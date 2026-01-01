Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
30 апр в 10:00
23 мая в 10:00
от 170 000 ₽ за человека
15%
Кунашир - остров четырех вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
125 200 ₽
147 000 ₽ за человека
15%
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
7 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 396 349 ₽
467 000 ₽ за человека
