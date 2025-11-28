Поездка на внедорожнике к одному из самых известных мест Сахалина — мысу Виндис.
Он примечателен тем, что в его оконечности есть гора с абсолютно плоской вершиной, по форме напоминающей кекс. Благодаря этому она получила название Коврижка.
Описание экскурсииМыс Виндис является одной из самых посещаемых локаций Сахалина. Примечателен он тем, что в его оконечности расположена гора, формой напоминающей кекс. За это она получила название «Коврижка». Скалу с берегом связывает узкий песчаный перешеек. Коврижка возвышается над уровнем моря на высоту около 78 метров, имеет практически идеальную круглую форму с диаметром не более 100 метров. На абсолютно плоской вершине Коврижки археологи нашли следы стоянки древнего человека. Ученые предполагают, что гора была для древних людей оборонительным сооружением — крепостью, созданной самой природой.
В субботу и воскресенье в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Виндис
- Гора Коврижка
Что включено
- Вкусный обед
- Услуги гида
- Трансфер
Место начала и завершения?
Проспект Победы, 55В
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
