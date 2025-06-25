Мои заказы

Парк имени Ю. Гагарина – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк имени Ю. Гагарина» в Южно-Сахалинске, цены от 6650 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Начало: Площадь имени Ленина
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
6650 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Начало: Пл. Славы
28 окт в 12:00
29 окт в 12:00
7000 ₽ за человека
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 июня 2025
    Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
    Экскурсию провела гид Анастасия. Профессионально, интересно, со знание предмета и любовью к своему родному краю.
    Самые лучшие впечатления!
    Впечатление испортило настойчивое требование
    читать дальше

    организаторов 100% предоплаты. Насколько соответствует практике требование 100% предоплаты за день до экскурсии?
    Рекомендуем гида, но не рекомендуем организатора. Координатор Маргарита разговаривала грубо, не могла ответить на конкретные вопросы.
    Еще у этого организатора мы забронировали индивидуальную экскурсию еще в январе месяце по южному кольцу и внесли аванс. За день до начала экскурсии организатор отменил экскурсию, по причине занятости - другая групповая экскурсия. И это несмотря на аванс, уплаченный еще в январе, и хотя аванс нам был возвращен, все планы были нарушены и отдых испорчен. Не рекомендую этого организатора

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2023
    Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
    Спасибо большое за поездку! Всё было на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Парк имени Ю. Гагарина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
  2. Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
  3. «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Голубые озёра
  4. Голубые озера
  5. Маяк Анива
  6. Гора Коврижка
  7. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в октябре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Парк имени Ю. Гагарина" можно забронировать 3 экскурсии от 6650 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Парк имени Ю. Гагарина», 4 ⭐ отзыва, цены от 6650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь