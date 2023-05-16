Рыбалка в Южно-Курильске

Найдено 4 тура в категории «Рыбалка» в Южно-Курильске, цены от 139 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Новогодний Сахалин и Итуруп
❄️ На снегоходах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Новогодний Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«А также вы сможете попробовать себя в зимней подледной рыбалке и вдоволь насладитесь деликатесами сахалинской кухни»
1 янв в 10:00
от 139 000 за человека

Последние отзывы на туры

Хотите поехать половить рыбу в Южно-Курильске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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