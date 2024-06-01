читать дальше городок совсем маленький, но с большой историей и рассказ о ней содержательный и увлекательный! Большое спасибо за экскурсию, очень увлекательно про каменных кетоврасов и серафимов на соборе) Чудесная память об этом дне!

у нас было мало времени, всего два часа, которые пролетели мигом, а еще осталось что посмотреть и про что услышать!