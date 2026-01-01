Мои заказы

Развлечения в Южно-Курильске

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Южно-Курильске, цены от 170 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сахалин - Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
10 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
30 апр в 10:00
23 мая в 10:00
от 170 000 ₽ за человека
Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
17 дней
1 отзыв
Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
Начало: Южно-Сахалинск
1 июл в 10:00
12 авг в 10:00
от 293 400 ₽ за человека
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
16 дней
-
15%
3 отзыва
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Купание в многочисленных естественных ваннах, натуральном аквапарке, где в каждой струе свои ощущения»
7 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 396 349 ₽467 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Курильске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Сахалин - Итуруп;
  2. Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан;
  3. Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп.
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в феврале 2026
Сейчас в Южно-Курильске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 170 000 до 396 349 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Южно-Курильске на 2026 год по теме «Развлечения», 7 ⭐ отзывов, цены от 170000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель