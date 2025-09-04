Мои заказы

Экскурсии выходного дня в Юрьев-Польском

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Юрьев-Польском, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
2 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Погрузитесь в атмосферу Юрьев-Польского, пройдя по древним валам и посетив соборы. Узнайте тайны прошлого и оцените современное искусство
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    2 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил
    читать дальше

    мог говорить о соборе бесконечно. Заслушались так, что забыли о дождике, который то и дело начинал накрапывать, забыли обо всём. Спасибо огромное Михаилу!

  • А
    Анна
    28 сентября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
  • Н
    Наталия
    16 сентября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Экскурсия со Светланой нам очень понравилась, было очень информативно и увлекательно. Всем рекомендую!
    Экскурсия со Светланой нам очень понравилась, было очень информативно и увлекательно. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    6 сентября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Экскурсия очень душевная, неспешная. Погружаешься в атмосферу города. Помимо основных достопримечательностей и исторических фактов, вы узнаете о том, чем сейчас
    читать дальше

    живёт город, как складывается повседневность местных жителей. Это больше, чем экскурсия — тебя словно встречают, как долгожданного гостя.

    Светлана очень клиентоориентированный человек и готова подстроить экскурсию под ваши особенности, темп, запросы. Мы были с дочкой 5 лет: где-то остановились подольше, а где-то Светлана сократила рассказ. Я была рада сделать паузу в экскурсии и выпить кофе после дороги до Юрьева-Польского — пожалуйста! Светлана знает супер-место, где можно вкусно и очень недорого пообедать.

    До поездки и до экскурсии можно написать и узнать, куда ещё съездить в Юрьеве-Польском, где поесть, где остановиться. Я до экскурсии постеснялась спросить, а зря)

  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Были на экскурсии с группой, в составе 9 человек. Прекрасное погружение в историю древней Руси. Всё понравилось, информация ценная и легко воспринимается. Экскурсовод отвечает на все вопросы, непринуждённо вовлекает в игры, связанные с историей города и демонстрирует все события веков.
  • Н
    Нина
    19 августа 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Поездка в Юрьев-Польский очень понравилась: приятно общаться с человеком, который знает и любит свой город. Рекомендую! Светлана, большое спасибо вам!
    Поездка в Юрьев-Польский очень понравилась: приятно общаться с человеком, который знает и любит свой город. Рекомендую! Светлана, большое спасибо вам!
  • М
    Михаил
    15 августа 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень понравилась экскурсия от Светланы. Общались активно в процессе экскурсии, информацию подавала понятно, запомнилось очень много, показали весь город, рассказ был и о современном городе и о всех исторических достопримечательностях. Светлана общительная, вежливая и интересная. С удовольствием посоветуем друзьям.
  • С
    Сергей
    5 августа 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень познавательная экскурсия, хорошо спланирована и выстроена. Маршрут удобный и позволяет охватить максимальное количество интересных мест. Гид знает и любит свой город и готов поделиться этими знаниями с гостями. Рекомендую!
    Очень познавательная экскурсия, хорошо спланирована и выстроена. Маршрут удобный и позволяет охватить максимальное количество интересных мест
  • А
    Антон
    3 августа 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Экскурсия понравилась:. Светлана отличный экскурсовод. Рассказала много интересного. Властям не помешало бы вкладывать побольше денег в реставрацию.
  • Н
    Наталья
    30 июля 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Отличная экскурсия! Интересный рассказ, удобный маршрут, колорита добавило то, что Светлана была в русском народном костюме, т. к. занимается его возрождением. Жалею только об одном, не купила сувенир, которые Светлана сама делает. Рекомендую экскурсию!
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, видно, что любит и знает свой город
  • М
    Марина
    18 июля 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень благодарны Светлане за содержательную активную экскурсию, никто не заметил, что вместо 2 часов, ходим уже 3 часа.
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Экскурсия прекрасная. Светлана очень замечательный гид. Она иак прекрасно и замечательно рассказывает о городе родном и любимому, что невольно и
    читать дальше

    ты влюбяешься в ранее незнакомый город. Экскурсия так спланирована, что узнаешь много, ходишь много, но не устаешь: Светлана принодносит сведения никак скучный материал, а с заинтересованность. Есть и квесты и загадки и проверка внимательности. Очень советую и посетить замечательный город Юрьев Польский и посмотреть на него глазами Светланы.

  • А
    Александр
    15 июля 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Прекрасная экскурсия, проведенная прекрасным, влюбленным в своё дело человеком! Светлана - молодец! Мы даже полакомились знаменитой вишней! Всё отлично!
  • С
    Светлана
    9 июля 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Сегодня посетили Юрьев - Польский, экскурсия со Светланой. Всё понравилось, информации достаточно. Светлана увлечённо рассказала о своём городе и достопримечательностях. Впечатления положительное, мы довольны поездкой
  • С
    Светлана
    6 июля 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Экскурсия со Светланой получилась очень душевной и информативной. Понравилось всё! А в город мы просто влюбились.
  • С
    Светлана
    30 июня 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Прекрасный город Юрьев-Польский и замечательный экскурсовод Светлана) Светлана провела интересную и информативную экскурсию, не формально, но с душой, ответила на
    читать дальше

    все наши возникшие вопросы, показала город не только с историко-культурной стороны, но и со стороны обывателя. Мы с мужем очень довольны и можем смело рекомендовать!

  • И
    Инна
    23 июня 2025
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Большое спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. Очень понравилась манера излагать материал, простой,несложный маршрут. Было очень приятно побывать в этом милом городке с местным гидом.
    Большое спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. Очень понравилась манера излагать материал, простой,несложный маршрут. Было очень приятно побывать в этом милом городке с местным гидом.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Огромное спасибо Светлане за замечательную экскурсию. Всё было продумано: от национального костюма до построения маршрута. Всё на одном дыхании!!! От
    читать дальше

    дельное спасибо за наглядность, которая позволяет увидеть, как выглядел город много лет назад.
    И в заключении - жемчужина белокаменного зодчества - Георгиевский собор! Сколько интересного мы увидели и узнали с помощью Светланы! Рекомендуем!!!

  • А
    Андрей
    21 июня 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Маленький городок с богатой историей. Экскурсия замечательная, экскурсовод Светлана - большой молодец и знаток своего города. А ещё непременно купите "молочку" местного молокозавода "Ополье" и сыры в "Уздном даре".
    Маленький городок с богатой историей. Экскурсия замечательная, экскурсовод Светлана - большой молодец и знаток своего города. А ещё непременно купите "молочку" местного молокозавода "Ополье" и сыры в "Уздном даре".

Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Юрьев-Польском
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Юрьев-Польский
  2. Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
  3. Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Какие места ещё посмотреть в Юрьев-Польском
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Георгиевский собор
  2. Михайло-Архангельский монастырь
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в октябре 2025
Сейчас в Юрьев-Польском в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 6670. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Юрьев-Польском на 2025 год на выходные, 140 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь