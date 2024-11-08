Покорите горные склоны с личным гидом-инструктором «Горный Воздух» — это более 30 км. современных горнолыжных трасс. Я помогу вам получить от отдыха максимум: вы узнаете, где находятся идеальные именно для вас маршруты и трассы, прокачаете свой уровень катания, найдёте нетронутый снег и лучшие ракурсы для фотографий. Лучше всего покорять горные склоны с гидом-инструктором! Я встречу вас утром на курорте и буду сопровождать в течение дня: подберу идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания; поделюсь лайфхаком, как не стоять в очереди на канатную дорогу. Как инструктор НЛИ категории В, помогу скорректировать технику тем, кто катается на горных лыжах. Самое интересное о «Горном Воздухе» Я с удовольствием поделюсь с вами полезной информацией о Сахалине. Вы узнаете, как создавались курорты, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И конечно, я расскажу, что еще можно посмотреть на Сахалине:) • Новичкам – научитесь кататься поворотами по “зелёным склонам”, подбирать и настраивать снаряжение. Если никогда не пробовали лыжи или одев их – передумали, то эта экскурсия для вас!:) • Умеющим – Освоите параллельные лыжи и разберетесь – зачем нужны палки, что позволит перейти на более крутые склоны (относительно “зеленых”), попробуете повороты малого радиуса с проскальзыванием.

PRO – Неважно какого цвета склоны вы любите сейчас. Цель – исправить текущие ошибки, которые мешают прогрессировать. Попробуете сложный рельеф, карвинг, неподготовленный склон. Подойдет для тех, кого не пугают “синие” и даже “красные склоны”, вы уверенно поворачиваете, но понимаете, чего-то не хватает.