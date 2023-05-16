Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Южно-Курильске, цены от 139 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности ❄️ На снегоходах Авторский тур 9 дней 1 отзыв Новогодний Сахалин и Итуруп Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск «А также вы сможете попробовать себя в зимней подледной рыбалке и вдоволь насладитесь деликатесами сахалинской кухни» от 139 000 ₽ за человека Все туры Южно-Курильска Последние отзывы на туры Е Елена Новогодний Сахалин и Итуруп Организация тура на высоте

Хотите поехать половить рыбу в Южно-Курильске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024