском
    Столько всего удивительного рассказала и показала Светлана! С заботой и большой любовью к городу и собору! Очень хотим вернуться еще
  • Е
    Екатерина
    24 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Светлана, огромное спасибо за экскурсию!!! Очень интересно, узнали много нового. Я бы назвала эту экскурсию "Прогулка с другом по тихому
    читать дальше

    и красивому городу". Поразила историю и красота Георгиевского собора. По совету Светланы попробовали местных вкусняшек и сыров, получился еще и гастрономический тур. Очень советую побывать на экскурсии у Светланы, равнодушными Вы точно не останетесь.

  • Т
    Татьяна
    19 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Прекрасно провели выходной день в Юрьев-Польском со Светланой!
    Светлана замечательный организатор, при брони уточнила все необходимые моменты (одежда с учетом погодных
    читать дальше

    условий, рекомендации по парковке, размещению и питанию).
    Программа получилась насыщенной и очень интересной, за 2 часа узнали много нового.
    По рекомендации посетили кафе и сыроварню, очень довольны.

    Однозначно рекомендуем гида!

  • Е
    Елена
    14 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Прекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудесная, заряжает оптимизмом и любовью к родному городу.
    Прекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудеснаяПрекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудеснаяПрекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудеснаяПрекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудеснаяПрекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудеснаяПрекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудесная
  • М
    Маргарита
    10 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Безмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяет благостной природой. Более того,
    читать дальше

    восторгают и земляки, такие как душевная Светлана - трепетно хранящие "сокровища" знаний и бережно передающие их всем жаждущим.
    Прогулка со Светланой позволила нашей большой семье увидеть столько нового в столь древнем и, казалось бы столь знакомом нам городе, что мы еще несколько дней долго вспоминали нашу экскурсию и планируем еще раз посетить этот милый город - неспешно прогуляться вдоль торговых рядов, напитаться благодатью монастырских стен и разгадывать каменные узоры Георгиевского собора XIIIв (!!!).
    Считаю, в большей степени это заслуга нашего увлеченного экскурсовода - Светлана передала и нам свой восторг и влюбленность в волшебный г. Юрьев-Польский.
    p.s: а еще мы увезли с собой слона (но как это осуществить знает только Светлана - хотите узнать секрет?)

    Безмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяетБезмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяет
  • А
    Анна
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Светлана быстро приняла нашу заявку, хотя попросили накануне вечером взять нас на экскурсию рано утром. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть Юрьев кремль, то гид Светлана погрузит вас на 2 часа в историю, архитектуру и вы сможете почувствовать очарование древнего города
    Очень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть ЮрьевОчень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть Юрьев

Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Юрьев-Польском
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца;
  2. Добро пожаловать в Юрьев-Польский;
  3. Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов.
Какие места ещё посмотреть в Юрьев-Польском
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Усадьба Голицыных;
  3. Георгиевский собор;
  4. Михайло-Архангельский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в феврале 2026
Сейчас в Юрьев-Польском в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 7000. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Юрьев-Польском на 2026 год по теме «Летние», 158 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель