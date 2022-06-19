Наша расширенная программа на Итуруп – самый крупный остров архипелага. Это край туманов, озёр, лавовых потоков, гор, кипящих рек и, конечно, вулканов, которых на Итурупе 20, девять из них – действующие. Это короткое, но яркое путешествие вы запомните на всю жизнь! С сокращенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/sahalin-i-kurilskie-ostrova/ostrov-spyashchih-vulkanov-19776.

Искупаемся в Тихом океане во время посещения бухты Касатка

Сварим яйца на фумарольном поле и продегустируем с икрой, а также отведаем уха по-итурупски и чай с курильским шиповником и травами

Нас ждет увлекательная поездка на джипах к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито

Программа тура по дням

1 день Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский

10:00 Вылет из Южно-Сахалинска. 11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп). Трансфер в Курильск. 12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе. 13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп. 14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа). Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски. 15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского. 16:00 Спуск к бирюзовым озерам. Прогулка. Фотосессия. Варим яйца и дегустируем с икрой. 17:00 Купание в термальных источниках. 19:30 Трансфер в гостиницу, размещение. 20:00 Ужин в кафе. ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

2 день Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово). Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку. 11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж. 13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи Слезы» высотой 10 м. Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное. Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду. 15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка). 16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам. 17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). 18:30 Возвращение в гостиницу. 19:00 Ужин в кафе. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце. ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.

3 день Экскурсия: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», скала «Чертовка», бухта Золотая

08:00 Завтрак в кафе. 09:00 Выезд на экскурсию в сторону Тихого океана. 10:00 Бухта Касатка. Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте. Она приведена в порядок и размещена на общей площадке. В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них. Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место? 11:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова. 11:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане. 12:30 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой). 13:00 Выезд в Бухту Золотую. Красивое, завораживающее зрелище! Берега бухты обрамляют склоны из глины золотисто – желтого цвета. При солнечном ярком свете или на закате они кажутся золотыми! Добавляют привлекательности этому месту скалы и кекуры, расположенные неподалеку. Верблюд, Арки, Медвежья Лапа, Гребень: природа одарила останцы причудливыми формами, человек, очарованный увиденным, придумал такие оригинальные названия! Минеральный источник, можжевельник, покрывающий берега… как много сюрпризов в этом месте! 14:00 Прибытие в район бухты Золотой. Отправление на пешеходный маршрут вдоль берега (1-1,5 км в одну сторону). Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию. 16:00 Горячий обед (уха по-курильски, чай с травами) 17:00 Отправление в г. Курильск. 20:00 Прибытие в Курильск. 20:30 Ужин в кафе. Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

4 день Джип-тур к плато Янкито, термальные источники «Ванночки»

09:00 Завтрак 11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления! Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы! 13:00 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой). 13:30 Остановка на смотровой площадке в Китовом. 14:00 Отдых в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки) 16:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время. 19:00 Ужин в кафе. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

5 день Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск