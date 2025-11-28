Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Поездка на внедорожнике к одному из самых известных мест Сахалина — мысу Виндис.



Он примечателен тем, что в его оконечности есть гора с абсолютно плоской вершиной, по форме напоминающей кекс. Благодаря этому она получила название Коврижка.

Максим Ваш гид в Южно-Сахалинске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Когда В субботу и воскресенье в 8:00 8000 ₽ за человека

Описание экскурсии Мыс Виндис является одной из самых посещаемых локаций Сахалина. Примечателен он тем, что в его оконечности расположена гора, формой напоминающей кекс. За это она получила название «Коврижка». Скалу с берегом связывает узкий песчаный перешеек. Коврижка возвышается над уровнем моря на высоту около 78 метров, имеет практически идеальную круглую форму с диаметром не более 100 метров. На абсолютно плоской вершине Коврижки археологи нашли следы стоянки древнего человека. Ученые предполагают, что гора была для древних людей оборонительным сооружением — крепостью, созданной самой природой.

