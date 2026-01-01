Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
30 апр в 10:00
23 мая в 10:00
от 170 000 ₽ за человека
Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
Начало: Южно-Сахалинск
1 июл в 10:00
12 авг в 10:00
от 293 400 ₽ за человека
15%
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Купание в многочисленных естественных ваннах, натуральном аквапарке, где в каждой струе свои ощущения»
7 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 396 349 ₽
467 000 ₽ за человека
