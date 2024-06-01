Пешие экскурсии-прогулки в Юрьев-Польском с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Юрьев-Польском, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Погрузиться в историю Древней Руси и изучить храмовую архитектуру города святого Георгия
11 июня в 14:00
13 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    1 июня 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана очень тёплый и душевный человек!
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    Прогулка прошла незаметно! И отдельное спасибо за сыроварню! Как я люблю сыры, но таких вкусных ещё не пробовал! Ирине, хозяйке, пересдавайте привет! Обязательно приедем к Вам ещё раз!

    Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана оченьОгромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Столько много новой и интересной информации! А ещё Светлана очень
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Отличная прогулка с обширным повествованием экскурсовода. Прогулялись по центру, по валам, вокруг Дмитровского собора. Светлана посоветовала также, где можно купить местные продукты, посидеть в кафе и отдохнуть, а также посоветовала посетить сыроварню с дегустацией. Благодарим и рекомендуем
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Интереснейшая экскурсия от гида, влюбленного в свой город
  • Д
    Денис
    8 мая 2024
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    у нас было мало времени, всего два часа, которые пролетели мигом, а еще осталось что посмотреть и про что услышать!
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    городок совсем маленький, но с большой историей и рассказ о ней содержательный и увлекательный! Большое спасибо за экскурсию, очень увлекательно про каменных кетоврасов и серафимов на соборе) Чудесная память об этом дне!

  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Наш гид Михаил построил свой рассказ таким образом, что наша экскурсия превратилась в интересную прогулку по живописным местам с остановками
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    для ощнакомления с историческими памятниками города. Вообще, город ухоженный и поэтому всё это приятно обогатило нас знаниями и прекрасными впечатлениями от посещения города и его центра.

  • Е
    Елена
    26 февраля 2024
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Очень понравилась экскурсия! Даже ветер ледяной не испортил впечатления. Всё отлично, спасибо огромное!
  • К
    Катерина
    26 февраля 2024
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    После проведенной экскурсии и интересной истории захотелось вернуться сюда весной летом и осенью! Спасибо Михаил
  • Е
    Екатерина
    26 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Юрьев-Польскому
    Очень интересно и познавательно) Открылись факты, о которых не догадывались, передается любовь и гордость по отношению к городу! Всем рекомендую)
  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Увидели Юрьев-Польский кремль и Геориевский собор. Подробный рассказ об исторических событиях с проходом по кремлевскому валу дало возможность составить представление
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    о прошлом градоустройстве и истории города. Детализированный рассказ о создании и восстановлении Георгиевского собора с локализацией подписи самого создателя на стене собора, а также знаменитого слоника, добавило чувство причастности к великому творению. Экскурсовод Михаил - грамотный, опытный рассказчик, влюбленный в историю.

  • С
    Светлана
    30 мая 2023
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Всё на хорошем уровне, спасибо, будем рекомендовать друзьям и близким подобную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Юрьев-Польскому в июне 2024
Сейчас в Юрьев-Польском в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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