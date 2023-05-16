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Авторский тур
9 дней
Новогодний Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«А также вы сможете попробовать себя в зимней подледной рыбалке и вдоволь насладитесь деликатесами сахалинской кухни»
1 янв в 10:00
от 139 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена16 мая 2023Организация тура на высоте
Хотите поехать половить рыбу в Южно-Курильске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024