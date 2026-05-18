Лучшее время для посещения Юрьев-Польского - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью и архитектурой в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снежные условия.

Экскурсия в Юрьев-Польский начинается у памятника Юрию Долгорукому. Участники узнают, как город стал соседом Суздаля и Владимира. Прогулка по валам расскажет о возведении крепостей. Посещение Георгиевского собора и Михайло-Архангельского монастыря откроет тайны древнерусской архитектуры. Не упустите шанс увидеть уникальные храмы и памятники, которые делают Юрьев-Польский особенным местом для каждого путешественника

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Экскурсия начнется у памятника основателю города — Юрию Долгорукому. Здесь мы погрузимся в историю и узнаем, как возникли соседи Суздаля и Владимира — Юрьев-Польский. Это будет увлекательное путешествие в прошлое!

Прогулка по валам

Во время прогулки по древним валам города мы обсудим их возведение и уз知ем, как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Эти стены хранят в себе множество тайн и историй, которые стоит открыть.

Архитектурные особенности

Вы также познакомитесь с особенностями древнерусской церковной архитектуры, посетив Георгиевский собор и Михайло-Архангельский монастырь, основанный в XIII веке. Эти величественные сооружения не оставят вас равнодушными.

Другие достопримечательности

На этом экскурсия не заканчивается! Вы увидите множество других храмов, монастырей и памятников, которые стоят внимания и запомнятся надолго. Готовьтесь к захватывающему путешествию по истории!