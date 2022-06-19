10:00 Вылет из Южно-Сахалинска.
11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп).
Трансфер в Курильск.
12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе.
13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.
14:30 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.
15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского.
16:00 Спуск к бирюзовым озерам.
Прогулка.
Фотосессия.
Варим яйца и дегустируем с икрой.
17:00 Купание в термальных источниках.
19:30 Трансфер в гостиницу, размещение.
20:00 Ужин в кафе.
ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Длина скал составляет 28 км.
Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового.
Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи Слезы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное.
Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка).
16:30 Посадка на наземный транспорт.
Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
08:00 Завтрак в кафе.
09:00 Выезд на экскурсию в сторону Тихого океана.
10:00 Бухта Касатка.
Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте.
Она приведена в порядок и размещена на общей площадке.
В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них.
Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место?
11:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
11:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
12:30 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой).
13:00 Выезд в Бухту Золотую.
Красивое, завораживающее зрелище!
Берега бухты обрамляют склоны из глины золотисто – желтого цвета.
При солнечном ярком свете или на закате они кажутся золотыми!
Добавляют привлекательности этому месту скалы и кекуры, расположенные неподалеку. Верблюд, Арки, Медвежья Лапа, Гребень: природа одарила останцы причудливыми формами, человек, очарованный увиденным, придумал такие оригинальные названия!
Минеральный источник, можжевельник, покрывающий берега… как много сюрпризов в этом месте!
14:00 Прибытие в район бухты Золотой.
Отправление на пешеходный маршрут вдоль берега (1-1,5 км в одну сторону).
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию.
16:00 Горячий обед (уха по-курильски, чай с травами)
17:00 Отправление в г. Курильск.
20:00 Прибытие в Курильск.
20:30 Ужин в кафе.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
09:00 Завтрак
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора.
Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:00 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой).
13:30 Остановка на смотровой площадке в Китовом.
14:00 Отдых в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки)
16:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
19:00 Ужин в кафе.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Завершение программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати).
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:
Походное снаряжение:
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Для граждан РФ:
Для иностранных граждан:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.
Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.
ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.