Развлечения в Южно-Сахалинске

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Южно-Сахалинске, цены от 75 000 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Джиппинг
Джип-туры
11 дней
-
14%
3 отзыва
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 186 000 ₽217 000 ₽ за человека
Джиппинг
Джип-туры
7 дней
-
16%
3 отзыва
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 359 000 ₽427 000 ₽ за человека
Пешая
На машине
1 день 6 часов
Начало: У отеля
Расписание: Ежедневно с 12:00
21 янв в 12:00
22 янв в 12:00
75 000 ₽ за всё до 8 чел.

