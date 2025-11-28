Мои заказы

Поездка на мыс Виндис (Коврижка)

Поездка на мыс Виндис
Поездка на внедорожнике к одному из самых известных мест Сахалина — мысу Виндис.

Он примечателен тем, что в его оконечности есть гора с абсолютно плоской вершиной, по форме напоминающей кекс. Благодаря этому она получила название Коврижка.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Поездка на мыс Виндис (Коврижка)

Описание экскурсии

Мыс Виндис является одной из самых посещаемых локаций Сахалина. Примечателен он тем, что в его оконечности расположена гора, формой напоминающей кекс. За это она получила название «Коврижка». Скалу с берегом связывает узкий песчаный перешеек. Коврижка возвышается над уровнем моря на высоту около 78 метров, имеет практически идеальную круглую форму с диаметром не более 100 метров. На абсолютно плоской вершине Коврижки археологи нашли следы стоянки древнего человека. Ученые предполагают, что гора была для древних людей оборонительным сооружением — крепостью, созданной самой природой.

В субботу и воскресенье в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Виндис
  • Гора Коврижка
Что включено
  • Вкусный обед
  • Услуги гида
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Проспект Победы, 55В
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Похожие экскурсии из Южно-Сахалинска

Джип-тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озёра
Джиппинг
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озёра
Начало: Ваш адрес
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом.
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур на мыс Великан
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан
Путешествие на мыс Великан - это шанс увидеть уникальные природные ландшафты Сахалина. Потрясающие виды и захватывающие моменты ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
29 ноя в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Отправляйтесь в путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озера. Вас ждут захватывающие виды, уникальные природные явления и незабываемые впечатления
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 10:00
29 ноя в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Южно-Сахалинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Южно-Сахалинске