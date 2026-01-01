Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Южно-Курильске, цены от 125 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Курильске Сахалин - Итуруп; Кунашир - остров четырех вулканов; Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Южно-Курильске в феврале 2026 Сейчас в Южно-Курильске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 125 200 до 396 349 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5

Туры по окрестностям Южно-Курильска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель