2 день

Прибытие в Южно-Курильск. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Подход судна в порт Южно-Курильска, о. Кунашир.

Встреча в порту.

Завтрак в кафе.

Обратите внимание! Для заезда 20.08-27.08.2025 прибытие и завтрак в кафе около 09:00. Для заезда 10.09-17.09.2025 прибытие и завтрак в кафе будет зависеть от расписания.

Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева». Для заезда 20.08-27.08.2025 отправление на маршрут в 10:00, для заезда 10.09-17.09.2025 будет зависеть от расписания.

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках (по желанию).

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

