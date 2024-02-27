Покататься на джипах в Южно-Сахалинске

Найдено 22 тура в категории «Джиппинг» в Южно-Сахалинске, цены от 51 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Сахалином
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000 за человека
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур до мыса Край Света по лесной дороге»
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500 за человека
Сахалин - перезагрузка
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000 за человека
Сахалин и остров Белых скал
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308 за человека
Драйв на Сахалине
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драйв на Сахалине
«Мы отправимся на джипах к самым запоминающимися местами острова, а по пути полюбуемся пейзажами и можем встретить представителей местной фауны»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800 за человека
Сахалин и сивучи
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Джип-тур мыс Виндис и мыс Кузнецова за доп»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100 за человека
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«На острове нас ждут радиальные прогулки налегке на плато Янкито и действующий вулкан Баранского, джип-прогулка на Белые и Черные скалы, морская прогулка вокруг полуострова Чирип и, конечно, горячие источники»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе»
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000 за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур по самым знаковым местам о»
21 сен в 10:00
от 135 600 за человека
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур по самым знаковым местам о»
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000 за человека
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур по самым знаковым местам о»
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000 за человека
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Маршрут: Джип-тур по самым знаковым местам о»
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000 за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Маршрут: Джип-тур по самым знаковым местам о»
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000 за человека
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
«10:00 Отправление на маршрут на джипах примерно 60 км в южном направлении на незамерзающее Тихоокеанское побережье»
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000 за человека
Сахалин и Итуруп с комфортом
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«После завтрака в гостинице мы отправимся на джипах на юг острова»
15 июля в 10:00
164 000 за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Выйдем в открытое море на яхте и поучимся управлять ей, промчимся на джипах в устричную лагуну и там же попробуем местные деликатесы, познакомимся с исчезающей культурой нивхов и сделаем оригинальные сувениры на память»
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000 за человека
Сахалин. Гастротрекинг
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В туре нас ждет морской круиз на катере к знаменитому маяку Анива, джип-тур на мыс Птичий (Великан) и красивый трекинг на берегу Охотского моря с ловлей креветок и рыбы»
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Драйв на Сахалине
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Сахалин - перезагрузка
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши
  • А
    Александр
    23 октября 2023
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Отличная организация. Всем гидам (водителям) огромное спасибо. Даже дождь не мог как то смазать впечатления от посещения объектов. Особо хотелось сказать спасибо за обеды на природе, все было вкусно с изюминкой.
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Сахалин - перезагрузка
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Драйв на Сахалине
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • С
    Светлана
    3 октября 2023
    Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
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    искупались даже в океане, мыс Край Света завораживает. Кунашир - остались в восторге от мыса Столбчатый, до фумарольных полей вулкана Менделеева пробирались долго через бамбучник, но это того стоит. Сахалин - под впечатлением от маяка Анива!! Программа достаточно насыщенная, эмоций много. Переживали за долгий переход на теплоходе, но зря - увидели стаю дельфинов, встретили пару закатов в открытом море.

  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Сахалин - перезагрузка
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и только

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Джиппинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. Знакомство с Сахалином
  2. Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
  3. Сахалин - перезагрузка
  4. Сахалин и остров Белых скал
  5. Драйв на Сахалине
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Белые скалы
  2. Маяк Анива
  3. Мыс великан
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Джиппинг" можно забронировать 22 тура от 51 100 до 197 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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