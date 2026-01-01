-
14%
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
28 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 186 000 ₽
217 000 ₽ за человека
-
16%
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 359 000 ₽
427 000 ₽ за человека
Маршрут в обитель тишины: два дня в бухтах Тихая и Бурунная
Начало: У отеля
Расписание: Ежедневно с 12:00
21 янв в 12:00
22 янв в 12:00
75 000 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в январе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 75 000 до 359 000 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Развлечения», 6 ⭐ отзывов, цены от 75000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март