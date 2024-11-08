Наслаждайтесь незабываемым катанием на горных склонах Сахалина с опытным гидом-инструктором. Подберем идеальные трассы для вашего уровня и поможем улучшить технику катания. «Горный Воздух» предлагает более 30 км современных горнолыжных трасс.
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Покорите горные склоны с личным гидом-инструктором «Горный Воздух» — это более 30 км. современных горнолыжных трасс. Я помогу вам получить от отдыха максимум: вы узнаете, где находятся идеальные именно для вас маршруты и трассы, прокачаете свой уровень катания, найдёте нетронутый снег и лучшие ракурсы для фотографий. Лучше всего покорять горные склоны с гидом-инструктором! Я встречу вас утром на курорте и буду сопровождать в течение дня: подберу идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания; поделюсь лайфхаком, как не стоять в очереди на канатную дорогу. Как инструктор НЛИ категории В, помогу скорректировать технику тем, кто катается на горных лыжах. Самое интересное о «Горном Воздухе» Я с удовольствием поделюсь с вами полезной информацией о Сахалине. Вы узнаете, как создавались курорты, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И конечно, я расскажу, что еще можно посмотреть на Сахалине:) • Новичкам – научитесь кататься поворотами по “зелёным склонам”, подбирать и настраивать снаряжение. Если никогда не пробовали лыжи или одев их – передумали, то эта экскурсия для вас!:) • Умеющим – Освоите параллельные лыжи и разберетесь – зачем нужны палки, что позволит перейти на более крутые склоны (относительно “зеленых”), попробуете повороты малого радиуса с проскальзыванием.
PRO – Неважно какого цвета склоны вы любите сейчас. Цель – исправить текущие ошибки, которые мешают прогрессировать. Попробуете сложный рельеф, карвинг, неподготовленный склон. Подойдет для тех, кого не пугают “синие” и даже “красные склоны”, вы уверенно поворачиваете, но понимаете, чего-то не хватает.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, услуги инструктора
Что не входит в цену
- Подъемник
- Прокат снаряжения
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Встречаемся у нижней станции Горного Воздуха (По договоренности)
- Дополнительные расходы
- Ски-пасс: от 800 руб. - стоимость уточняйте в переписке
- Прокат снаряжения (если нет своего)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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