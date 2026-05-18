Лучшее время для посещения Юрьев-Польского - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью и архитектурой в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Юрию Долгорукому
Георгиевский собор
Михайло-Архангельский монастырь
Описание экскурсии
Начало экскурсии
Экскурсия начнется у памятника основателю города — Юрию Долгорукому. Здесь мы погрузимся в историю и узнаем, как возникли соседи Суздаля и Владимира — Юрьев-Польский. Это будет увлекательное путешествие в прошлое!
Прогулка по валам
Во время прогулки по древним валам города мы обсудим их возведение и уз知ем, как в Юрьев-Польском появилась первая крепость. Эти стены хранят в себе множество тайн и историй, которые стоит открыть.
Архитектурные особенности
Вы также познакомитесь с особенностями древнерусской церковной архитектуры, посетив Георгиевский собор и Михайло-Архангельский монастырь, основанный в XIII веке. Эти величественные сооружения не оставят вас равнодушными.
Другие достопримечательности
На этом экскурсия не заканчивается! Вы увидите множество других храмов, монастырей и памятников, которые стоят внимания и запомнятся надолго. Готовьтесь к захватывающему путешествию по истории!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Памятника Юрию Долгорукому
Георгиевский собор
Михайло-Архангельский монастырь
Покровский и Никитские храмы
Историческое ядро города
Что включено
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Площадь Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
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А
Алексей
Огромное спасибо Михаилу за потрясающий рассказ! Особенно интересно было узнать об особенностях белокаменной резьбы на Георгиевском соборе, ведь многие элементы этой резьбы самостоятельно мы просто не нашли бы. Михалу удалось захватить наше внимание с первой минуты экскурсии, экскурсия прошла на одном дыхании.
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Т
Татьяна
Увидели Юрьев-Польский кремль и Геориевский собор. Подробный рассказ об исторических событиях с проходом по кремлевскому валу дало возможность составить представление о прошлом градоустройстве и истории города. Детализированный рассказ о создании читать дальшеуменьшить
и восстановлении Георгиевского собора с локализацией подписи самого создателя на стене собора, а также знаменитого слоника, добавило чувство причастности к великому творению. Экскурсовод Михаил - грамотный, опытный рассказчик, влюбленный в историю.
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Ф
Фомиченко
Увидели Юрьев-Польский кремль и Геориевский собор. Подробный рассказ об исторических событиях с проходом по кремлевскому валу дало возможность составить представление о прошлом градоустройстве и истории города. Детализированный рассказ о создании читать дальшеуменьшить
и восстановлении Георгиевского собора с локализацией подписи самого создателя на стене собора, а также знаменитого слоника, добавило чувство причастности к великому творению. Экскурсовод Михаил - грамотный, опытный рассказчик, влюбленный в историю.
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М
Мария
Ну если честно гид Михаил был какой-то уставший и равнодушный с самого начала. Про Георгиевский собор, правда, хорошо рассказал. Но так вообще особой любви к Юрьеву-Польскому не демонстрировал. Ну и читать дальшеуменьшить
закруглился за 1,5 часа вместо заявленных 2х часов на экскурсию. Объяснил тем, что нас мало человек - всего трое. При этом в принципе экскурсия индивидуальная и проводится для группы до 7 человек. Тоже не сильно больше 3х. Просто ранее все индивидуальные экскурсии у нас были даже дольше заявленного времени - гидов было не унять)) Правда, Михаил посоветовал сырную лавку, за что ему спасибо, сыр понравился.
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О
Ольга
Экскурсия понравилась, увидели историческую часть города, услышали историю образования, достопримечательности, особенно старинный храм 12-ого века
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К
Катерина
После проведенной экскурсии и интересной истории захотелось вернуться сюда весной летом и осенью! Спасибо Михаил
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