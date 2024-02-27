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Авторский тур
7 дней
Знакомство с Сахалином
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур до мыса Край Света по лесной дороге»
5 июля в 10:00
6 сен в 10:00
197 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сахалин - перезагрузка
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 178 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сахалин и остров Белых скал
Начало: г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от 134 308₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Драйв на Сахалине
«Мы отправимся на джипах к самым запоминающимися местами острова, а по пути полюбуемся пейзажами и можем встретить представителей местной фауны»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Джип-тур мыс Виндис и мыс Кузнецова за доп»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин + Итуруп. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Южно-Сахалинск
«На острове нас ждут радиальные прогулки налегке на плато Янкито и действующий вулкан Баранского, джип-прогулка на Белые и Черные скалы, морская прогулка вокруг полуострова Чирип и, конечно, горячие источники»
30 июля в 10:00
25 авг в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе»
21 июля в 10:00
9 сен в 10:00
от 175 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур по самым знаковым местам о»
21 сен в 10:00
от 135 600₽ за человека
Авторский тур
12 дней
12 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур по самым знаковым местам о»
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 155 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
14 дней на островах: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Джип-тур по самым знаковым местам о»
23 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 194 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Маршрут: Джип-тур по самым знаковым местам о»
25 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Маршрут: Джип-тур по самым знаковым местам о»
18 июня в 10:00
20 авг в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин - Итуруп. Зимняя магия океанских островов
Начало: г. Южно-Сахалинск
«10:00 Отправление на маршрут на джипах примерно 60 км в южном направлении на незамерзающее Тихоокеанское побережье»
2 фев в 10:00
16 фев в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин и Итуруп с комфортом
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«После завтрака в гостинице мы отправимся на джипах на юг острова»
15 июля в 10:00
164 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Выйдем в открытое море на яхте и поучимся управлять ей, промчимся на джипах в устричную лагуну и там же попробуем местные деликатесы, познакомимся с исчезающей культурой нивхов и сделаем оригинальные сувениры на память»
17 июня в 10:00
22 июля в 10:00
132 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сахалин. Гастротрекинг
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В туре нас ждет морской круиз на катере к знаменитому маяку Анива, джип-тур на мыс Птичий (Великан) и красивый трекинг на берегу Охотского моря с ловлей креветок и рыбы»
13 авг в 10:00
24 авг в 10:00
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННаговицына9 января 2024Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
- ААлександр23 октября 2023Отличная организация. Всем гидам (водителям) огромное спасибо. Даже дождь не мог как то смазать впечатления от посещения объектов. Особо хотелось сказать спасибо за обеды на природе, все было вкусно с изюминкой.
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ЖЖивова9 октября 2023Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ССветлана3 октября 2023Путешествовали в сентябре 2023 года, тур Сахалин-Кунашир-Шикотан. Зарядились кучей положительных эмоций!! Места прекрасные. Шикотан - уютный остров с красивыми бухтами,
- ССветлана2 октября 2023Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Джиппинг»
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